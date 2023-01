„Wenn nicht jetzt, wann dann?“: Die Kir geht in die Offensive

Von: Guido Menker

Kir-Vorsitzender Uwe Goldschmidt © Menker

Ein Kulturzentrum für Rotenburg ist schon lange Thema in der Kreisstadt. Jetzt will sich die Kulturinitiative Rotenburg (Kir) in dieser Sache zu Wort melden und in die Offensive gehen. Das sagt deren Vorsitzender Uwe Goldschmidt. Hintergrund ist das Städtebauförderprogramm.

Rotenburg – Der Vorstand der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) will in die Offensive gehen und sich für die Einrichtung eines Kulturzentrums in der Kreisstadt starkmachen. Das sagt Uwe Goldschmidt als Vorsitzender der Kir. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt er. Die Aufnahme Rotenburgs in das Städtebauförderprogramm veranlasst ihn und seine Vorstandskollegen, jetzt aktiv zu werden. Goldschmidt: „Wir stellen diesen Topf auf den Herd und versuchen, ihn am Kochen zu halten.“

Um zu erkennen, wie ernst es ihm ist, genügt ein Blick in das Kir-Programm für die erste Hälfte dieses neuen Jahres. „Die Pläne für ein Rotenbuger Kulturzentrum können jetzt konkret werden“, schreibt Goldschmidt darin an die „Freunde regionaler und anspruchsvoller Kulturarbeit“. Das Geld für die Städtebauförderung sei bewilligt worden, und ein Kulturzentrum werde Teil des Gesamtplanes sein – „gut durchdacht und attraktiv, wie wir hoffen“.

Nein, Goldschmidt hegt keinen Zweifel daran, dass sich dieser Traum vieler Kulturschaffender realisieren lässt: „Das wird was, da bin ich guter Dinge – sofern das Thema weiter befeuert wird.“ Genau darum wollen sich die Vorstandsmitglieder der Kir in den kommenden Wochen und Monaten kümmern.

Zunächst sucht Goldschmidt zeitnah das Gespräch mit dem Bürgermeister, im weiteren Verlauf der Bemühungen strebe man zudem Treffen mit den Parteien im Stadtrat an. Die Politik habe man also im Blick, aber zuerst wolle man sich mit den Kulturschaffenden abstimmen, die außerhalb der Kulturinitiative aktiv sind.

Ob auch die Mitglieder des inzwischen wieder aufgelösten Vereins Soziokulturelles Zentrum mit ins Boot steigen, wird sich zeigen. Sie hatten in den vergangenen Jahren das Werner-Haus der Rotenburger Werke für die Einrichtung eines soziokulturellen Zentrums auserkoren, waren am Ende aber gescheitert. Nicht zuletzt an den Kosten. Es handelte sich um eine Größenordnung, mit der sich Goldschmidt nicht beschäftigt. Er denkt eher an ein überschaubar großes Kulturzentrum, in dem das Stadtkino sein festes Zuhause findet, Konzerte und Theateraufführungen aber ebenso möglich sind. Wobei ein Kulturzentrum nicht bedeutet, dass an anderen, bislang genutzten Orten nichts mehr läuft.

Konsens im Vorstand

Im Vorstand der Kir herrsche Konsens. „Das Thema beschäftigt die Stadt schon seit langer Zeit“, weiß Goldschmidt. Er selbst halte die vor einigen Jahren schon einmal aufgekeimte Idee immer noch für sympathisch, vielleicht den Königskamp an der Soltauer Straße etwas genauer zu betrachten. Aber auch die Integration eines Kulturzentrums im Innovationsquartier der Rotenburger Werke hinter dem grünen Tor auf dem Altgelände an der Lindenstraße sei eine vielleicht machbare beziehungsweise gute Idee. „Ein Kulturzentrum mitten in der Stadt – das wäre schon klasse. Zentraler geht es nicht.“

Bei der Frage, wie in etwa man sich ein Kulturzentrum in und für Rotenburg vorstellen müsste, zieht Goldschmidt das „Kasch“ in Achim als Vergleich heran. Die Macher dort bezeichnen es selbst als offen für alle Menschen. Das Kasch diene als Treffpunkt und Ort gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe. Kino, Theater, Kabarett, Konzerte, Partys, Workshops, Ausstellungen und Jugendkultur kennzeichneten das Programm. Das Kasch werde seit seiner Gründung 1990 von einem gemeinnützigen Verein getragen. Die Stadt Achim unterstütze die Arbeit mit einem jährlichen Personal- und Betriebskostenzuschuss.

„Bumanns Traum“

Ist in Rotenburg von einem Kulturzentrum die Rede, kommt immer mal wieder auch „Bumanns Traum“ zur Sprache. Der langjährige Stadtplaner und Leiter des Bauamtes – inzwischen ist er in gleicher Funktion bei der Stadt Weißenfels in Sachsen-Anhalt beschäftigt – hatte vor gut anderthalb Jahren von der Idee eines Veranstaltungszentrums mitten auf dem Lohmarkt gesprochen. Ein Treffpunkt, eine Art Kulturzentrum für die ganze Stadt. Gleich daneben ein Parkhaus, das tagsüber helfen könnte, den Parkdruck vom Diako zu nehmen, abends dann aber den Treffpunktgästen zur Verfügung steht. So in etwa beschrieb er seinen Traum. Inhalt des damaligen Gespräches mit Bumann war das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (Isek), das die Stadt seit 2019 erarbeitet und auf dessen Grundlage sie die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm beantragt hat.

Inzwischen liegt die Aufnahmebestätigung für das Programm vor; Rotenburg kann sich an die Arbeit machen. Es geht dabei um die Realisierung zweier Schwerpunkte. Einer davon: „Sozialer Zusammenhalt“. Dieser verfolgt das Ziel, die Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt in den Quartieren zu erhöhen, die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. Ein Programm, das aus Sicht von Clemens Bumann wie gemacht ist für das „Quartier Auf dem Loh“.

Goldschmidt könnte sich auch das vorstellen. Für ihn ist nur eines klar: „Eine Stadt wie Rotenburg, ein Mittelzentrum, braucht so etwas.“ Deshalb will er in die Offensive gehen. „Wir stellen keine Ansprüche, aber vier unserer fünf Mitglieder im Vorstand kennen die Stadt Rotenburg schon sehr lange und haben ein gutes Gefühl für die Entwicklung der Stadt entwickeln können.“

Die angepeilte Kooperation der Kulturschaffenden über die Kir hinaus könnte auf Treffen fußen, die Benjamin Roolfs als Chef in der Tourist-Information initiiert hat. Diese dienten der Veranstaltungskoordination in der Kreisstadt, damit sich die Veranstalter nicht am Ende gegenseitig die Zuschauer wegnehmen. 2022 hat es dieses Treffen nicht gegeben, aber dennoch glaubt Goldschmidt, dass in diesem Kreise auch die Frage nach einem Kulturzentrum auf den Tisch gehört. Ziel müsse es sein, dieses Treffen wiederzubeleben, um sich im Zuge der schon in naher Zukunft anstehenden ersten Planungsschritte für das Städtebauförderprogramm an der Diskussion beteiligen zu können. „Es gibt eine Bereitschaft, sich einzubringen. Insofern wäre es gut, wenn die Kultur daran beteiligt wird“, unterstreicht der Vorsitzende der Kir. Im Blick dabei hat er eben diesen Topf auf dem Herd, der immer schön weiterköcheln soll.