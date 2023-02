Die grüne Branche wird grüner: Blumentöpfe aus Sonnenblumen

Von: Michael Krüger

Jette Grewe mit den Blumentöpfen aus Sonnenblumenkernschalen. © Michael Krüger

Viel zu viel Plastik in einem Umfeld, das eigentlich bio ist: Die Gartenbaubranche sucht Auswege, um Müll zu vermeiden. In Rotenburg gibt es einen.

Rotenburg – Die grüne Branche hat ein Plastik- und entsprechend auch ein Müllproblem. Das weiß Jette Grewe nur zu gut. Die Geschäftsführerin von Garten Grewe in Rotenburg sagt: „Es ist ein Wahnsinn, was anfällt.“ Egal ob Paletten für Lieferanten aus Holland, Verpackungen aller Art oder vor allem Blumentöpfe: Plastik, Plastik, Plastik. Das ist nicht nur umweltschädlich, sondern mittlerweile auch immer teurer. Die Klimabilanz wird zu einem Faktor für Gartencenter und Gartenbaubetriebe – und deren Kunden. Doch Grewe steuert um. Als eins der ersten Unternehmen ihrer Branche in Deutschland bietet die Rotenburger Firma in ihren Hallen an der Knickchaussee im Frühjahr Blumen in ebenso stabilen wie umweltfreundlichen Töpfen an: aus Sonnenblumenkernschalen. „Wir werden als grüne Branche endlich wirklich grün“, verspricht Grewe.

Wer Öko-Produkte verkaufen will, möchte auch selbst möglich ökologisch wirtschaften. Das hat sich die ganze Grewe-Gruppe mit Stammsitz in Rotenburg auf die Fahnen geschrieben. Geschieht manches zum Beispiel im Gartenlandschaftsbau und der Produktion eher im Hintergrund, bekommt es der normale Kunde in einem Geschäft wie dem Gartencenter natürlich sofort zu Gesicht. Jette Grewe und ihr Team haben in den vergangenen Jahren viele bienenfreundliche Blühstreifen rund ums Gartencenter-Gelände angelegt, es gibt selbst produzierten Honig zu kaufen, Plastikfolie beim Transport der Pflanzen aus den Partnergärtnereien in der Region und Plastikpaletten sind tabu. „Dann bricht auch mal eine Blüte ab, aber wir wollen einfach den Müll nicht“, sagt die 40-jährige Floristmeisterin. Blumenerde gibt es längst nur noch ohne Torf zu kaufen. Auch Corona hat den Blick auf umweltfreundlicheres Gärtnern bei den Menschen geschärft, sagt sie. Ein klein wenig zurück zur Selbstversorgung sei der Trend, gerade „Naschobst“ sei stark im Kommen. Der Klimawandel spiele eine Rolle. Ständig grüner Rasen sei nicht mehr das Maß der Dinge, dafür wachsen Zitronen oder Oliven mittlerweile im norddeutschen Garten ganz gut und überstehen sogar den Winter.

Idee muss sich durchsetzen beim Kunden

Auf der Suche nach weiterem Öko-Potenzial für das Gartencenter ist Grewe daheim fündig geworden: bei Ehemann Dirk Ostendorf. Der ist seit vielen Jahren Unternehmensberater in der „grünen Branche“ und hat Kontakte geknüpft ins Ausland, um eine Idee umzusetzen, die vor ein paar Jahren schon einmal in der TV-Show „Höhle der Löwen“ vorstellig wurde, aber noch nicht so richtig gezündet hatte: Blumentöpfe aus nachhaltiger Produktion. Grundzutat ist ein Abfallprodukt aus der Ölherstellung, derzeit noch importiert aus Rumänien. Aus Sonnenblumenkernschalen wird bereits Tierfutter hergestellt, Naturfaserholz, auch als Brennstoff werden die Schalen genutzt. Denkbar seien auch Kaffeekapseln oder gar Kontaktlinsen. Mit seinem Unternehmen „Gaia Trading“ mit Sitz in Westerstede lässt Ostendorf nun zunächst Blumentöpfe daraus herstellen in einer Produktionsstätte in Lohne, die bislang herkömmliche Plastiktöpfe pressen ließ. Die Nachfrage der Branche: „Immens“, sagt Grewe. „In zehn Jahren wird keine Pflanze mehr in Plastiktöpfen stehen.“ Es werde nicht mehr lange dauern, dann hätten Obi und Co. die Töpfe auch.

Wie viele Tonnen Plastik allein in Rotenburg eingespart werden können, kann Grewe noch nicht abschätzen. Viele könnten es werden, wenn die Kunden mitspielen. Die ersten 10 000 Töpfe habe sie geordert, ab April gebe es darin zunächst Geranien und Petunien zu kaufen. Die Blume können direkt mit dem Topf eingepflanzt werden, binnen sechs bis acht Monaten verrotte dieser. Oder er lande auf dem heimischen Kompost. Die eigene Baumschule der Grewe Gruppe setze die Töpfe, die viel haltbarer und fester sind als vorherige Öko-Versuche aus Papier oder Kokos, künftig auch ein. Und im eigenen Gartenbaubetrieb seien die Sonnenblumentöpfe sogar praktischer: Beim Einpflanzen im Ganzen spare man Zeit – also Geld. „Da rechnet sich der Topf ganz schnell.“

Noch teurer als Plastik

Natürlich ist das alles nur ein Anfang. Auch im Rotenburger Gartencenter wird es weiter Plastiktöpfe geben, Produktion, Vertrieb und alles drumherum sind noch längst nicht so nachhaltig, wie es sich die Geschäftsführerin wünschen würde. Wer gärtnert, braucht viel Wasser, viele Blumen stammen auch heute noch aus holländischen Gewächshäusern. Aber es ist ein Anfang mit den kompostierbaren Blumentöpfen – den der Kunde mittragen muss. Denn natürlich kostet es zunächst mehr Geld. Plastik und seine Entsorgung oder das Recycling werden zwar auch teurer, aber ein neues Produkt wie der Topf aus Sonnenblumenkernschalen muss erst zur Massenware werden, um günstiger zu sein. Grewe rechnet pro Topf und Blume deswegen mit Mehrkosten von 30 bis 40 Cent.

Dass sie dafür sofort von allen Verständnis erntet, wäre zwar wünschenswert, erwartet sie aber nicht. Also werden die rund 15 Mitarbeiter des Centers derzeit intensiv geschult, um den Kunden erklären zu können, wo die Vorteile liegen und wie die Bio-Blumentöpfe eingesetzt werden können. Das geht dann hin bis zur technischen Frage, wie eigentlich gegossen werden muss, wenn zunächst noch ein Topf mit im Beet steckt. Für den 22. April plant Grewe einen Informationstag für Kunden.

Infos vor Ort und online Klappt das eigentlich mit dem Kompostieren des Öko-Blumentopfes? Garten Grewe will das auf seinem Instagram-Kanal mit einem Langzeit-Video online dokumentieren. Zudem plante Geschäftsführerin Jette Grewe für Sonnabend, 22. April, ab 10 Uhr einen Info-Vortrag über das Projekt im Rotenburger Gartencenter.