Rotenburg nimmt Fahrt auf: Wohin geht die Stadtentwicklung?

Von: Michael Krüger

Diese Verkehrsführung bevorzugen die Planer für die Rotenburger Innenstadt: eine durchgängige Fußgängerzone, die Goethestraße als Fahrradstraße mit Kfz-Verkehr, aber eine Durchfahrtssperre in Höhe Turmstraße. © Planersocietät

Rotenburg verändert sich und darf viel Geld in die Hand nehmen. Die 45 Millionen Euro des Städtebauförderungsprogramms sind durch, doch bevor es an die Umgestaltung der Stadt geht, muss die Frage beantwortet werden, wie künftig der Verkehr fließt. Dafür gibt es einen Plan.

Rotenburg – Wohin steuert die Kreisstadt? Ende November hat Rotenburg den offiziellen Bescheid bekommen, dass die Stadt mit ihrer Bewerbung für das Städtebauförderungsprogramm von Bund und Land aus dem vergangenen Jahr erfolgreich war. Ab dem kommenden Jahr können dann insgesamt rund 30 Millionen Euro Fördergelder in die Erneuerung städtischer Quartiere fließen, für die Investition von rund 15 Millionen Euro in den kommenden zehn bis 15 Jahren hat sich die Stadt selbst verpflichtet. Doch geht man vor allem die Innenstadt baulich an, um mehr Lebensqualität zu schaffen, stellt sich in der durch mehrere Bundesstraßen und eine Bahnlinie durchzogene Kleinstadt in erster Linie diese Frage: Wohin mit dem Verkehr?

Dafür liegt nun ein Verkehrsentwicklungsplan (VEP) vor, der Teil des städtischen Erneuerungsprozesses sein wird. Bürgermeister Torsten Oestmann hat bei der Vorstellung durch die Experten des Büros Planersocietät am Donnerstagabend im Stadtrat von einer „fachlich fundierten Empfehlung“ gesprochen, die zwar nicht in allen Teilen umgesetzt werden müsse, aber eben doch Grundlage eines künftigen Prozesses sei. Im Kern geht es vor allem um die Fragen, wie die zusammenhängende Situation der Goethestraße und Großen Straße mit Fußgängerzone zu verbessern ist, wie das künftige Parkmanagement der Stadt aussieht und wie man die umweltgerechte Verkehrswende forcieren kann. Oestmann: „Bevor wir die Goethestraße regeln, müssen wir wissen, wie wir den Verkehr durch die Stadt leiten.“

Bürgermeister Torsten Oestmann (l.) und Uwe Knabe von der Bauverwaltung waren im Frühjahr mit dem Maßband auf der Goethestraße unterwegs, um abzuschätzen, wie dort künftig möglicherweise der Verkehr mit- und nebeneinander laufen könnte. © Andreas Schultz

Das Bremer Büro hatte in den vergangenen zwei Jahren mit Untersuchungen vor Ort, Modellen, Befragungen und Berechnungen verschiedene Szenarien für das Verkehrsgeschehen in Rotenburg durchgespielt – sogenannte Planfälle. Erstes zentrales Ergebnis: „Eine Umgehungsstraße ist für Rotenburg nicht zielführend“, so Ingenieur Sebastian Schröder-Dickreuter. Zwar böten eine südliche Umgehung ungefähr über den Verlauf des Dr.-Walter-Mecke-Damms oder eine nahe westliche Umgehung zwischen Bundesstraße 75 und Campus Unterstedt die größten Entlastungen für den innerstädtischen Bereich, die Eingriffe in die Natur und die Kosten wären aber wohl viel zu hoch. Zudem „attraktiviere“ man dadurch das Autofahren – kein Ziel moderner Verkehrsplanung, die mehr auf umweltschonende Fortbewegung setze.

Mehr im Fokus steht das Dauerthema Goethestraße. Dass die als Umfahrung der Innenstadt gern genutzte Alternativstrecke mit schlechtem Bodenbelag und schwierigem Nebeneinander von Rad- und Autoverkehr mit wenig attraktiven Randbereichen für Fußgänger dringend umgestaltet werden muss, ist klar. Nur wie? Und lässt sich der Autoverkehr, der zumindest in Teilen raus muss, über die Bundesstraßen auffangen? Für die Planersocietät hat ein Modell die besten Aussichten, das aus der Goethestraße eine Fahrradstraße macht, nutzbar auch für Kfz, aber mit einer Durchfahrtssperre auf Höhe Turmstraße. Dazu soll die Fußgängerzone durchgängig gestaltet werden. Schröder-Dickreuter spricht von den „größten Entlastungen“ sowie mehr „Aufenthalts- und Gesamtqualität“. Geschäftsleute müssten sich keine Sorgen machen, dass die Wege zu den Ladenlokalen von den Parkplätzen zu weit seien: „Attraktivität gewinnt. Diese Sorgen sind, das zeigen andere Städte, unbegründet.“

Nicht nur Lob

Im VEP gibt es weitere Empfehlungen zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs, zum Mobilitätsmanagement, zu besseren Parkmöglichkeiten mit dem zentralen Punkt einer neuen Parkpalette am Diakonieklinikum und zum ÖPNV. Insgesamt rund 30 Maßnahmen als Vorschläge. Joachim Hickisch (Grüne) lobte den „Paradigmenwechsel“ in der Verkehrsplanung, mit dem Fußgänger und Radfahrer mehr Bedeutung gewännen. Allerdings ist noch völlig offen, was politisch letztlich wirklich durchgesetzt werden kann. Beispielsweise die Pläne für einen besseren öffentlichen Personennahverkehr gehen noch komplett an der Realität vorbei – da es bislang kaum einen gibt. Und auch die Gewichtung, welcher Fortbewegungsart nun wo Vorrang gewährt werden müsse, wird noch zu langen Diskussionen führen. Klaus Rinck (CDU) deutete das an: „Es sind gute Anregungen dabei. Aber die Ideen stoßen nicht auf ungeteilte Zustimmung.“

Der städtische Umbauprozess beginnt aber. Anfang des kommenden Jahres wird es die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts für Rotenburg geben: ein weiterer Baustein.