Die Kita Immenkorf in Waffensen ist aus einem Spielkreis entstanden und nun 50+1 Jahre alt

Von: Holger Heitmann

Teilen

Beim Jubiläumsfest feiert auch die Polizei mit. © -

Die Waffensener Kita Immenkorf ist vergangenes Jahr 50 Jahre alt geworden, wobei sie erst seit 20 Jahren eine Kita ist. Denn angefangen hat alles vor 51 Jahren als Spielkreis.

Waffensen – Fünf Kinder der Kita Immenkorf in Waffensen stehen an einem Montagvormittag brav Schlange, dabei wartet am Ende der Schlange kein Eisverkäufer, sondern ein Erzieher, der die Unterarme der Jungen und Mädchen mit Sonnencreme einreibt. Danach ziehen sie los, im Sand buddeln wollen sie und sich gegenseitig im Bollerwagen über das Außengelände ziehen.

„Wenn ich das Dorf beschreiben müsste, dann ist es noch ein bisschen wie Bullerbü“, sagt Leiterin Eileen Dauer. Das weitläufige Außengelände mit dem Brunnen, dem Bauwagen und dem Storchennest, aber auch ihre Einrichtung als solche in der Mitte des Dorfes wirken in der Tat idyllisch.

„Hier wird Dorfgemeinschaft groß geschrieben, und wir als Kita profitieren von dieser Gemeinschaft“

Als das Jubiläumsfest gefeiert wurde, pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung, feierte und half gefühlt ganz Waffensen mit. Die Eltern und das benachbarte Mehrgenerationenhaus waren mit von der Partie, Polizei und Feuerwehr präsentierten Fahrzeuge. „Hier wird Dorfgemeinschaft noch groß geschrieben, es ist ein Geben und Nehmen, und wir als Kita profitieren von dieser Gemeinschaft“, erklärt Dauer.

Auf der Streuobstwiese neben der Kita dürfen die Kinder Äpfel sammeln, die dann zur Mosterei kommen. Das ergibt Apfelsaft für ein Jahr. Apfelschorle, präzisiert Dauer. Die ist gesünder. Auch Pflaumen wurden schon zu Mus und Kuchen verarbeitet.

Die Kinder sollen sehen, woher das kommt, was sie essen und trinken. Und der Immenkorf ist eine der wenigen Kitas, für die eine eigene Köchin frisch kocht, denn die Kita teilt sich das Essen mit dem MGH. „Sonst wäre es sehr teuer für den Träger der Kita“, merkt Sandra König an, Amtsleiterin für Jugend, Soziales und Kindertagesstätten.

Aus Hamburg Zugezogene staunen über soviel Platz und Natur

Anders als in größeren Städten sind die Kinder aus Waffensen viel in der Natur unterwegs, mit den Eltern und mit der Kita. Auf Einladung der Landfrauen waren sie drei Tage lang auf einem Bauernhof. Für eine Waldwoche wird ein Bauwagen in die Natur gefahren, die Einrichtung bleibt in der Zeit zu. Es sind einige Kinder mit ihren Familien aus Großstädten wie Hamburg zugezogen. „Die staunen erst mal über das große Außengelände und dessen Möglichkeiten“, berichtet Dauer.

Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen haben zwei nach Alter getrennte Gruppen mit insgesamt 40 Kindern. Die ersten kommen um 7.30 Uhr, die letzten gehen um 14 Uhr. Sie wohnen alle in Waffensen. Angebot und Bedarf halten sich derzeit in etwa die Waage, freut sich König. Die Stadt beobachte die Geburtenzahlen und berechne den Bedarf, eine Glaskugel für die Zukunft hat aber auch König nicht. Es sei nicht ausgeschlossen, dass künftig mal Kinder aus Rotenburg in den Immenkorf kommen oder Waffensener Kinder in Kitas in der Stadt.

Früher ging es um Betreuung, heute geht es um Bildung und Betreuung

Das hänge zum Beispiel davon ab, ob Kinder von Geflüchteten kämen und ab welchem Alter die Eltern ihren Nachwuchs in die Kita eingewöhnen. „Wir nehmen schon seit einigen Jahren Kinder ab einem Jahr auf. Und sie bleiben bis zur Einschulung. Die Eltern entscheiden selbst, wann sie ihr Kind anmelden“, erklärt Dauer. Die Erzieherinnen und Erzieher im Immenkorf achteten jedenfalls darauf, dass es individuelle Pädagogik für jedes Alter und Kind gebe.

„Heute geht es um Betreuung und Bildung“, bekräftigt König. 1972, als Eltern in den Räumen der Waffensener Grundschule einen Spielkreis für 24 Kinder mit einer Betreuerin ins Leben riefen, ging es vor allem um Betreuung an drei Nachmittagen. Das Rollenbild vor allem der Mütter änderte sich, weg von der Hausfrau hin zur Frau, die mit ihrer Arbeit Geld verdienen möchte.

Doch vormittags waren die Waffensener Kinder weiter zu Hause oder mussten in Kitas anderer Orte ausweichen. 2002 war die Zeit gekommen, auch im Dorf eine Kita anzubieten. Die Räumlichkeiten auf Worthmanns Hoff wurden zur Kita umgebaut.

Immenkorf ist Plattdeutsch für Bienenkorb

2006 gab sich die Kita den Namen Immenkorf, sie liegt an der Straße Immentun. Immenkorf ist Platt für Bienenkorb, „und wie in einem Bienenkorb ist hier immer was los“, sagt Dauer. Plattdeutsch werde in Waffensen noch gesprochen, bei der Namensfindung waren viele Menschen aus dem Ort beteiligt, inklusive der Kinder. Demokratische Mitbestimmung durch die Kinder gebe es bei Angelegenheiten, die alle angehen, nach wie vor, so Dauer. Und Bienenstöcke gibt es in der Straße auch noch.

Diese Kita-Geschichte feierten die Kinder bei ihrem Jubiläumsfest zum Beispiel auf der Hüpfburg der Freiwilligen Feuerwehr und mit eigenen Aufführungen. Und was das Beste war? Der Eisstand, sagt eines der Mädchen.

Immenkorf mit weitläufigem Außengelände: Amtsleiterin Sandra König (links) und Kita-Leiterin Eileen Dauer freuen sich über die vielen Spielmöglichkeiten der Kinder. foto: heitmann © -