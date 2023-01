Die Band „Fluppe“ und ihr Album „Boutique“

„Fluppe“: Das sind Lars Brunkhorst, Christian Klindworth, Josef Endicott, Antoine Laval. © Matthias Reinhardt

Rotenburg – 2021 veröffentlichten Antoine Laval, Christian Klindworth und Lars Brunkhorst zusammen mit dem Karlsruher Sänger Josef Endicott ihr Debütalbum „Blüte“, nun kommt eine neue musikalische „Boutique“ hinzu. Die Rotenburger Kreiszeitung besuchte Laval und Klindworth in Hamburg, um über ihr Bandprojekt „Fluppe“ zu sprechen.

Bereits das Album „Blüte“ wurde von der Presse und den Musikliebhabern positiv aufgenommen, zur Veröffentlichung des zweiten Werks „Boutique“ am 27. Januar nehmen die Lobeshymnen dennoch stetig weiter zu.

Das ist für eine aus Hamburg kommende Band nicht ungewöhnlich. Doch auch wenn die vier Musiker ihre Basis in der Hansestadt haben – Sänger Endicott lebt eigentlich in Karlsruhe –, und die gespielte Musik gern mit dem Genre-Begriff „Hamburger Schule“ umschrieben sowie mit jener der Band Tocotronic verglichen wird, finden sich die Wurzeln der Musiker tatsächlich zu drei Vierteln im Landkreis Rotenburg wieder.

Bassist Lars Brunkhorst stammt ursprünglich aus Kalbe. Gitarrist Klindworth kommt aus Wohnste, und Schlagzeuger Antoine Laval wuchs in Zeven auf, wo er auch sein Abitur machte. „Es gibt sicher einige Parameter, die wir mit Tocotronic gemeinsam haben. Deutsche Texte, gitarrenlastige Musik, als Hamburger Band wahrgenommen zu werden – wobei die Tocos ja mittlerweile zu Großteilen in Berlin wohnen – und vielleicht eine gewisse Haltung zu bestimmten gesellschaftlichen Themen“, sagt Laval und lächelt. Er könne prima damit leben, und es helfe den Leuten, schnell eine Idee für die Band bezüglich Sounds, Instrumentalisierungen und Haltung zu bekommen. „Privat hören wir aber tatsächlich weniger deutsche Musik und orientieren uns eher an internationalen Acts wie DIIV, Fontaines D.C. oder Surf Curse“, fügt Laval hinzu.

Wir wollten die Atmosphäre über die Worte finden.

In seiner Familie wurde „früher“ andere Musik gespielt: Die Eltern hörten weder Tocotronic noch Ton Steine Scherben. „In unserer Familie wurde wegen meines Vaters vor allem Jazz gehört. Meine Mutter hingegen hatte Flamenco und Klaviermusik auf einer Menge Kassetten, denen man auf den Autofahrten nicht entkommen konnte.“ Laval, in den 2010er Jahren auch als Drummer der Zevener Formation The Dashwoods bekannt, hat väterlicherseits französische Wurzeln: Sein Vater ist die Landkreis-Jazz-Legende Jaques Laval. Da drängt sich die Frage auf, ob seine Formation diese in dem neuen Song „Paris“ eventuell, zumindest teilweise, mitverarbeitet habe. „Ich habe immer eine sehr Songwriter geprägte Sicht auf Kompositionen und Songentwicklungen, sodass ich mich besonders an den Groove erinnere, der für mich am Anfang von allem stand. Für mich war der Song neu, da wir mit Bass und Schlagzeug tatsächlich einmal eine andere Rhythmik als klassischen Viervierteltakt gespielt haben.“ Der Rest laufe wie häufig bei „Fluppe“: Die Gitarre ergänze den Groove und sorgt für die Atmosphäre, während Klindworth und Endicott gemeinsam den Text schreiben, und ein düsteres gesellschaftskritisches Bild zeichnen, erklärt der Musiker. Mit seiner Geschichte hätte das wenig zu tun, Paris stehe symbolisch für einen schönen, reichen, teuren und dekadenten Ort. Man hätte auch Pendants wie Zürich oder London nehmen können.

Realisiert wurde die „Boutique“ mit Inhaber und Produzent Gregor Henning im legendären Studio Nord in Bremen – dort hatte zum Beispiel Heintje in den frühen 70er Jahren bereits seine Hits aufgenommen. Henning hatte den Musikern zunächst die Aufgabe gestellt, die Lyrik niederzuschreiben, bevor es ans Arrangieren der Sounds gehen sollte. „Wir wollten die Atmosphäre über die Worte finden“, so Klindworth. Von elf oder zwölf Stücken wären letztendlich die auf dem Album befindlichen zehn Titel ausgewählt worden. „Wenn sich ein Bandmitglied während der Sessions querstellt gegen eine musikalische Skizze, wird sie gleich verworfen“ fügt Klindworth hinzu. Obwohl die Single „Seerosenräuber“ sich an unbeschwerte Sommernächte zurückerinnert, als man sich durch Wasser und Tage treiben lies, und damit der Apokalypse der Realität entschwinden kann, blicken die vermeintlichen „Hanseaten“ ansonsten ungern zurück. Besonders der Bezug auf ad acta gelegte, vorherige Projekte der Musiker erntet Kopfschütteln. Laval: „Klar ist, dass wir vorher bereits den ein oder anderen Gehversuch in anderen Bands hatten. Bands gründen sich häufig, weil sie eben etwas Neues machen wollen, das meist eben gar nichts mit den alten Sachen zu tun hat – und so ist das auch bei uns!“

