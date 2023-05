Die Erwartungen an das Deutschlandticket im ländlichen Raum

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Insbesondere Pendler mit langen Strecken sparen mit dem Deutschlandticket viel Geld. © Röhrs

Seit Montag kann man bundesweit das Deutschlandticket nutzen. Doch haben auch Landbewohner etwas davon? Verkehrsexperte Karsten Leist ist davon überzeugt. Doch was ist mit dem Ticketstart im ÖPNV im Südkreis zu erwarten?

Rotenburg – Seit Montag können die ÖPNV-Fahrer im ganzen Land das Deutschlandticket nutzen. Für 49 Euro monatlich ist es bundesweit in allen Fahrzeugen des Nahverkehrs gültig. Doch was bringt das Ticket in Regionen, die keinen gut ausgebauten Nahverkehr haben wie es in Großstädten üblich ist – etwa im Landkreis Rotenburg? Wir haben uns umgehört, welche Erwartungen es an das Deutschlandticket im ländlichen Raum gibt.

Lohnt sich das Deutschlandticket für Landbewohner?

Kritiker des Deutschlandtickets sagen, dass es in erster Linie ein Angebot für Städter mit entsprechendem ÖPNV sei. Karsten Leist sieht das anders: „Das ist auch eine gute Idee für den Landkreis.“ Leist ist Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen (VNO) in Stade, die auch die Verkehrsplanung für den Landkreis Rotenburg macht.

Ihm zufolge sei das Deutschlandticket eine große Chance für den ländlichen Raum, weil insbesondere dort längere Entfernungen zurückgelegt werden. „Kunden, die länger unterwegs sind, sparen deutlich mehr als jene, die in der Stadt kompakte Abotickets haben“, sagt er. Die Preise würden insbesondere für Pendler sozusagen „runtergezogen“. Leist geht davon aus, dass einige Autopendler in den Zug umsteigen oder es zumindest ausprobieren – auch vor dem Hintergrund hoher Spritpreise. „Wichtig ist, dass sich die Leute mit dem Thema befassen“, sagt er.

Wie wird das Deutschlandticket in der Region angenommen?

Genaue Zahlen sind schwer zu erheben. Es gibt eine Vielzahl von Anbietern, zudem können sie zurzeit keine belastbaren lokalen Zahlen ausweisen. Karsten Leist verweist auf eine Erhebung des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) zum 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer. Damals habe es 15 Prozent mehr ÖPNV-Nutzer im Hamburger Umland gegeben. „Vielleicht werden wir nicht ganz dort landen“, so Leist. Ende vergangener Woche hat der Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen (VBN) eigenen Angaben nach 30 000 Deutschlandtickets selbst verkauft. Im HVV haben bisher mehr als 40 000 Neukunden das Deutschlandticket gebucht, teilt der Verbund mit. „Das Ticket werde auch im ländlichen Raum für Antrieb sorgen“, ist Karsten Leist überzeugt – wenn auch nicht so sehr wie im Verhältnis zur Stadt und zum 9-Euro-Ticket.

Wir erwarten nicht schlagartig von einem Tag auf den anderen mehr Fahrgäste.

Werden die Parkplätze an den Bahnhöfen im Südkreis jetzt knapp?

Auch hier ist eine Prognose schwierig. Leist geht davon aus, dass die Kapazitäten an Park&Ride-Plätzen im Landkreis insgesamt ausreichen. Man werde die Situation beobachten. Ob ein Ausbau der Parkplätze gegebenenfalls aber tatsächlich kommt, komme auf den jeweiligen Ort an und auch auf die örtlichen Möglichkeiten. Die Frage ist außerdem: Wer zahlt? Da dürfe man keinen Schnellschuss machen. Leists Meinung nach müsste man das Geld lieber in die Anbindung der Bahnhöfe stecken. Ziel sollte seiner Meinung nach sein, dass die Leute keinen Park&Ride brauchen. „Bahnhöfe sollten mit dem Bus erreichbar sein.“

Werden die Züge und Busse jetzt proppevoll?

An sich sieht Leist die Abdeckung des ÖPNV im Landkreis gut aufgestellt. Das Ziel sollte sein, die Takte der Hauptlinien zu verdichten. Die großen Verkehrsunternehmen, die im Landkreis unterwegs sind, halten sich vage: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir keine konkrete Datengrundlage zur Vorhersage der zukünftigen Auslastung auf unseren Strecken“, so eine Sprecherin des Metronoms, der unter anderem die Bahnlinie RE4 und RB41 zwischen Hamburg und Bremen betreibt. Dem Unternehmen sei es nicht möglich, eine Prognose zu stellen. „Deshalb sind derzeit auch keine zusätzlichen Fahrten oder Fahrzeuge geplant.“

„Beim Deutschlandticket gehen wir von einem spürbaren, stetigen Nachfragezuwachs aus. Wir erwarten nicht schlagartig von einem Tag auf den anderen mehr Fahrgäste, wie es beim 9-Euro-Ticket der Fall war“, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Das gelte vor allem für die Metropolregionen, also auf den Verbindungen zwischen den großen Städten und dem Umland. Die Bahn wickelt über den Weser-Ems-Bus den Großteil des Busverkehrs im Südkreis ab.

Was muss jetzt geschehen?

Ein Sprecher des HVV: „Unabhängig vom Deutschlandticket gilt: Der Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur ist und bleibt eine wichtige Aufgabe, um die Leistungsfähigkeit und die Attraktivität des klimafreundlichen Nah- und Regionalverkehrs weiter zu erhöhen.“ Dieser Aufgabe seien sich alle Beteiligten bewusst.

Der Rotenburger Kreistag hat im vergangenen Dezember einen neuen Nahverkehrsplan bis 2027 verabschiedet, daran war auch das Büro von Leist beteiligt. Der Fokus des Nahverkehrsplans liegt weniger auf der Schiene als eher auf dem Asphalt. Allgemein geht es darum, auf etablierten Buslinien die Taktung zu erhöhen. Die Hauptlinien wie die RE4/RB41 auf der Schiene oder die 630 zwischen Zeven und Bremen auf Busreifen will der Kreis „in Abhängigkeit von seinen finanziellen Spielräumen in den nächsten Jahren weiter ausbauen“, wie es in dem Dokument heißt: Ansonsten will man wenigstens am Status quo festhalten.