DRK-Kreisbereitschaft Rotenburg startet Spendenaktion für neuen Wagen

Sven Wunderlich mit dem VW T4, der im besten Fall bis Juni ersetzt werden soll. © -

Knapp 30 Jahre hat der VW-Transporter schon auf dem Buckel, und auch die Ausstattung ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Darum startet die DRK-Kreisbereitschaft eine Spendenaktion für einen neuen Wagen. Rund 50 000 Euro müssen dafür in den kommenden Wochen zusammenkommen.

Rotenburg – Sven Wunderlich zieht an dem Türgriff des in die Jahre gekommenen VW T4. Sie gleitet zur Seite, allerhand technisches Gerät kommt zum Vorschein. Neben der Rettungstrage verschwindet ein grauer Sitz mit Gurt in einer Nische. „Viel Platz ist da nicht“, sagt der stellvertretende DRK-Kreisbereitschaftsleiter. Und genau da liegt eines der Probleme, das die Retter mit dem Volkswagen haben:

Bei den Vorgaben, die die Rotkreuzler für das Einsatzfahrzeug im Katastrophenschutz zu erfüllen haben, stoßen sie jetzt an die Grenzen. Deswegen sammeln sie in Eigeninitiative 50 000 Euro die Neuanschaffung eines sogenannten Notfall-Krankentransportwagens nebst Ausrüstung.

Viel Platz ist in dem Wagen nicht. © Schultz

Das Auto ist zu alt. Rost ist zwar kaum zu sehen, der Zahn der Zeit hat dennoch deutlich an dem Vehikel genagt. Nicht nur der leicht ausgeblichen wirkende weiße und rote Lack ist Zeuge dafür, dass das Baujahr in den 1990er-Jahren war. Es sind etliche Details – von den nur teilweise halbdurchsichtigen Scheiben bis zur teils historischen Ausstattung. Mehr als 20 Jahre Dienst hat der T4 bei der Kreisbereitschaft hinter sich, vorher war das Auto bereits einige Zeit beim Rettungsdienst im Einsatz. Wie lange, das weiß Wunderlich nicht genau. Klar ist hingegen, dass ein neues Rettungsfahrzeug hermuss: Zehn bis 15 Jahre wäre ein solcher Wagen normalerweise im Katastrophenschutz haltbar, erläutert Wunderlich.

Die Schrift ist kaum noch zu erkennen. © -

Zum Vergleich: Im Rettungsdienst werde der Austausch alle zwei Jahre erforderlich. Woher die krasse Diskrepanz kommt? „Der Katastrophenschutz wird halt vernachlässigt. Man sagt sich dann gern: ,Da wird schon nix passieren, wir sind ja schon gut aufgestellt‘“, sagt Wunderlich mit einer Spur Bitterkeit in der Stimme. Zwar seien die Ehrenamtlichen aktuell im Normalfall eher zur Absicherung mit dem Wagen unterwegs, begleiten etwa Flohmärkte und Großveranstaltungen wie das Reitturnier Sottrum – Autobahn- und Zugunfälle, Hausbrände, Orkane und Überschwemmungen wie im Ahrtal gibt es aber eben auch noch. Daher braucht der DRK Unterstützung für den Autokauf. Ob da nicht eigentlich der Landkreis für ein neues Auto einspringen müsste? Der Kreisbereitschafts-Vize zuckt mit den Schultern.

Die Rotkreuzler haben sich in den zurückliegenden Jahren eben mit dem arrangiert, was sie haben. Neben dem T4 gehören sechs weitere Fahrzeuge zum Fuhrpark: ein weiterer Krankenwagen, zwei Mannschaftswagen, ein Laster, ein Technik- und ein Kommandowagen. Mit dem Senior unter den Fortbewegungsmitteln geht man möglichst pfleglich um, der Reparaturaufwand sei hoch. Um dem unplanmäßigen Ausfall vorzubeugen, flüsterten die Nutzer dem Gefährt wohlwollend zu – auch Streicheleinheiten stünden an der Tagesordnung. „Das ist hier wirklich so!“, verdeutlicht Wunderlich und muss dann selbst lachen.

Wehmütig halten er und seine Teamkollegen regelmäßig Ausschau nach kostengünstigem Ersatz. Das Problem: Der Markt ist leer gefegt, übrig gebliebene Modelle sind teurer als sonst üblich. Die Ursachen sieht Wunderlich in Ukraine-Krieg und Wirtschaftskrise. Was noch zu kaufen ist und infrage kommt, hat teils unverschämte Preisauszeichnung oder zu viele Kilometer auf dem Tacho. 30 000 bis 35 000 Euro ist das Preissegment, in dem die Kreisbereitschaft den Markt absucht. Mit weiteren 15 000 Euro ließen sich Instrumente wie ein Tragestuhl, ein Beatmungsgerät, ein Monitor für EKG & Co., Erste-Hilfe- und medizinische Ausstattung besorgen – „im besten Fall noch eine Trage“, wünscht sich der Vize.

50 000 Euro braucht die DRK-Kreisbereitschaft in Rotenburg, um den in die Jahre gekommenen Rettungswagen zu ersetzen – inklusive neuer Ausrüstung. Eine Spendenaktion läuft. © -

Nun hoffen die Freiwilligen, dass es bis zum 10. Juni noch irgendwie mit der Neuanschaffung klappt. Dann beginnt nämlich die Zeit der Sanitätsdienste. Für Wunderlich ist die Angelegenheit dringend: Zwar könne man im schlimmsten Fall auf ein Leihfahrzeug von einem befreundeten Kreisverband zurückgreifen, aber das scheint für ihn eher das letzte Mittel zu sein. „Wir müssen das einfach schaffen. Anders geht es nicht“, ist die Losung, die er ausgibt.

Zwei Wege für die Spenden Wer zum Gelingen des Kaufs eines Notfall-Krankentransportwagens beitragen möchte, hat mehrere Möglichkeiten: Er kann einen Betrag überweisen. Die dafür notwendigen Daten lauten: DRK-Kreisverband Rotenburg (Wümme), Verwendungszweck: Fuhrparkerweiterung, IBAN: DE02 2916 5681 0221 1220 00. Eine weitere Möglichkeit bietet die Online-Spendenplattform betterplace.me. Wer in der Suchmaske „N-KTW“ eingibt, findet die zugehörige Spendenkampagne schnell. Unterstützer haben auch dort die Gelegenheit, eine Überweisung zu tätigen, können aber darüber hinaus auf den verbreiteten Zahlungsdienstleister Paypal oder ihre Kreditkarte zurückgreifen.

Eine Spendensammlung hat das DRK bereits vor ein paar Tagen angeschoben. Viel ist dabei allerdings noch nicht zusammengekommen: 155 Euro sind es am Freitag auf der Spendenplattform betterplace.me im Internet – die Fortschrittsgrafik rundet wohlwollend auf ein Prozent auf. „Da ist noch eine Lücke“, räumt Sven Wunderlich ein und lacht wieder. Er freut sich über jeden, der bereit ist, diese mit einem Spendenbetrag zu verringern. Und wer weiß: Vielleicht wird demnächst weniger geflüstert und gestreichelt in den Garagen der Kreisbereitschaft.