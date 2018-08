Schützenfest in Rotenburg: Dirk Schenckenberg ist König

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Alle, die an der Auswertung der Königsscheibe beteiligt waren, haben bis gestern Nachmittag dichtgehalten. Für diejenigen, die am Samstagnachmittag auf die Königsscheibe geschossen hatten, haben die Herzen vor der Proklamation sicherlich höhergeschlagen. Dann endlich die erlösenden Worte des Kommandeurs des Schützenkorps, Hans-Hinrich Bruns: Jubiläumsschützenkönig ist Dirk Schenckenberg. Ein Jubelschrei des neuen Oberhaupts folgte.

Die neue Majestät hat den Beinamen „Dirk, der Wildschütz“ bekommen. Der Rotenburger Unternehmer der Haustechnik-Branche ist passionierter Jäger und hat viel Erfahrung im Umgang mit Waffen. Er ist seit rund 40 Jahren Mitglied im Schützenkorps und 2003 schon einmal Schützenkönig gewesen. „Ich bin das Schießen ziemlich locker angegangen. Der Stand war gerade frei, da habe ich einfach mal auf die Königsscheibe geschossen“, erzählt der Nachfolger von König Klaus Rinck.

+ So wie die Cyclones sind viele andere Sportvereine dabei.

Am Tag des Königsschießens war um 6 Uhr ein lauter Donnerschlag zu hören. Es folgten fünf weitere Kracher in der Stadt in rund zehnminütigen Abständen. Traditionell werden so die Rotenburger Schützen geweckt, damit sie dann pünktlich um 9.30 Uhr in ihren schmucken Uniformen zum Antreten in der Fußgängerzone bereitstehen. Zu den Rotenburgern gesellten sich zum 200. Geburtstag weit mehr Gäste als in den vergangenen Jahren. Mit dabei waren der Musikzug Lilienthal, die Schützenvereine aus Scheeßel, Wohlsdorf, Sottrum, Waffensen, Kyffhäuser, Feuerwehr, Bundeswehr, der Verein Schwarzpulverschützen, die Spielleute Waffensen, verschiedene Rotenburger Sportvereine mit ihren Abteilungen sowie Mitglieder aus Politik und Verwaltung. Sie marschierten nach dem Appell in der Fußgängerzone zum Königsfrühstück auf dem Heimathausgelände.

+ Der Vorstand des Schützenkorps führt die Rotenburger Schützen auf dem Weg zum Königsfrühstück an.

Der Kommandeur Hans-Hinrich Bruns und das Schützenkorps-Mitglied Bürgermeister Andreas Weber (SPD) gingen beim Antreten noch einmal auf die Bedeutung der Schützen für die Stadt ein. Traditionspflege und Offenheit für Neuerungen würden die Schützen auszeichnen.

Tags zuvor hatte Weber in seinem Grußwort vor dem Großen Zapfenstreich betont, dass die Geschichte der Schützen und die der Stadt untrennbar miteinander verbunden seien. Die Mitglieder des Schützenkorps seien zunächst Geschäftsleute, Unternehmer und Verwaltungsspitzen gewesen, die sich für das Wohl der Stadt eingesetzt hatten. Der Bürgermeister dankte der aktuellen Führung für die jahrhundertelange Bewahrung von Brauchtum und Zusammenhalt der Gemeinschaft – und das immer mit dem Blick nach vorn. „Wer seine Vergangenheit nicht kennt, hat keine Zukunft“, zitierte er Wilhelm von Humboldt.