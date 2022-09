„Das Handwerk ist innovativ“: Diedrich Höyns über die Herausforderungen der Kreishandwerkerschaft

Von: Nina Baucke

Teilen

Diedrich Höyns sieht die Betriebe, aber auch die Kreishandwerkerschaften vor Herausforderungen. © Baucke

Die Kreishandwerkerschaft Rotenburg wird 100 Jahre alt: Anlässlich des Jubiläums fragen wir bei dem Vorsitzenden der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser, der die Rotenburger zugeordnet ist, mal nach: Wie ist es aktuell um die Institution und ihre Mitgliedsbetriebe bestellt?

Sittensen – Die Kreishandwerkerschaft Rotenburg hat Grund zum Feiern: 100 Jahre wird die Dachorganisation der Handwerksbetriebe alt. Doch wie sieht es innerhalb des Verbundes, der der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser angehört, angesichts der Coronanachwehen und des Krieges in der Ukraine aus – was die Stimmung betrifft? Wir haben mit dem Vorsitzenden der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser, Diedrich Höyns aus Sittensen, über aktuelle Herausforderungen, die Ausbildungssituation und Plakatkampagnen gesprochen.

Welche Bedeutung hatte die Kreishandwerkerschaft als Institution vor 100 Jahren und welche hat sie heute?

Grundsätzlich lässt sich das nicht vergleichen, es war eine andere Zeit, eine andere Gesellschaft, eine andere Kommunikation. Schon im Mittelalter haben sich die Handwerkerschaften als Zünfte organisiert. Dort haben sie sich um ihre Belange gekümmert und sich Regeln gegeben, die auch noch lange Zeit Bestand hatten – und heute sogar noch durchschimmern. Ich denke, dass das Handwerk in seiner Bedeutung ähnlich war wie heute. Weil es immer auch das Rückgrat technischer Weiterentwicklung war. Natürlich hat das Handwerk in den vergangenen Jahrhunderten und vor allem in den vergangenen Jahren einen Wandel durchgemacht. Es sterben alte Berufe aus, es kommen neue dazu. Das heißt: Das Handwerk ist innovativ, es bewegt sich immer in der Nähe der Menschen und der gebrauchsfähigen Technik. Das bedeutet aber auch: Das Handwerk muss sich anpassen. Daher versucht es, sich selbst zu organisieren und immer wieder auf sich aufmerksam zu machen.

Veränderung ist also etwas, das sich durch die Geschichte des Handwerks zieht?

Ja, allerdings waren in den vergangenen 100 Jahren die Veränderungen x-mal mehr, als in den 500 Jahren davor. Es hat sich in der Technologie wahnsinnig viel getan. Das ist ja auch der Anspruch, den wir haben, beziehungsweise die Herausforderung, der unsere Gesellschaft unterliegt.

Wie steht es um das Handwerk in der Region?

Nehmen wir mal den Landkreis Rotenburg: Wir haben wenig Arbeitslose, aber einen Fachkräftemangel. Das sieht man auch an den Ausbildungszahlen: Durch Corona gab es keine Praktika, und heute fragen wir uns, wo die ganzen jungen Leute bleiben. Da sitzen wir mit allen anderen, die etwas Spezialisiertes anbieten, an einem Tisch. Überall sagt jeder, wir haben keine Krankenschwestern, keine Erzieher – und wir haben weniger Handwerker. Das drückt natürlich etwas aus und sorgt für eine Strukturveränderung. Wenn ein Unternehmen keine Mitarbeiter mehr findet, ist es nicht mehr lebensfähig. Und mit diesen Problemen beschäftigt sich das Handwerk natürlich auch.

Welche Herausforderungen sehen Sie auf das Handwerk zukommen?

Natürlich ist es dieser Strukturwandel, und der ist permanent. Wir haben einen Technologiewandel, und auch die Gesellschaft verändert sich. Und dieser Herausforderung stehen wir nicht alleine gegenüber, sondern jeder, der am Wirtschaftsleben teilnimmt, hat gerade dieselben Fragen. Beispielsweise die Nachwuchsgewinnung oder Qualifikationen. Das ist eine Riesenherausforderung. Das fängt bei der Ausbildung an: Früher hat man gesagt, der Lehrling müsse zum Betrieb passen. Heute muss sich der Betrieb fragen, ob er zum Lehrling passt.

Fällt dieses Umdenken den Betrieben schwer?

Es passiert bereits. Mit der Veränderung der Auszubildenden und auch der Ideen, die die jungen Leute heutzutage haben, musst du dann, wenn du Arbeitgeber bist, dich fragen, ob sich die jungen Leute wohlfühlen. Das ist sicherlich, wie das auch in der Gesellschaft so ist, dem einen mehr, dem anderen weniger bewusst. Das ist im Handwerk nicht anders.

Der Fachkräftemangel ist bereits ein Thema, jetzt kommt die Energiekrise hinzu: Sehen Sie eine Insolvenzwelle auf das Handwerk zurollen?

Das ist die Geschichte mit der Glaskugel. Denn diese Herausforderung trifft uns in der Gesamtwirtschaft durch das Verteuern der Energiekosten. Das ist eine Tatsache. Natürlich sind die Rahmenbedingungen schwierig, das wird für jedes unserer Mitglieder so sein. Aber das trifft am Ende auch auf zum Beispiel Apotheker zu, mit dieser Teuerung zurechtzukommen. Ich glaube schon, dass wir im Handwerk so ideenreich sind, dass wir einen ganzen Teil irgendwie in den Griff kriegen.

Gibt es Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen?

Man muss die letzten Jahre mal betrachten. Wir kommen ja im Grunde von einer Krise in die nächste. Corona war eine große Herausforderung. Mittlerweile kann man da ein bisschen bereits auf Sicht fliegen und sagen, in drei Jahren bewegen wir uns wahrscheinlich wieder in halbwegs normalen Bahnen. Den Gedanken hat man vielleicht gerade mal eben gehabt, da geht der Wahnsinn in der Ukraine los. Oder China, das wieder wegen Corona dichtmacht. Sodass der Warenkreislauf schön durcheinandergekommen ist und wir auf einmal feststellen, dass es das eine oder andere erst einmal nicht mehr gibt. Das merkt besonders das Baugewerbe. Solche Situationen bekommen Sie nicht kalkuliert. Und niemand weiß, wie lange der Wahnsinn dauert – bis nächste Woche? Noch fünf Jahre? Und je länger er dauert, desto größer sind dann die Bremsspuren, die wir haben werden. Helfen kann da nur, dass wir alle gemeinsam in einer Form eine Lösung suchen und der Herausforderung begegnen.

Muss die Politik mehr unterstützen?

Es gibt immer ein besser. Aber man muss da auch ein bisschen Verständnis für die Politik haben. Die haben natürlich einen hohen Druck, und wir erwarten dann immer maßgeschneiderte Lösungen, die individuell passen. Das ist bei 82 Millionen Menschen in diesem Land sicherlich eine schwierige Aufgabe. Ich glaube, mit mehr Geld und mehr Förderung ist das am Ende keine Lösung, weil das ist endlich. Sie geben das Geld von Ihren Enkeln aus und versuchen, das am Ende wieder reinzukriegen. Da fliegt die Politik auch nur auf Sicht.

Wo sehen Sie seitens der Kreishandwerkerschaft Nachholbedarf?

Das fängt mit anderen Kommunikationswegen an, wie zum Beispiel in der Coronazeit die Videokonferenzen. Wenn man sich natürlich mal anschaut, was in der Zeit andere Gesellschaften machen, sind wir hier in Deutschland ja relativ behäbig. Dazu gehört ja auch oft wieder Infrastruktur. Erkennen einer Situation und Verändern einer Situation bedarf eines guten Blickes und eines Planes. Und ein Plan dauert immer. Das heißt: Was wir in den vergangenen 30 Jahren in diesem Land nicht hinbekommen haben, ist uns in den letzten zwei, drei Jahren auf die Füße gefallen: Schule, Bildung, Energieversorgung, all diese Dinge. Dinge, die jetzt mehr in den Mittelpunkt gerückt wurden, gegenüber der Bequemlichkeit, die wir vorher hatten. Deswegen: Wenn diese Bequemlichkeiten aufgelöst werden, wehrt man sich oder hat Ideen. Und ich bin dafür, Ideen zu haben.

Wie sieht es mit der Ausbildungsplatzsituation aus? Woran hapert es bei der Besetzung der Stellen?

Es gibt noch freie Plätze, aber die Leute dahin zu motivieren, ist schwierig. Wir konnten in den vergangenen Jahren keine Praktika machen, keine jungen Leute in die Betriebe holen und gucken: Passen wir zusammen? Stattdessen ist oft der schulische Weg eingeschlagen worden. Dabei ist Handwerk mittlerweile technologisch gesehen ganz vorne. Nehmen Sie nur mal die ehemaligen Klempner, die heutzutage Technik ins Haus einbauen, von denen manche noch nicht einmal etwas gelesen haben. Das heißt, dass die Inhalte der Ausbildung immer technologischer werden. Das müssen wir vermitteln.

Woran liegt es in der Regel, dass die Betriebe keine Azubis finden?

Wir müssen die Wahrnehmung von Handwerk verändern: Was machen die alles? Was können die alles? Wie stellen sie sich dar? Da müssen wir besser werden. Wir müssen mit den Schulen zusammen die Betriebe öffnen, die jungen Leute mitnehmen, sie reinlassen in die Betriebe. Das ist natürlich eine Herausforderung. Das macht auch die Energiewende deutlich: Wir haben x-tausend Technologien, aber keine Leute, die diese auch einbauen können.

Muss das Handwerk auch mit Blick auf Arbeitszeiten und Entlohnungen attraktiver werden?

Bei Arbeitszeitmodellen vor allem: Es gibt den Begriff der Work-Life-Balance, die Philosophie ist heute eine andere. Viele sagen sich: Ich möchte nur so viel arbeiten, damit ich das bezahlen kann, was ich habe. Und wenn das nach 30 Stunden möglicherweise erreicht ist, dann muss man überlegen, ob man diese Jobs auch so vergeben kann. Oder ob man im Schichtbetrieb arbeitet. Nach Arbeitszeitmodellen sind die Anfragen sehr groß. Auch, was die Umsetzung in einem Betrieb angeht. Ich glaube aber, dass wir im Handwerk nicht schlecht bezahlen.

Wie ist die Stimmung unter den Betrieben, wenn es darum geht, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen?

Wer nicht ausbildet, meldet seinen Betrieb in 20 Jahren ab. Das muss man so sagen. Das Nächste ist: Wer keine Nachfolge findet, wird es auch schwer haben. Und mit dem weniger werden von Betrieben führt das dazu, dass wir wiederum weniger Ausbildungsplätze haben.

Ist fehlende Nachfolge für die Kreishandwerkerschaften ein Thema, mit dem sie sich beschäftigen müssen?

Wir informieren über die richtige Nachfolgemoderation und -begleitung und leisten da kostenlose Hilfestellung. Tools gibt es also, wir müssen sie nur nutzen.

Das Handwerk hat vor Kurzem eine neue, provokative Plakatkampagne mit Sprüchen wie „Was gegen das Handwerk spricht? Meine Akademikereltern.“ oder „Für das Klima auf die Straße, aber nicht für das Handwerk.“ vorgestellt, die zwar auch Zustimmung findet, jedoch auch auf Kritik stößt. Welche Rolle spielen solche Kampagnen – und die Diskussion um diese?

Der eine findet es gut, andere nicht. Aber grundsätzlich: Wenn Sie nicht irgendwann einmal so einen Pflock in die Erde kloppen, dann bekommen Sie auch keine Diskussion. Wenn Sie nicht einfach mal anders aussehen, als alle anderen, guckt Sie auch keiner mehr an.

Wie sehen Sie die Kreishandwerkerschaft für die nächsten Jahre, aber auch längerfristig aufgestellt?

Wir müssen uns über unsere Strukturen Gedanken machen. Wir müssen gucken, wie wir das, was wir tun können, auch stabil hinkriegen. Wir bieten ja den Mitgliedern Service an, wie Beratung in Recht und Tarifen, juristische Begleitung. Das ist das Gerüst. Dann müssen wir schauen, wie wir unsere Interessen besser vertreten können und vor allem wie wir Zukunftsthemen wie Ausbildung besser angehen. Aber das ist nur im Verbund möglich. Das ist wie ein Tanker auf See: Wenn Sie eine Linkskurve fahren wollen, müssen Sie schon 25 Kilometer vorher anfangen zu bremsen. Und das ist auch der Transformationsprozess, den wir durchlaufen müssen. Wie organisiert sich eine Kreishandwerkerschaft, wie können wir unseren Mitgliedern schnell und unkompliziert Hilfe und die nötigen Mittel zukommen lassen?

Wie sieht die Aufgabe für die Kreishandwerkerschaft in der Zukunft aus?

Da sind wir wieder beim Transformationsprozess: Wie will sich die Kreishandwerkerschaft künftig aufstellen, dass die Hilfen, die wir haben, ihre Ziele erreichen, und die Handwerker dafür ein Bewusstsein bekommen, dass diese Institution ihnen helfen kann? Das ist eine Aufgabe, die wir in Zukunft besser machen müssen und für die wir unsere Ressourcen besser zusammenfassen müssen. Wir müssen uns als Kreishandwerkerschaft genauso wandeln, wie unsere Betriebe. Das ist die Herausforderung.