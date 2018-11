Rennen um Parteivorsitz: Vier CDU-Vertreter aus dem Landkreis dürfen abstimmen

Rotenburg - Von Michael Krüger. Nach 18 Jahren will sie nicht mehr, als Kanzlerin aber schon noch ein wenig: Angela Merkel verabschiedet sich Anfang Dezember vom CDU-Parteivorsitz und will doch noch weiter regieren. Die richtige Entscheidung? Drei Kandidaten haben sich für ihre Nachfolge ins Spiel gebracht. Für die Funktionsträger der CDU der Region ist es aber mehr ein Zweikampf – auch wenn sich noch nicht jeder klar äußern will.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn? Zwischen ihnen dürfte das Rennen beim Bundesparteitag in Hamburg laufen, auch wenn bis zur Wahl noch andere Namen ins Spiel gebracht werden könnten. 1 001 Delegierte dürfen in Hamburg abstimmen, einer von ihnen ist Eike Holsten. Der Rotenburger Gemeindeverbandsvorsitzende und Landtagsabgeordnete ist 2001 – mit 18 Jahren – in die Partei eingetreten. Damals war Merkel schon ein Jahr Vorsitzende. Er sei überrascht gewesen vom Entschluss seiner Parteichefin, aber: „Für die anstehenden Erneuerungsprozesse in unserer Parteienlandschaft insgesamt und im Besonderen in der CDU war dieser Schritt aber sicher richtig.“ Kanzlerin solle sie aber bleiben, sagt er, wie im Übrigen alle Parteikollegen in der Region, die befragt werden. Es müsse jetzt an der CDU-Spitze der Kandidat folgen, „der die derzeit auseinandergehenden Strömungen in der Partei wieder vereint und damit zugleich breite Zustimmung in der Bevölkerung finden wird. Ich halte einen vermeintlichen Rechtsdruck meiner Partei für genau so falsch wie ein einfaches ,Weiter so’“, so Holsten. Dabei gebe es für ihn im Grunde nur zwei wählbare Kandidaten: Kramp-Karrenbauer und Merz. Spahn ist für ihn keine Option – auch das ist von vielen Parteimitgliedern vor Ort zu hören. Bundesweit ist es wohl ähnlich.

Kathrin Rösel gehört ebenfalls zu den Delegierten des Kreises. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete ist darauf „sehr stolz“, wie sie versichert. Auch wenn sie Merkels Entscheidung lobt, sei sie „ein bisschen wehmütig“. Gründe, dass sie auch als Kanzlerin zurücktreten sollte, sehe sie keine. Der oder die neue Vorsitzende „muss in der Lage sein, alle Flügel innerhalb der Partei hinter sich zu vereinen und darf dabei nicht die Menschen im ganzen Land vergessen“, so Rösel. Und: „So, wie ich das einschätze, wird es auf eine Entscheidung zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz hinauslaufen.“ Beide hätten sie bei der Regionalkonferenz in Lübeck am meisten überzeugt.

Neben dem CDU-Ehrenvorsitzenden im Landkreis, Albert Rathjen, gehört der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann aus Rhadereistedt noch zu den Delegierten aus dem Landkreis Rotenburg. Er sagt: „Ich werde die Person wählen, der ich am Ehesten zutraue, signifikant Stimmen von der AfD zurückzuholen, ohne dabei die Koalitionstür beispielsweise Richtung Jamaika zuzuschlagen.“ Er bilde sich noch seine Meinung, aber auch für ihn entscheide es sich zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz. Bedeckter hält sich hingegen Oliver Grundmann aus Stade, der als Bundestagsabgeordneter ebenfalls abstimmen darf und den Landkreis komplett betreut. Er habe zwar eine „Tendenz“, wolle sich aber „in der öffentlichen Diskussion bewusst zurückzunehmen, weil die Frage des Parteivorsitzes weniger eine Frage der Abgeordneten und Mandatsträger ist, sondern eine der gesamten Partei“.

Seine Stimme darf Landrat Hermann Luttmann als CDU-Mitglied bei der Wahl zwar nicht abgeben, eine klare Meinung hat er aber trotzdem. Er wünsche sich als Folge der Veränderungen, „dass wir uns wieder mehr auf unsere konservativen Wurzeln besinnen“. Kramp-Karrenbauer wie Merz halte er für gute Kandidaten, aber: „Ich würde persönlich Friedrich Merz den Vorzug geben.“ Prägnant bringt es der Kreistags-Fraktionschef Marco Prietz aus Bremervörde auf den Punkt. Er könnte als Ersatzdelegierter noch zur Wahl fahren, wenn einer der hiesigen Vertreter absagen muss. Und dann heißt es für ihn: „Der Bauch sagt Merz, der Kopf sagt AKK.“