Drei Wochen Stadtradeln enden: Rotenburg radelt auf die Zielgerade

Von: Michael Krüger

Das Wetter wird gut, die Natur lockt – ob sportlich oder gemütlich, für ein paar Stadtradel-Kilometer darf es heute oder morgen auch noch mal hinausgehen. © Michael Krüger

Die großen Rekorde werden in diesem Jahr wohl nicht gebrochen, aber im Endspurt sollen noch einmal ein paar Kilometer dazu kommen - am Samstag gibt es zum Abschluss gemeinsame Touren.

Rotenburg – Das neunte Stadtradeln in Rotenburg biegt auf die Zielgerade ein. Noch bis einschließlich Sonnabend können in der Kreisstadt und weit drumherum Kilometer gesammelt werden, um für die Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis ein symbolisches Zeichen zu setzen für umweltfreundlichere Fortbewegung. Hat Rotenburg in den Corona-Jahren so einige Rekorde gebrochen, dürften es jetzt allerdings noch ein paar Teilnehmer und Strecken mehr sein. Das hofft Andrea Rieß vom Umweltschutzbüro der Stadt, bei der die Fäden der Aktion wie gewohnt zusammenlaufen.

Mehr Zuspruch zu Coronazeiten

Mehr als 1 220 Teilnehmer, 91 aktive Teams, knapp 210 000 gemeinsam geradelte Kilometer. Das klingt gut zwei Tage vor Ende des Rotenburger Stadtradelns erst mal nicht schlecht, es war aber auch schon mal mehr zu diesem Zeitpunkt. Den Rekord an Kilometern hat die Kreisstadt im Corona-Jahr 2021 aufgestellt, damals waren es rund 326 000 Kilometer von 1 611 Teilnehmern am Ende. Diesen riesigen Zuspruch werde man 2023 nicht erreichen, weiß Rieß. Das sei aber klar: Die Pandemie spiele keine Rolle mehr, überall gebe es Veranstaltungen, das Programm sei groß in diesen drei Wochen der Aktion. Da könne das bewusste Radfahren auch mal in den Hintergrund geraten.

Abschlusstouren am Weltfahrradtag

Und dennoch: Die Organisatoren wollen auf den letzten Metern auch noch mal zum gemeinsamen Radeln einladen. So geht die Aktion am Sonnabend – passenderweise dem Weltfahrradtag – um 10 Uhr nicht nur mit dem Abschied der beiden Stadtradel-Stars Jens Loës und Philipp Lennartz, die für den Zeitraum komplett auf ein Auto verzichtet hatten, zu Ende, sondern es stehen auch noch zwei Touren an. Entweder geht es unter Leitung des ADFC über rund 40 Kilometer durch die Rotenburger Ortschaften mit einem Zwischenstopp unter anderem beim Unterstedter Schützenfest, oder für rund 25 Kilometer rund um Rotenburg und das Waffensener Waldklassenzimmer. Anmeldungen dafür sind nicht notwendig, Verpflegung sollten die Teilnehmer selbst mitbringen.

Nachmeldungen bis 10. Juni

Wer etwas nachlässig war mit dem Eintragen der Kilometer auf der Website oder in der App, kann und sollte das noch nachholen, appelliert Rieß. 140 Angemeldete hatten am Donnerstagabend noch keinen einzigen Kilometer in der Statistik. „Welch ein Potenzial, das noch genutzt werden könnte und für uns als Stadt wirklich wichtig wäre“, so Rieß. Bis zum 10. Juni sind Eintragungen möglich. Die Verleihung von Gutscheinen und Sachpreisen an die Teilnehmer ist für den 26. Juni im Ratssaal geplant.