Diakoniesozialstationen des Südkreises kooperieren

Von: Andreas Schultz

Trotz der Energiekrise und der Spritpreise für das Wohl der Patienten unterwegs: Ralf Goebel (v.l.), Inga Hoops und Imke Leverenz mit den Wagen der ihrer jeweiligen Diakoniesozialstationen. © Schultz

In der Krise zusammen stark sein: Mit einer Kooperation wollen die Diakoniesozialstationen Rotenburg-Sottrum, Scheeßel-Fintel und Visselhövede-Bothel von Synergien profitieren.

Rotenburg – Die Kosten für Energie und Mobilität explodieren, Corona macht die Arbeit der Beschäftigten riskant bis kompliziert und der Fachkräftemangel schränkt Flexibilität und Aufnahmefähigkeit ein: Inga Hoops, Imke Leverenz und Ralf Goebel wollen trotz allem nicht aufgeben. Die Geschäftsführer der Diakonie-Sozialstationen Rotenburg-Sottrum, Scheeßel-Fintel und Visselhövede-Bothel suchen nach Lösungen – ein Weg zu ihnen führt über die Zusammenarbeit der gemeinnützigen Unternehmen.

Das dürfte einige überraschen: „Viele Patienten glauben, dass es sich um konkurrierende Unternehmen handelt. Aber das ist nicht der Fall“, sagt Inga Hoops. Und so greift man sich gegenseitig unter die Arme, profitiert vom Netzwerken und trifft sich zum Austausch. Warum? „Weil die Chemie stimmt und wir gerne zusammen sitzen“, scherzt Goebel – und schiebt nach, dass regelmäßige Treffen der drei Geschäftsführer der gegenseitigen Unterstützung dienen sollen. Immerhin haben in der ambulanten Pflege alle die gleichen Probleme, wenngleich bei den gemeinnützigen GmbH mit dem Wort „Diakonie“ im Namen noch zusätzliche Anforderungen dazukommen.

Bearbeitungszeit bei Fördergeldern sparen, von den Lösungswegen lernen, den ein anderer eingeschlagen hat – sei es in Leitung, Mitarbeiterführung, Verwaltung oder Finanzierungsangelegenheit. Das betrifft beispielsweise die Beantragung von Zuschüssen, die viel Einarbeitungszeit erfordert. „Zu 70 Prozent haben wir den gleichen Papierkram auf dem Schreibtisch“, verdeutlicht Leverenz. Auch da lohne ein Austausch enorm: „Man hat es schon mit dem einen oder anderen Papiertiger zu tun“, so Goebel. Pflege für sich genommen sei bereits sehr bürokratisch, findet Hoops. „Pflege und Kirche: Das ist ein Traum“, fügt sie hinzu – eine Spur von Sarkasmus in der Stimme lässt erahnen, dass es in der Kombination wesentlich bürokratischer wird.

„Pflegedienste haben es schwer: Es gibt kein Fachpersonal mehr oder sie werden unrentabel, weil die Auflagen so hoch sind“, macht Hoops deutlich. Mehrkosten lauern nicht nur aufgrund der Energiekrise an jeder Ecke, oft sind es die kleinen Posten, deren wiederholtes Auftreten die Summe ausmacht: Die Pflege von Corona-Erkrankten zum Beispiel kommt mit zusätzlichen Ausgaben daher. Eine Ausstattung an Einwegkittel und weiterer Schutzausrüstung für den einmaligen Gebrauch kostet fünf Euro. Bei drei Besuchen in einer Woche kommen für einen solchen Patienten 15 Euro zusammen, rechnet Leverenz vor. Die Maßnahmen seien sinnvoll, lenkt Goebel ein; und doch kommen so Mehrkosten zusammen, die nicht über den Patienten abgerechnet werden und inzwischen auch nicht mehr über Töpfe für Sonderausgaben zu finanzieren sind: Sie bleiben einfach an der Diakoniesozialstation hängen. Auch Wege kosten Geld: Wenn die Pflegekraft mit dem Benziner zu Patienten fährt, kommen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine andere Summen für die Mobilität zusammen – gerade im ländlichen Raum des Südkreises.

Für manche Betriebe bedeutet das schlicht das Aus, andere satteln um und überführen ihr Personal in die lukrativere stationäre Pflege, erklärt Goebel. Dabei habe die ambulante Arbeit durchaus ihre Daseinsberechtigung, findet Hoops: „Unsere Aufgabe ist es, dass unsere Patienten ihr Leben auch wirklich leben können – so lange wie möglich zuhause. Wir machen sozusagen das Backoffice für die und verschwinden wieder, sodass es normal weitergehen kann.“

Aus Sicht der drei Geschäftsführer sei es jetzt wichtig, Patienten und Mitarbeitern Sicherheit zu geben. Auch dazu diene die Kooperation. „Gemeinsam sind wir stark“: Das ist laut Hoops das Motto.

Dieser Umstand könnte auch in der Fachkräftegewinnung eine Rolle spielen. Die Scheeßeler Einrichtung verfügt aufgrund angeschlossener Tagespflege über 60 Mitarbeiter, die Rotenburger über 35 und die Visselhöveder über 34. Alle drei Betriebe können mehr gebrauchen, drei bis fünf Stück pro gGmbH, sagen Leverenz, Hoops und Goebel. „Was wir tun, leisten wir aktuell ohne Puffer. Wir haben derzeit drei Mitarbeiter in Quarantäne – alle anderen müssen das auffangen.“ Die Nachfrage, als Patient in die Touren der Pflegefachkräfte aufgenommen zu werden, ist groß: Alle drei halten Wartelisten vor. Laut Goebel ist die in Visselhövede besonders lang. „Wir würden gern mehr Anfragen bedienen, aber derzeit geht es einfach nicht“. Mehr Fachkräfte bedeutet auch mehr Zeit für die Betreuung der bereits gelisteten Patienten. Das würde Leverenz gut finden. So sei beispielsweise über den jeweiligen Pflegebedarf hinaus oft keine Zeit fürs Gespräch mit dem Patienten. Dabei ist zusätzliche Zeit Teil eines Portfolios für diakonische Leistungen, erklärt Goebel. Nicht ohne Grund: „Das trägt aber zum allgemeinen Wohlbefinden bei“, sagt Leverenz. Für manche Pflegebedürftige sei der regelmäßige Besuch durch den Pflegedienst der einzige Kontakt.

Fachkräftemangel: Das sagt der Pflegebericht des Landkreises Der Landkreis Rotenburg ist per Niedersächsischem Pflegegesetz (NPflegeG) zur Erstellung eines örtlichen Pflegeberichts verpflichtet. Das Dokument, das Mitte des Jahres erschienen ist, bestätigt den Bundestrend auch für das Kreisgebiet: Die Gesellschaft altert, damit steigt auch der Anteil der Pflegebedürftigen. 2011 waren es laut Bericht noch 5 400 Menschen, 2019 schon 8 400. Während mit 56 Prozent gut die Hälfte von der Familie gepflegt wird, nutzen 23 Prozent vollstationäre, 21 Prozent ambulante Angebote. Laut Bericht existieren 19 Ambulante Pflegedienste wie die drei genannten Diakoniesozialstationen im Südkreis. Die Zahl der dort Beschäftigten hat sich zwar von 2011 auf 2019 positiv entwickelt, nämlich von 499 auf 622, allerdings sind in der Zahl alle Berufe zusammengefasst, die mit der Pflege in Berührung kommen. Also spielen beispielsweise auch Dorfhelfer, Berufsabschluss und „Sonstige“ in dieser Statistik eine Rolle. Die Bevölkerungsentwicklung trifft die Pflege gleich doppelt: Einerseits erhöht sich die Nachfrage nach Angeboten, andererseits schrumpft der Teil der jüngeren Bevölkerung in der Relation, was zu Nachwuchsproblemen führt und den herrschenden Personalmangel zu verstärken droht.

Und wie kommt man an mehr Pflegekräfte? Den Dienst attraktiv zu gestalten, soll ein Ansatz sein. „Nicht nur monetär“, macht Hoops deutlich. Tarifverträge in der Diakonie seien bereits wesentlich besser dotiert als bei privaten Pflegeunternehmen. Aber auch die Arbeitsbedingungen sollen besser werden. „Wir arbeiten zum Beispiel an einem besseren Ausfallmanagement“, sagt Hoops. Wird ein Mitarbeiter krank, reißt man bislang einen anderen aus der Freizeit heraus, um die Versorgung trotzdem zu gewährleisten – ein Umstand, der eher ungeeignet ist, um Leben und Arbeit im Gleichgewicht zu behalten. Goebel schwebt ein Arbeitszeitkonto mit monatlichem Budget vor, das wäre aber erst einmal mit dem Tarifvertrag in Einklang zu bringen. „Da müssen wir Möglichkeiten schaffen“, ist er überzeugt. Gemeinsam. Und die Lösungen teilen.