„Meyer‘s Tanzpalast“ in Wehldorf: „Dorfdisko? Wer sagt das?“

Oliver Koeppen (rec hts, mit Bella) und Peter Meyer sorgen mit ihrem Team dafür, dass die Jugend und Junggebliebene Woche für Woche in „Meyer’s Tanzpalast“ abfeiern können. Die Disko in Wehldorf feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen.

Wehldorf - Von Michael Krüger. Ausgerechnet jetzt. Die Gerüchte, dass die bekannteste Disko in der Region schließt, halten sich hartnäckig. Alles Blödsinn, sagen „Meyer’s Tanzapalst“-Geschäftsführer Peter Meyer und Marketing-Manager Oliver Koeppen.

Der Tanzschuppen wird nicht geschlossen, sondern dort, wo es schon Generationen taten, mehr denn je gefeiert. Zurecht, denn wenn nicht jetzt, wann dann: Die „Meyer’s“, „MTP“ oder schlicht „Wehldorf“ genannte Disko feiert runden Geburtstag. Vor 50 Jahren begann die Party.

Wie lange hat „Meyer’s Tanzpalast“ in Wehldorf noch auf?

Peter Meyer: 50 Jahre noch.

Woher kommen die Gerüchte, dass Sie schließen?

Meyer: Wir wissen es nicht.

Oliver Koeppen: Wir haben ja auch andere Läden, das Pam Pam vor Bremerhaven. Erst hieß es, wir seien pleite, dann waren wir doch nicht pleite und sollte nur verkauft werden. Als immer noch die selben da waren, war die Geschichte vorbei. Irgendwer fängt an zu erzählen, und dann entsteht die Kette. Meyer: Das können auch einfach Verwechslungen sein. Vielleicht hört jemand, Riepe macht zu, und dann ist es auf einmal das MTP.

Also alles nur Gerüchte, und wir können hier auch die kommenden Monate und Jahre feiern?

Meyer: Natürlich.

Aber, und das ist ja nun mal unverkennbar: Diskos auf dem Dorf schließen, bei uns in der Region demnächst das Padam in Riepe oder vor ein paar Jahren das Life in Scheeßel oder das Capitol. Was ist das Problem?

Koeppen: Das ist ein Problem der gesamten Branche, nicht nur auf dem Land. Auch in den Städten gibt es Probleme, wir kennen ja die Betreiber. Das Feierngehen an sich ist nicht mehr der Lifestyle der jungen Leuten.

Feiert die Jugend heute anders?

Koeppen: Ja. Die müssen nicht mehr zwei Mal die Woche weg. Denen reicht es, ein oder zwei Mal im Monat wegzugehen, dann muss es aber auch etwas ganz Besonderes sein. Sie wollen nicht nur fünf Kilometer fahren, drei Mischungen trinken und wieder nach Hause fahren oder sich jede Woche die Birne zukippen. Sie wollen etwas geboten bekommen. Es soll ein besonderer Abend werden. Das ist eine andere Denkweise geworden. Es reicht jungen Leuten auch mal aus, im kleinen Kreis zuhause zu sitzen. Oder sie feiern gar nicht.

Offensichtlich funktioniert das aber noch in Wehldorf. Wenn Sie keine Probleme haben, was machen Sie anders?

Koeppen: Wenn wir das verraten würden, wäre es ja schlimm... (lacht) Ein gutes Disko-Konzept ist ein Mix aus allem. Ganz wichtig ist das Marketing, und dass man nicht stehen bleibt.

Was ist im MTP in den vergangenen Jahren anders geworden?

Meyer: Die Disko ist nicht anders geworden, das Verhalten der Leute hat sich geändert. Und der Event-Charakter ist größer geworden. Koeppen: Musik und Getränke reichen nicht mehr. Maier: Früher hast du eine Gruppe in den Saal gestellt, Cola-Korn ausgeschenkt, und der Laden war voll. Da gab es aber auch kein Internet, keine Handys. Die Auswahl ist größer geworden.

Andererseits boomen ja Events und Festivals wie „Ferdinands Feld“, die ein klassisches Disko-Publikum ansprechen.

Koeppen: Das stimmt. Ferdinands Feld ist auch toll gemacht, eine super Marke. Aber wir müssen nachhaltiger denken und arbeiten und die Gäste halten. Dieses Lifestyle-Ding wird sich auch wieder umkehren. Die Musik-Szene, auf die sich diese Elektro-Festivals gründen, ist schon wieder rückläufig. Das war mit den Raves in den 90ern und 2000ern nicht anders. Die waren von heute auf morgen weg. Und bei den wenigsten bleibt etwas übrig.

Wenn wir über Veränderungen sprechen: Erst vergangene Woche sorgte „Meyer’s Tanzpalast“ für Schlagzeilen, weil es vor der Disko eine wilde Schlägerei mit großem Polizeieinsatz gab. Ist das schlimmer geworden?

Koeppen: In der Disco hatten wir einen schönen und stressfreien Abend. Ich selbst kann zu dem Vorfall am Samstag nichts sagen. Ich war an dem Abend zwar in Wehldorf, allerdings als Discjockey in der Main Hall. Eine zunehmende Gewaltbereitschaft habe ich in unseren Diskotheken nicht erlebt. Ich kann das also nicht bestätigen. Es kann aber ab und zu zu unschönen Vorfällen mit Personen kommen, die aufgrund von Stresspotenzial nicht in die Diskothek gelassen werden. Das gab es vor zehn Jahren, und das gibt es heute auch,

Darf man eigentlich „Dorfdisko“ sagen?

Meyer: Das darf man schon. Aber wer sagt das? Die Leute fahren entweder ins „Meyer’s“ oder nach Weldorf.

Was macht die Faszination Dorfdisko aus? Was ist hier anders als in der Stadt?

Koeppen: Wir müssen sehen, dass wir viele Gäste bekommen und diese halten. In der Stadt geht es immer ums mehr – aber ob die gleichen Leute wiederkommen, ist egal. Wir versuchen, näher an den Gästen zu sein. Wir haben sehr viele Stammgäste, wahrscheinlich 70 Prozent. Wir müssen nicht der trendigste Laden sein, aber nachhaltig. In der Stadt ist es teurer und exklusiver.

Gibt es eine Grenze bei den Preisen, wo Ihre Kunden rebellieren würden?

Meyer: Sie würden es uns nicht übel nehmen, wenn das Bier zehn Euro kostet – sie würden einfach nicht mehr kommen. Dann können wir wirklich über den letzten Abend berichten. Als von Mark auf Euro umgestellt wurde, haben wir etwas draufgelegt. Das haben wir eine oder zwei Wochen durchgehalten, dann mussten wir wieder runtergehen. Da ist unsere Kundschaft sehr sensibel. Man muss sich an den anderen orientieren in der Region.

Koeppen: Wir wollen aber auch nicht die billigsten sein, das machen andere schon ein paar Kilometer weiter. Jeden Abend Ein-Euro-Geschichten machen wir nicht. Maier: Wenn man zu billig wird, bekommt auch entsprechendes Publikum.

Sie haben auch eine Disko in vor Bremerhaven, das Pam Pam in Hagen. Wird dort anders gefeiert?

Koeppen: Ja, das ist der Knaller. Das sind zwei verschiedene Welten, wenn auch beides Großraumdiskos sind. Die Leute hören andere Musik, sehen anders aus, feiern anders.

Was funktioniert in Wehldorf und was nicht?

Koeppen: Das kann man schwer sagen. Eigentlich geht alles. Wir hatten auch schon Goa-Parties, das hat super geklappt. Hip Hop, Micky Krause – irgendwas ist immer. Rocknächte hatten wir vor ein paar Jahren, das hört nur momentan niemand.

Sind gut ausgebaute Nahverkehrsnetze der Tod der Dorfdisko?

Meyer: Wenn junge Leute irgendwo hinwollen, fahren sie da hin. Wir hatten auch immer Sorgen, dass niemand kommt, wenn auf der Autobahn Stau ist. Knackig voll. Wenn sie zu uns wollen, kommen sie. Wenn sie nach Hamburg wollen, fahren sie nach Hamburg. Die Leute sind mobiler und selbstständiger als man denkt.

Koeppen: Wir hatten zuletzt eine Abiparty einer Schülergruppe aus Soltau. Die kamen mit zwei Bussen. Das zum Thema Mobilität. Wenn die Leute etwas wollen, kümmern sie sich auch.

Wie hat es hier in Wehldorf vor 50 Jahren angefangen?

Meyer: Die Großeltern meiner Frau haben hier angefangen. Eine Kneipe mit Hotel neben dem landwirtschaftlichen Hof. Dann hat es sich immer weiter ausgebreitet. Der erste Saal war noch in Gyhum. Der Schwiegervater hatte dann die Idee mit Live-Musik: Rex Gildo, Peter Maffay. Das schwappte aus den USA herüber. Viele Hochzeiten und ein bisschen Disko, wenn mal Torfrock kam.

Und Sie haben dann Ihre Frau auch in der Disko kennengelernt?

Meyer: Wo denn auch sonst? Ich bin Niederländer, war in der Kaserne, 1980. Dann bin ich geblieben.

Wie viele Gäste kommen zum Feiern in die Disko?

Meyer: Von 500 bis 2 500 pro Abend. Im Sommer weniger als im Winter. Wenn Hurricane ist oder was anderes Großes, dann machen wir auch mal einen Samstag dicht. Vielleicht kommen die Gerüchte daher. Nur aufmachen und Geld wegschmeißen braucht auch keiner. Dann machen wir mal freitags auf.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie?

Meyer: Hier laufen abends schon so um die 50 Leute rum aus einem Stamm von 150 Mitarbeitern.

Was verändert sich künftig noch? Wo geht der Trend im Bereich der Diskotheken-Feierei hin?

Koeppen: Es gibt keinen Trend. Was man aber merkt, ist, dass sich die Leute auf deutsche Künstler fokussieren: deutsche DJs, deutsche Acts. Das kann aber in einem halben Jahr wieder ganz anders sein.

Meyer: Es lässt sich schwer abschätzen. Wir müssen schnell reagieren. Es ist sehr schnelllebig geworden. Man kann schwer im Voraus planen. Jetzt zum Jubiläum werden wir natürlich was machen.

Können Sie schon sagen, was Sie in Ihrem großen Geburtstagsjahr planen?

Meyer: Das wissen wir noch nicht. Wenn wir jetzt etwas buchen, kann es im Herbst schon aus der Welt sein. Wir werden sicherlich ein Jubiläumsprogramm an zwei bis drei Tagen machen, aber was, steht noch nicht fest. Man muss sich immer wieder neu aufstellen und mit Kollegen austauschen. Wir machen auch keinen langen Flyer mehr, sondern nur noch kurze. Man muss immer wieder eingreifen können müssen.

Ist Cola-Korn eigentlich noch immer der Renner?

Meyer: Ohne Cola-Korn würde es hier nicht laufen. Das ist so auf dem Lande.

Koeppen: Das ist zeitlos.

Gehen Sie selbst noch weg?

Meyer: Natürlich. Wir schauen uns mal andere Läden an, Konzerte, Essen. Wie ganz normale Menschen.