DRK-Testzentrum in Rotenburg zieht um

+ © GATH Volker Harling und Dajana Tuchel vor dem neuen Testzentrum auf dem Werke-Gelände. © GATH

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tom Gath schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das DRK bietet ab Donnerstag Coronatests auf dem Gelände der Rotenburger Werke an. Der neue DRK-Kreisgeschäftsführer Volker Harling hat neben einem zweiten Testzentrum viele weitere Pläne.

Rotenburg – Die öffentliche Diskussion über Corona flacht zunehmend ab, doch der Bedarf an Coronatests bleibt groß. Rund 200 Abstriche werden im Testzentrum des DRK in Rotenburg täglich entnommen. Morgen zieht das Zentrum an die Lindenstraße 14 um, direkt auf das Gelände der Rotenburger Werke (Wichernhaus). Das passe gut, findet der neue Kriegsgeschäftsführer des DRK Kreisverbands Rotenburg, Volker Harling. Denn viele der Getesteten seien Besucher von Werke-Bewohnern. Zahlreiche Bereiche der Werke sind nach wie vor nur mit einem aktuellen Testnachweis zugänglich, um besonders vulnerable Gruppen vor einer Infektion zu schützen. Und auch die Nähe zum Krankenhaus und zu weiteren Pflegeeinrichtungen sorge für regen Betrieb im Testzentrum. Bis mindestens April 2023 gilt im Rotenburger Diakonieklinikum eine Testpflicht für alle Patienten und Besucher.

Ein Standortvorteil, den Apotheker René Große nicht vorweisen kann. Von seinen einst drei Testzentren in der Stadt betreibt er mittlerweile nur noch eins. Die Nachfrage sei sehr überschaubar, seine Kunden würden sich kaum noch testen lassen. Auch bei ihm seien vereinzelt Krankenhausbesucher unter den Getesteten, ansonsten handele es sich meist um Gäste von privaten Feiern. Finanziell lohne sich das nicht, „aber wir erhalten das Angebot aufrecht, weil wir die Menschen nicht im Regen stehen lassen wollen“, sagt Große.

Zweites Testzentrum geplant

Volker Harling hingegen plant in die andere Richtung: „Wir haben vor, noch ein weiteres Testzentrum zu eröffnen.“ Schließlich wisse man nicht, was der Herbst bringe oder welche weiteren Varianten noch auftreten könnten. Eröffnungszeitpunkt und Ort dieses neuen Testzentrums seien aber noch nicht spruchreif. Harling bekleidet das Amt des Geschäftsführers erst seit einem knappen Vierteljahr und hat sich als Finanzexperte zunächst um die Konsolidierung des Kreisverbands gekümmert. Zuvor war der 59-jährige mehrere Jahrzehnte als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens tätig. Nach seinem Ausscheiden aus der Privatwirtschaft wollte sich das Grünen-Mitglied eigentlich für das Amt des Landrats zur Wahl stellen. Es sei ihm darum gegangen, etwas Sinnstiftendes für die Allgemeinheit zu tun. Doch nach einem jahrelangen Pensum von fast 70 Arbeitsstunden pro Woche hat ihm die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr freut er sich, nun als hauptamtlicher Geschäftsführer beim DRK eine andere sinnstiftende Aufgabe gefunden zu haben.

Neben dem Finanzmanagement ist Harling dafür verantwortlich, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Als gemeinnützige Organisation schüttet das DRK zwar keine Gewinne an Eigentümer aus. Dennoch sind rentable Geschäftszweige notwendig, um andere Bereiche querzufinanzieren. „Für mich ist das Rote Kreuz dafür da, Menschen zu helfen. Und da kann man immer schauen: Was ist noch nicht abgedeckt?“, erläutert Harling seine Pläne. Erste-Hilfe-Kurse, der Hausnotruf oder Essen auf Rädern gehören bereits zu den etablierten Angeboten des Kreisverbands. Erweiterungen aufim Pflegebereich oder eben ein zweites Testzentrum seien denkbar.

DRK sucht Personal

Besonders das Essen auf Rädern komme sehr gut an, weiß auch die ehrenamtliche Kreisbereitschaftsleiterin Dajana Tuchel zu berichten: „Meine Oma nutzt das Angebot seit Kurzem. Nach anfänglicher Skepsis ist sie mittlerweile begeistert. Das Essen ist immer heiß und superlecker. Wir versuchen immer, das Optimum rauszuholen, und freuen uns daher über jedes Feedback.“ Als Kreisbereitschaftsleiterin ist Tuchel für die Organisation der zahlreichen Ehrenamtlichen zuständig. Sie organisiert die Abläufe, ist ansprechbar für die Belange der freiwilligen Helfer und teilt gemeinsam mit einer Kollegin die Dienstpläne ein. Auch für die Sanitätsdienste, zum Beispiel auf Festivals und anderen Großveranstaltungen, ist Tuchel zuständig. Dies sei immer eine relativ sichere Finanzierungsquelle gewesen. Deshalb seien die zwei Jahre ohne Hurricane oder Ferdinands-Feld-Festival auch für das DRK Rotenburg eine finanzielle Belastung gewesen.

Zudem würden wie überall ehrenamtliche Helfer fehlen. Neue Leute zu finden, sei schwierig, auch weil manche Arbeitgeber ihre Mitarbeiter nur ungern für ehrenamtliche Einsätze abstellen würden. Tuchel wünscht sich hier mehr Verständnis, denn ohne das DRK würden viele gesellschaftliche Bereiche nicht laufen. Der Kreisverband Rotenburg bemühe sich zudem, allen Freiwilligen zahlreiche Zusatzausbildungen anzubieten, ergänzt Harling. Auch Teil- und Vollzeitkräfte werden aktuell gesucht. Nähere Informationen finden Interessierte auf den Social-Media-Kanälen des Rotenburger DRK und ab Mitte Oktober auf der neuen Homepage, die Harling bereits in Auftrag gegeben hat.

Für die ersten Schichten des neuen Testzentrums sind aber genug Helfer vorhanden. Tuchel, die das neue Testzentrum an der Lindenstraße mit eingerichtet hat, legt dabei viel Wert auf die Sicherheit der Helfer und Besucher. Der Kreisverbandsarzt schult die Mitarbeiter regelmäßig. Für viele Menschen sind die Tests im Zentrum des DRK und in der Apotheke an der Großen Straße 45 auch weiterhin kostenlos. Apotheker Große hat unter www.apotheke-grosse.de eine übersichtliche Zusammenfassung aller berechtigen Personengruppen zusammengefasst. Das neue Testzentrum des DRK öffnet unter der Woche von 8 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 17 Uhr.