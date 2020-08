Rotenburg – 2020 ist das dritte Jahr mit zu geringen Niederschlägen in Folge. „Der Bodenwasserspeicher ist durch die Dürre seit 2018 leer. Die Bäume leiden still vor sich hin, sie dursten, sie sind wenig vital und daher sehr anfällig für Schädigungen und Schädlinge aller Art.“ Das erklärt Knut Sierk als Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Borkenkäfer, Pilze, Fraßinsekten, Sonnenbrand und Stürme könnten den Bäumen schwer zu schaffen machen. Zugleich besteht immer auch die Gefahr, dass sich Waldbrände entwickeln.

Der aktuelle Waldbrandgefahrenindex für den Bereich des Landkreises Rotenburg liegt zurzeit zwischen 1 (sehr geringe Gefahr) und 2 (geringe Gefahr). Randbereiche könnten auch die Stufe 3 (mittlere Gefahr) erreichen. Der Index gebe aber nur die abstrakte Gefahr wieder, sagt Sierk. „Die konkrete Gefahr stellt sich möglicherweise ganz anders dar. Überall, wo es keine Niederschläge gegeben hat, die Bodenvegetation ausgedörrt und trocken ist, ist die konkrete Waldbrandgefahr höher.“ Die Gewitter hätten nur punktuell für eine Entspannung gesorgt.

Aber der Landesforsten-Sprecher macht klar: „Waldbrände entstehen selten ohne menschlichen Einfluss.“ Der zündende Funke könne zwar der Gewitterblitz nach längerer Trockenheit sein. Aber der erste Funke, der das Feuer entfacht, sei unter natürlichen Bedingungen relativ selten. Sierk: „Heutzutage entstehen Waldbrände meist durch menschliche Ursachen, ob absichtlich oder aus Versehen.“ Da, wo es in den vergangenen Tagen Niederschläge gegeben hat, sei die akute Waldbrandgefahr fürs Erste gebannt. Dort aber, wo es nicht geregnet hat, sei die Gefahr weiterhin hoch.

Was viele Menschen ein wenig wundert: Es hat im Winter sehr viel Regen gegeben. Warum also reicht die Wassermenge nicht aus, um den Wald auch gut durch den Sommer zu bekommen? Knut Sierk: „Im Winter hat es zwar Niederschläge gegeben. Ohne jetzt die genauen Mengen analysiert zu haben, nützt das statistische Mittel überhaupt nichts. Es kommt auf die Niederschlagsverteilung an.“ Viel Regen auf einmal bedeute nur, dass der Niederschlag oberflächlich abläuft, ohne in den Boden zu versickern. Der Bodenwasserspeicher habe sich im Winter nicht auffüllen können, sodass man mit einem Wasserdefizit ins Frühjahr gestartet sei.

Der Handlungsspielraum beim Umgang mit diesen Entwicklungen ist klein. „Die Klimaextreme nehmen zu, das setzt einem langlebigen Lebensraum wie dem Wald zu. Kurzfristig können wir leider nicht viel tun, außer wachsam sein, dass unser Wald nicht durch Waldbrände, Insekten und Pilze zusätzlich geschädigt wird“, sagt Sierk. Dort, wo der Wald erneuert wird, müsse man sehr achtsam bei der Baumartenwahl sein und nur Bäume pflanzen, die klima- und standortangepasst sind, „damit wir unseren nachfolgenden Generationen einen gesunden Wald übergeben können“. Die Strategie der Landesforsten sei die „Klimaangepasste Baumartenwahl“ und die „Langfristige ökologische Waldentwicklung“.

Angesichts der aktuellen Witterungsbedingungen mit hohen Temperaturen und verhältnismäßig wenig Regen bittet die Niedersächsische Landesforsten, folgende Punkte zu beachten.

. Kein offenes Feuer im Wald oder in gefährlicher Nähe dazu.

. Grillen nur auf freigegebenen Grillplätzen – dazu das örtliche Forstamt fragen.

. Im Wald gilt vom 1. März bis zum 31. Oktober jedes Jahres ein allgemeines Rauchverbot.

. Autos mit Katalysatoren nicht über trockenem Gras abstellen.

. Keine Zigarettenkippen aus dem Auto werfen.

. Wachsam sein und jeden Waldbrand unverzüglich unter der Notrufnummer 112 melden!