15. Rotenburger Fachtag: „Cybermobbing 2.0“ - Digitale Gewalt im Kinderzimmer

Rotenburg – 2002 nahm der kanadische Schüler Ghyslain Raza ein Video auf, in dem er eine Golfballangel wie ein Lichtschwert führt. Als „Star Wars Kid“ ist er bekannt geworden, weil andere sein Video im Internet verbreitet haben. Die Folge waren Hänseleien und Beschimpfungen, das Resultat psychische Probleme beim damals 14-Jährigen. Heute gilt er als eines der ersten bekannten Opfer von Mobbing im Internet. Da die Lebenswelten der Kinder heute von sozialen Netzwerken bestimmt werden, stellt die Polizeiinspektion Rotenburg in Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Agaplesion Diakonieklinikums den 15. Rotenburger Fachtag Prävention vor Ort am Dienstag unter das Motto „Cybermobbing 2.0 – Digitale Gewalt im Kinderzimmer“.

150 Teilnehmer, die mit der Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sitzen im Buhrfeindsaal, um zunächst dem Vortrag von Psychologe Sebastian Packheiser zu lauschen. Der Referent arbeitet viel mit Kindern zusammen, die Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht haben. Als bekanntestes Beispiel führt er Raza an, als lokales Fallbeispiel nimmt er die 13-jährige Vanessa, die in einer Jugendhilfeeinrichtung lebt und durch einen Mitschüler belästigt und bedroht worden ist. Dadurch wird sein theoretisches Wissen rund um die Definition, Arten und Häufung von Cybermobbing greifbar.

Auch wenn an diesem Tag die Opfer im Vordergrund stehen, geht Packheiser kurz auf die Täter ein. Denn: „20 Prozent der Opfer werden zu Tätern“, verdeutlicht er. In den Fokus stellt er auch das Thema Prävention und mögliche Hilfen. „Auch die Zuschauer nehmen eine wichtige Rolle ein, sie können sowohl den Täter als auch das Opfer unterstützen“, erklärt der Psychologe.

Opfer werden destabilisiert

Bereits bei den Begrüßungen wird klar: Das Thema ist allgegenwärtig. In der Anonymität des Internets lässt es sich leicht beleidigen, bedrohen, bloßstellen oder belästigen. So lautet dort die Definition für Cybermobbing. „Prävention ist ein ganz wichtiges Thema, um Konflikte schon im Vorfeld vermeiden zu können“, machte Bürgermeister Andreas Weber (SPD) deutlich. Wenn größere Gruppen bildhaft und verbal auf andere Menschen reagieren und sie herabwürdigen, kann das dramatische Folgen haben. „Sie leiden unter solchen Attacken, werden erheblich destabilisiert.“ Schulverweigerung und schlechte Noten können Folgen sein. „Es kam auch in Rotenburg bereits zur großen Katastrophe, als sich ein junger Mensch nach Mobbing das Leben genommen hat“, sagt Weber. „Daher ist es so wichtig, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen.“

+ Bürgermeister Andreas Weber begrüßt die Gäste. © Beims

Studien hätten ergeben, dass mehr als 40 Prozent der Mädchen Mobbing-Vorfälle erlebt haben, bei den Jungen ist die Zahl etwas niedriger. „Vielleicht wird das auch nicht ganz so sensibel wahrgenommen“, gab der Bürgermeister zu bedenken. Die Erfahrung hat auch Polizeipressesprecher Heiner van der Werp gemacht. Allzu oft werden unbedacht Nacktfotos verschickt. Meist seien es junge Frauen, aktuell benennt er jedoch das Beispiel eines 14-Jährigen, der solche Bilder an seine Freundin geschickt hat. „Das ist ungewöhnlich. Aber mit den Fällen haben wir sehr viel zu tun, sie denken nicht darüber nach – aber dann kommt das große Geschrei“, erklärt er.

Menschen rechtzeitig sensibilisieren

Daher sei das Thema Prävention so wichtig, um die jungen Menschen schon im Vorfeld für den Umgang mit dem Internet und die Folgen ihrer Handlungen zu sensibilisieren. „Wir müssen uns immer wieder neu aufstellen, die digitale Welt macht revolutionäre Entwicklungen durch“, sagt auch Kriminalhauptkommissarin Karin Stabbert-Flägel. Die Koordinatorin des Präventionsteams der Polizeiinspektion Rotenburg organisiert die Veranstaltung bereits seit vielen Jahren zusammen mit Polizeihauptkommissar Thomas Teuber. „Das Thema verfolgt uns überall, heute wollen wir uns auf die Opfer konzentrieren: Was macht Cybermobbing mit den Menschen?“, sagt der Beauftragte für Kriminalprävention.

+ Christine Braun von der Stadtbibliothek baut ihren Stand auf dem „Marktplatz“ auf. © Bei ms

Schlagwort ist an dieser Stelle die Formel „THINK“, groß eingeblendet auf der Leinwand hinter ihnen: Sie soll an den bedachten Umgang mit den sozialen Netzwerken erinnern. Ist das, was ich tue, wahr (true), hilfreich (helpful), inspirierend (inspiring), nützlich (needful) und freundlich (kind)? „Wenn das jeder für sich beherzigt und anderen mitgibt, ist das schon mal die halbe Miete“, kommentiert Teuber.

Nach einem weiteren Vortrag „Spuren im Netz“ – ihre Verwendung, Verbreitung und Vermeidung – von Polizeikommissar Nils Harders vom Landeskriminalamt Niedersachsen geht es am Nachmittag für alle Teilnehmer in diverse Praxisforen. Dort erhalten sie Tipps, unter anderem durch „Mobben stoppen“, ein interaktives Spiel für Kinder und Jugendliche, oder „Schau nicht weg bei Cybermobbing“, einem Webinar für den Unterricht.

In den Pausen wartet im Nebenraum ein „Marktplatz“ auf Interessierte, wo diese sich an verschiedenen Ständen Informationen einholen können, vertreten sind dort der Weiße Ring, Simbav, die Therapiehilfe und das Mobbing-Interventions-Team (MIT). Auch die Stadtbibliothek mit ihrer Leiterin Christine Braun bietet auf zwei Tischen Literatur rundum das Thema an. Die Nachfrage unter Erziehern und Lehrern sei da, „bei den Eltern könnte es mehr sein“, merkt sie an. „Eltern müssen ihren Kindern klar machen, dass es sie interessiert – dann kommen die Kinder auch bei Problemen zu ihnen.“

Hilfe für Betroffene

Wer Cybermobbing ausgesetzt ist, fühlt sich oft allein gelassen. Doch er ist nicht alleine. Hilfe erhalten Betroffene zum Beispiel bei der Beratungsplattform Juuuport, die unter den Praxisforen am Nachmittag der Veranstaltung ebenfalls vertreten waren. Auf der Plattform helfen sich Jugendliche gegenseitig, wenn sie Probleme im oder mit dem Internet haben. Hilfe gibt es außerdem auf der Internetseite von „polizei für dich“ unter dem Unterpunkt „Cybermobbing“, und auf der Internetseite der Polizei Niedersachsen gibt es im Bereich Prävention den „Ratgeber Internetkriminalität“.

acb