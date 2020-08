Rotenburg – Tabellen, Diagramme und viele Erläuterungen. Gelbe Balken für die Männer, rote für die Frauen. Der Zugang zum Inhalt ist nicht leicht. Alles wirkt ein wenig sperrig und bedarf einer Erläuterung. Viele Zahlen, prozentuale Vergleiche und Rückschlüsse, die sich nicht auf Anhieb aus dem Gleichstellungsbericht der Kreisstadt herauslesen und damit auch nicht interpretieren lassen. Kerstin Blome hat diesen Bericht für die Jahre von 2016 bis 2018 dem Rat vorgestellt. Nachfragen oder Resonanz habe es so gut wie nicht gegeben, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Doch das wundert sie nicht.

Halten es die Politiker nicht für wichtig genug, um den Kontakt zu Kerstin Blome zu suchen und das Thema auf die eigene Agenda zu setzen? Man nimmt den Bericht zur Kenntnis. Weiter geht’s in der Tagesordnung. Rotenburg ist da absolut keine Ausnahme. „Ja, auch heute noch werden Gleichstellungsbeauftragte immer wieder belächelt, also nicht ernst genommen“, sagt Blome. Sie und viele ihrer Kolleginnen müssen also weiter dicke Bretter bohren, um sich Gehör zu verschaffen. „Wenn es die gute Vernetzung nicht gäbe, wäre es ein einsamer Job.“

Kerstin Blome ist vernetzt, und auch in Rotenburg passiert viel in Sachen Gleichstellung. Ein Teil ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Der Bericht soll aufklären über den Stand der Dinge in Sachen Gleichstellung von Frauen und Männern in der städtischen Verwaltung, in den sozialen Diensten und auch außerhalb. Das Fazit von Kerstin Blome: „Rotenburg steht gar nicht so schlecht da, aber es gibt Bereiche, wo noch etwas passieren muss.“

Ein Beispiel: Von den sieben Amtsleitungen im Rathaus befinden sich – Stand 2018 – fünf in männlicher und somit nur zwei in weiblicher Hand. Eine Angleichung wäre wünschenswert, doch Kerstin Blome weiß, dass das nicht von heute auf morgen zu realisieren ist. Es geht also um Weichenstellungen, und deshalb ist immer auch ein Gleichstellungsplan zu erstellen. Der nächste für die Jahre von 2021 bis 2023 ist in Arbeit. Die Achtung der Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ist nämlich laut Gesetz eine ständige Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Landkreise.

Im Bereich der Verwaltung – ohne soziale Dienste – waren 2018 140 Frauen und 82 Männer angestellt. Bei den Beamten waren es acht Männer und vier Frauen. Aber: Mehr als 80 Prozent der Frauen arbeiten in Teilzeit, bei den Männern sind es 35 Prozent. Rechnet man diese erfassten Werte hoch auf Vollzeitstellen, ließe sich vordergründig feststellen: Alles in Ordnung. Denn dann ergibt sich ein in etwa ausgeglichenes Verhältnis. Doch der Schein trügt. Kerstin Blome betrachtet in ihrem Bericht auch die Einkommenstruktur. Ziel ist es, Unterrepräsentanzen abzubauen. Eine Unterrepräsentanz besteht, wenn weniger als 45 Prozent der Stellen einer Entgeltgruppe – bezogen auf Vollzeit – beispielsweise mit Frauen besetzt sind.

Dies sei in einigen Bereichen gegeben, etwa bei den Entgeltgruppen 1 und 2, die überwiegend von Frauen besetzt sind – es geht da um die Bereiche Reinigung und Mensa – beziehungsweise in den Entgeltgruppen 3 und 4 – mit Männern – vorwiegend auf dem Bauhof. „Aufgabe ist es, diese auszugleichen, was aber leider sehr schwierig ist, da nicht die Bewerber für diese Stellen gegeben sind, um Unterrepräsentanzen ausgleichen zu können“, so Blome. Berufe im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes werden auch aktuell überwiegend von Frauen gewählt. Bei zuletzt mehr als 70 Beschäftigten in diesem Bereich wirke sich das erheblich auf die Verteilung der Stellen aus. Die Arbeitsverhältnisse sind überwiegend mit Teilzeit geschlossen, was sich aus den praktischen Erfordernissen in den Kindertageseinrichtungen ergebe.

Was heißt das unter dem Strich? „Soweit es in einem Auswahlverfahren gleichwertige Bewerbungen aller Geschlechter gibt, wurde eine Auswahl getroffen, die der Zielsetzung des Gleichstellungsplans entspricht.“ Problem: Bei einer Stellenausschreibung sei nicht mit Bewerbungen von Frauen zu rechnen. Blome könnte theoretisch darauf hinwirken, die Stelle erneut auszuschreiben – „aber das ginge an der Realität vorbei“. Ähnlich sieht es bei den sozialen Diensten aus. Die Hoffnung, Bewerbungen von Männern zu erhalten, etwa für eine Erzieherstelle, sei gering. Zudem sei sie sich bewusst, dass es zurzeit ohnehin schwer sei, derartige Stellen zu besetzen. „Eine erneute Ausschreibung ist in solchen Fällen also ein stumpfes Schwert“, weiß Kerstin Blome.

Elisabeth Dembowski (Die Grünen) hatte immerhin eine Nachfrage im Rat: Sieht Kerstin Blome Potential in der Ausdehnung der Betreuungszeiten und somit der Arbeitsverhältnisse, die Attraktivität des Berufes und die Verbesserung der Kinderbetreuung in Randzeiten verbessern könnten? Klare Ansage der Gleichstellungsbeauftragten: Sie sieht in einer weiteren Betreuung in den Nachmittag hinein, sowie in den frühen Morgen- und späteren Abendstunden bis hin zu einer 24-Stunden-Kita einen wichtigen Aspekt und sei der Meinung, „dass sich hier langfristig etwas ändern muss“.