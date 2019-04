„dm“ gibt den Standort Rotenburg auf

Die Rotenburger „dm“-Filiale schließt. Das hat die Pressestelle der Drogeriemarkt-Kette auf Nachfrage der Rotenburger Kreiszeitung bestätigt. Der Beschluss ist vergangene Woche getroffen worden, die Mitarbeiter werden in diesen Tagen über das weitere Vorgehen informiert.

Rotenburg – Von Michael Krüger. Die Filiale war erst vor vier Jahren in das neugebaute Gebäude in der Fußgängerzone eingezogen und galt als großer Magnet in der Innenstadt. Für die Geschäftsführung war das Kundeninteresse offenbar aber nicht groß genug. „Es wäre nicht vernünftig gewesen, das Geschäft weiter zu betreiben“, so ein Unternehmenssprecher. Die notwendigen „Leistungskennziffern“ wären nicht da gewesen. Im Klartext: Die Filiale wirft zu wenig Gewinn ab und wird wieder geschlossen. Langfristig sei nicht zu erwarten gewesen, das sich das ändert. „dm“ nennt als zeitlichen Rahmen die „Mitte des Jahres“ für die Schließung. Acht Mitarbeiterinnen sind betroffen.

Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) zeigt sich auf Nachfrage überrascht vom Aus für die Drogerie im Stadtkern und spricht von einem „ganz argen Verlust“. Im Vergleich zu anderen Städten sei man mit dem Einzelhandelsangebot in der Stadt aber noch gut aufgestellt. Zudem trage ein gewisser Leerstand dazu bei, dass notwendige Veränderungen angeschoben werden.

Wie die Geschäftsräume künftig genutzt werden, konnte der Inhaber am Dienstag noch nicht beantworten. „dm“ hatte für das Ladenlokal eigentlich einen langfristigen, mehrjährigen Mietvertrag unterzeichnet.