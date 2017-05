Drei Sterne für den Bullen- und für den Weichelsee

Rotenburg - Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) hat in seinem Badegewässer-Atlas sowohl den Bullensee als auch den Weichelsee mit drei Sternen versehen – die stehen für eine ausgezeichnete Qualität.

Auch der Otterstedter See im benachbarten Landkreis Verden schneidet mit der besten Beurteilung ab. Regelmäßig entnehmen Mitarbeiter des NLGA Wasserproben, die dann untersucht werden. Die Proben werden auf ihre hygienische Qualität überprüft.

Ingesamt gibt es vier Qualitätsstufen – ausgezeichnet, gut, ausreichend und mangelhaft. „Alle können bedenkenlos in die als Badegewässer überwachten Seen und Flüsse des Landes springen“, sagt Biologin Katrin Luden, beim NLGA für Bade- und Trinkwasser zuständig. Eine siebte Klasse aus Hannover-Laatzen – untergebracht in der Jugendherberge – nimmt sie beim Wort und vergnügt sich mit einem Floß auf dem Rotenburger Weichelsee.

men