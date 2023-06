DLRG nach tödlichem Badeunfall: „In freien Gewässern immer auf eigene Gefahr“

Von: Matthias Röhrs

In der Tonkuhle bei Hassendorf ist am Dienstag eine 86-Jährige ertrunken. © Warnecke

Eine Frau ertrinkt beim Baden in der Hassendorfer Tonkuhle. Die Rotenburger DLRG warnt: „Grundsätzlich muss man sich der Gefahr selbst bewusst sein.“

Hassendorf/Rotenburg – Eine 86 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag beim Baden im See des Campingplatzes Stürberg in Hassendorf gestorben. Zeugen hatten den Angaben der Polizei zufolge die Seniorin gegen 17 Uhr leblos im Wasser der Tonkuhle entdeckt. Obwohl die Ersthelfer die Frau sofort aus dem See geholt und eine Reanimation eingeleitet hätten, habe ein etwas später eintreffender Notarzt nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen können. Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Bislang sehen die Beamten keine Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden hinweisen.

Die Zahl Badeunfälle mit Todesfolge ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) geht davon aus, dass 2022 bundesweit mindestens 322 Menschen – meistens Männer – ertrunken sind. Das seien 56 Todesfälle mehr als im Jahr 2021. In Niedersachsen liege die Zahl der Toten 2022 bei 42. Die Ursachen können verschiedener Art sein, so Rotenburgs DLRG-Ortsgruppenchef Lutz Früchtenicht im Gespräch mit der Kreiszeitung. Unter anderem: Die abrupte Abkühlung sei nicht gut fürs Herz.

Gesundheit spielt eine Rolle

Allgemein gilt: Man sollte immer die bekannten Baderegeln beachten, um gefahrlos schwimmen gehen zu können. Diese seien bei den meisten auch im Hinterkopf, doch es gebe Situationen, in denen sie ausgeblendet würden: Alkoholeinfluss nennt Früchtenicht als Beispiel. Selbstüberschätzung und Leichtsinn – etwa in einer Gruppe von Jugendlichen – gehörten ebenfalls zu den Faktoren, die zu Badeunfällen führen, wie die Tatsache, dass einfach immer weniger Menschen schwimmen lernen. Und natürlich spiele die Gesundheit ebenfalls eine Rolle.

Lutz Früchtenicht © Baucke

„Grundsätzlich muss man sich der Gefahr selbst bewusst sein“, so Früchtenicht über das Schwimmen in freien Gewässern wie Seen oder Flüssen. Das Baden sei immer auf eigene Gefahr, auch wenn die DLRG vor Ort sei und mit aufpasse. Die Ortsgruppe Rotenburg legt ihren Fokus übrigens auf den Bullensee und weniger auf den Weichelsee, an dem weniger los sei. Zudem versuchen die Lebensretter, präventiv auf die Badegäste einzuwirken, in dem sie etwa auf Bojen hinwiesen. Wann die DLRG-Stationen besetzt sind, unterliege jedoch grundsätzlich keiner Regelmäßigkeit. Schließlich seien die Lebensretter alle ehrenamtlich unterwegs.