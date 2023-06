Tierschutzverein und Tierheim Mulmshorn kämpfen mit Drohanrufen

Tiere wie Hündin Maya vermitteln Marcel Mertens, Vorsitzender des Tierschutzvereins Rotenburg, und Daniela Meyer, Leiterin des Tierheims Mulmshorn gerne – erpressen lassen wollen sie sich aber nicht. © Schultz

„Der Ton wird rauer“, sagt Marcel Mertens vom Tierschutzverein Rotenburg. Die Nerven überforderter Tierbesitzer liegen offenbar blank.

Rotenburg – „Dann werde ich den Hund bei lebendigem Leibe verbrennen“: Es ist ein Extrembeispiel für das, was die Mitarbeiter des Tierheims in Mulmshorn in jüngster Zeit regelmäßig erleben. Überforderte Tierbesitzer wenden sich für die Aufnahme ihrer Schützlinge an die Einrichtung – und ziehen andere Saiten auf, wenn diese die Abnahme aufgrund von gefüllten Zwingern verweigert. Tierbesitzer werden am Telefon oft nicht nur unfreundlich, sondern regelrecht feindselig.

Anrufe dieser Art häufen sich, sagen Tierheimleiterin Daniela Meyer und Marcel Mertens als Vorsitzender des Tierschutzvereins. Oft teilen die Bittsteller mit, nicht mit dem jüngst angeschafften Hund zurechtzukommen, etwa weil es einen Bissvorfall mit dem noch unausgebildeten oder jungen Tier gegeben habe. Oder weil eine vermeintliche Rettung Mensch und Tier zusammengebracht hat und die Partnerschaft nicht auf Dauer sein soll. „Viele stellen nach der Anschaffung fest, dass das Tier einfach nicht mit dem eigenen Lebensentwurf zusammenpasst“, sagt Meyer. Besitzer würden die Verantwortung für die Vierbeiner auf die leichte Schulter nehmen und seien vom finanziellen Aufwand überrascht. Oder davon, dass es ohne Besuch der Hundeschule nicht rund laufe. Dabei mache schon ein Jahr der dortigen Ausbildung die meisten Tiere händelbar, weiß Mertens. Nur die Arbeit wollten viele nicht investieren. Dass junge und nicht eingewöhnte Tiere eben anders agierten, „dafür gibt es oft kein Verständnis. Das Tier muss funktionieren, ansonsten muss es weg“, sagt Meyer. „Manche machen sich nicht bewusst, dass sie ein Lebewesen zu sich in die Familie holen“. Bei einsetzender Überforderung suchten Betroffene in dem Tierheim einen schnellen Ausweg. Doch so einfach ist es eben nicht.

Viele Halter sind finanziell überfordert

„Viele Tierheime sind einfach voll“, stellt Mertens fest. Für Besitzer, die keine mehr sein wollen, heiße das: deutschlandweit herumtelefonieren. Das passe nicht allen in den Kram. „Und dann heißt es schon mal, dass der Hund eingeschläfert wird, wenn wir ihn nicht aufnehmen. Wir werden dann gefragt, ob wir das mit unserem Gewissen vereinbaren könnten“, sagt Meyer. Emotionale Erpressung steht an der Tagesordnung. Neben Anzünden und Einschläfern drohten manche Anrufer andere Wege an, sich des Tieres zu entledigen. Das Aussetzen zum Beispiel.

Die Ursachen für die Überforderung der Tierbesitzer seien vielschichtig. Da wären zum Beispiel Tierarztrechnungen. „Ein Hund, der über 20 Jahre alt wird, ist natürlich nicht immer nur gesund. Der verschluckt auch mal einen Suppenknochen – und schon sind 2 500 Euro weg“, nennt Mertens ein Beispiel. Dass sich im November die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) geändert hat, dürfte ebenfalls zur Lage beitragen. Behandlungen seien teurer geworden, zum Teil um ein Vielfaches: Die Untersuchung eines Hundes mit Beratung hat vor der Umstellung rund 14 Euro gekostet, jetzt sind es rund 24 Euro – ohne Mehrwertsteuer. Ein Beispiel, das Rückschlüsse auf wesentlich teurere Eingriffe erlaubt.

Tierarztleistungen und Tierheimneubau kosten viel Geld Auch im Tierheim Rotenburg hinterlässt die Änderung der Gebührenordnung für Tierärzte Spuren: Die Tierarztkosten belaufen sich auf 60 000 Euro pro Jahr, rechnet Meyer vor. Dabei verfügt die Einrichtung gerade einmal über Platz für vier Hunde und 47 Katzen. Zwei beziehungsweise 24 davon sind aktuell belegt – aufgrund von Tieren in Quarantäne und der Verpflichtung, Reserve für Fundtiere vorzuhalten, gehe aktuell nicht mehr. Die gute Nachricht: 85 Prozent der Tiere werde innerhalb von 34 bis 40 Tagen weitervermittelt, sagt Marcel Mertens, Vorsitzender des Tierschutzvereins Rotenburg. „Das ist für so ein kleines Tierheim wie unseres schon gut.“ Wann daraus ein großes Tierheim mit der vierfachen Kapazität werden kann, steht in den Sternen. Mertens geht davon aus, dass noch drei, vier Jahre ins Land gehen werden, ehe man darüber reden könne. Aktuell fehle es an einem passenden Bauplatz im Landkreis sowie an Spendengeldern.

Natürlich hat auch das Ende der Corona-Krise seine Auswirkungen gehabt: Wer aus dem mobilen Arbeiten ins Büro zu seinen Kollegen zurückkehrt, fragt sich nun: Wohin mit dem inzwischen angeschafften Hund?

Keine Zeit für das Tier, Überraschungen durch das unerwartete Verhalten sich eingewöhnender Fellnasen in die ungewohnte Umgebung, falsche Einschätzungen bezüglich des Wesens – die Liste der Gründe für überforderte Besitzer ließe sich lange fortsetzen. Klar ist, dass hinter dem Symptom verzweifelter Drohanrufe ein strukturelles Problem zu stecken scheint: „Was wir hier haben, erleben alle Tierheime. Es ist überall dasselbe“, sagt Mertens. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins ist in regelmäßigem Austausch mit anderen Heimen aus der Umgebung – die Erzählungen ähnelten einander stark.

Dabei gibt es Lösungen, die erfordern allerdings Kooperationsbereitschaft der Anrufer. So bieten die Ehrenamtlichen an, Vermittlungshilfe an privat zu betreiben, zum Beispiel über Facebook. „Das hat schon oft funktioniert“, gibt Meyer zu Protokoll. „Irgendwo findet sich immer jemand, der sich sofort verliebt“, fügt Mertens hinzu. Die Reichweite des Tierschutzvereins für den Landkreis Rotenburg sei nicht zu unterschätzen, sind beide überzeugt.