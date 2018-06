Eltern und Lehrer feiern lange Historie der Grundschule Waffensen 

Drei Jahrhunderte büffeln

+ © Ujen Die Eltern der Waffensener Grundschule haben das Programm für die große Feier zusammengestellt. Ortsbürgermeister Hartmut Leefers (r.) ist dankbar für ihre Unterstützung. © Ujen

Waffensen - Von Joris Ujen. Mehr als 300 Jahre alt ist die Grundschule Waffensen – eine ganz schön hohe Hausnummer. Solch eine Kennzeichnung, das Haus Nummer 19, weist auch auf eine der ersten namentlichen Erwähnungen des Schulgebäudes aus dem Jahr 1718 hin. Eintragungen aus Kirchenbüchern belegen sogar schon die Existenz der Einrichtung zum Ende des 17. Jahrhunderts. Aber 300 klingt besser, 333 scheinbar noch mehr. Denn unter dieser Zahl veranstaltet das Dorf eine große Feier am Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr an und in der Grundschule Waffensen.