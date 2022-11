Razzien im Rotenburger Drogenmilieu

Von: Michael Krüger

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf Drogengeschäfte. © Lino Mirgeler/dpa

Im Rotenburger Stadtgebiet werden am Donnerstag mehrere Häuser durchsucht. Es geht um Drogengeschäfte.

Rotenburg - Polizeisprecher Heiner van der Werp hat bestätigt, dass bei den Razzien am Morgen Drogen in „nicht geringer Menge“ sowie Datenträger, Bargeld und andere Beweismittel sichergestellt worden seien, die möglicherweise auch für andere Straftaten relevant sein könnten. Fünf Wohnungen seien in Rotenburg durchsucht worden, eine weitere im „Bremer Umland“. 70 Polizisten seien im Einsatz gewesen, dazu vier Drogenspürhunde. Mit der Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Hannover habe es „eine robuste Truppe“ gegeben, die auf mögliche Widerstände vorbereitet gewesen sei. Die habe es aber nicht gegeben, auch keine Festnahmen.

Bei den sichergestellten Drogen habe es sich um Marihuana und Kokain gehandelt. Zusammenhänge mit „Clan-Kriminalität“ gebe es nicht, wohl aber seien die meisten Beteiligten der Polizei „gut bekannt“ - deswegen habe es auch die Durchsuchungsbeschlüsse gegeben. Die sichergestellten „Beweismittel“, die nicht näher benannt werden, würden nun untersucht und gegebenenfalls weitere Strafverfahren eingeleitet.

Die erste Meldung am Morgen:

Rotenburg - Seit dem frühen Donnerstagmorgen laufen in Rotenburg Razzien im Drogenmilieu. Das hat Polizeisprecher Heiner van der Werp bestätigt. Mindestens sechs Wohnungen und Häuser seien bislang durchsucht worden, der Einsatz dauere aber noch an. Unterstützung haben die Rotenburger Beamten von der Bereitschaftspolizei aus Hannover erhalten. Es werde gegen „mehrere Rotenburger“ ermittelt, heißt es. Die Polizei gehe sehr vorsichtig und mit einer „robusten Truppe“ vor, weil man mit „möglichem Widerstand“ rechne. Der Einsatz sei bereits „lange geplant“ gewesen, es seien ausführliche Ermittlungen vorangegangen.

Zu den Ergebnissen der Durchsuchungen will sich die Polizei im Laufe des Tages noch äußern.