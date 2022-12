Angespannte Infektionslage auch im Diako: Aber noch für jedes Kind ein Bett

Von: Michael Krüger

Rund 50 Prozent mehr kleine Patienten verzeichnet das Rotenburger Diakonieklinikum aktuell. Drei Viertel von ihnen müssen der Infektionslage isoliert, viele auch beatmet werden. © dpa

Auch die Situation auf der Kinderklinik im Rotenburger Diako ist sehr angespannt. Die zum Teil schweren Atemwerkserkrankungen der kleinsten Patienten sorgen für einen Notstand in der Klinik, wie bundesweit fast überall. Chefarzt Dr. Christof Kluthe ist dennoch optimistisch.

Rotenburg – Alarm im Rotenburger Diakonieklinikum: Das ist nicht nur ein rein praktischer Zustand im Krankenhausalltag, sondern spätestens seit Beginn der Pandemie auch eine bildliche Zustandsbeschreibung für viele organisatorische Probleme. Wie überall in Deutschland hat sich am Diako seit Ende Oktober die Situation vor allem in der Kinderklinik zugespitzt.

Konnten zunächst in Rotenburg noch kleine Patienten aus den überfüllten Häusern in Bremen und Hannover aufgenommen werden, haben die aktuellen zum Teil schweren Atemwegsinfektionen nun auch die hiesige Klinik an die Belastungsgrenze geführt. „Wir haben ein Zahlenproblem“, sagt Dr. Christof Kluthe, seit April 2020 Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche. Auch wenn es immer im Herbst und Winter Höhepunkte der Infektionswellen gebe, seien „Wucht und Menge“ der Erkrankungen derzeit nicht üblich. Hinzu komme ein Krankenstand von rund 20 Prozent beim pflegenden Personal und bei den Ärzten. Auch die seien Eltern, die Viren gingen in den Familien herum. 20 Betten hat die Rotenburger Kinderklinik laut der Planung eigentlich, 30 sind es derzeit – alle belegt. Drei Viertel der jungen Patienten müssten wegen der Viruserkrankungen isoliert werden, der Platzbedarf sei entsprechend hoch. Zudem müssten Pflegerinnen und Ärzte „in voller Montur“ in die Zimmer: „Kittelarbeit ist anstrengender“, sagt Kluthe. Unterstützung erhält die Kinderklinik aus anderen Abteilungen durch die Bereitstellung von Räumen. Das Personal müsse man aber selbst stellen – überall anders sei es auch knapp, zudem ist die Arbeit in der Pädiatrie eine besondere, die nicht auf jede Schulter verteilt werden könne.

Dr. Christof Kluthe, Chefarzt der Kinderklinik, bleibt dennoch optimistisch. © Diakonieklinikum

Grund für die überfüllten Kliniken sind schwere Atemwegserkrankungen. Die betroffenen Kinder haben sich häufig mit dem RS-Virus angesteckt, der vor allem für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich werden kann, die dann in der Klinik beispielsweise eine Sauerstoffzufuhr oder Flüssigkeit per Infusion brauchen. RSV steht für den Atemwegserreger Respiratorisches Synzytial-Virus. Infektionen mit dem RS-Virus seien nicht ungewöhnlich, aber ihr Auftreten sei in diesem Jahr häufiger und früher als in den Jahren vor Corona. Vom Prinzip ein „normales Erkältungsvirus“, mache es aber „mehr Kinder eher kränker“, so Kluthe. Auch Influenza und Lungenentzündung sind häufig. Und natürlich spielt auch Corona bei Kindern noch eine Rolle – wenn auch eine untergeordnete, wie Rotenburgs Klinikchef betont. Rund zehn Prozent der isolierten Mädchen und Jungen seien wegen oder mit Corona auf der Station: „Das ist Standard.“

Folge der Corona-Maßnahmen

Tobias Tennenbaum, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, hat im Interview mit dieser Zeitung am Dienstag gesagt, die aktuelle Lage sei eine „Folge des Festhaltens an der Strategie, jede Corona-Infektion zu vermeiden“. Kinder hätten deswegen ganz grundsätzlich zu wenig Infektionskrankheiten durchgemacht, „um das Immunsystem zu trainieren“. Kluthe betont darauf bezogen, dass die Corona-Maßnahmen auch für Kinder zunächst „wichtig und notwendig“ waren, man nun dennoch die Folgen spüre. Das Immunsystem müsse Infektionen lernen. Das sei jetzt für die allermeisten Kinder nicht gefährlicher als üblicherweise, aber in der Zahl der Krankenhauspatienten eben deutlich höher. Kluthe: „Das wird sich wieder zurechtschütteln.“

Die Lage bleibt angespannt, aber wir haben begeisterte Kollegen, die helfen wollen.

Die Lage zeige indes ganz deutlich, welche grundsätzlichen Defizite es in der Gesundheitspolitik gibt, so der Rotenburger Chefarzt. Dass es nur noch eine generalisierte Pflegeausbildung, keine spezielle für Kinderkliniken gebe, sei ein „Desaster“. Kluthe: „Wir haben ein großes Problem in der Kinderkrankenpflege.“ Das sei in Großstädten noch schlimmer als auf dem Land, andererseits sei ein Krankenhaus im ländlichen Bereich oft weniger attraktiv für die Ärzte.

Eltern müssten sich trotz aller Probleme aktuell keine Sorgen machen, dass ihre Kinder nicht ordentlich versorgt werden im Diako, betont Kluthe. Wo es medizinisch unbedenklich sei, würden zwar Operationen oder Behandlungen verschoben, aber wer akut Hilfe brauche, dem werde geholfen. „Jedes Kind bekommt ein Bett, niemand muss auf dem Flur bleiben.“ Eltern bitte er nur um Geduld, weil sich halt längere Wartezeiten ergäben – wie bei den niedergelassenen Kinderärzten, die ebenfalls Überstunden leisteten für die jungen Patienten. „Wir bleiben tapfer“, sagt Kluthe und will etwas Mut zusprechen. Die Zahlen in Bayern, wo es sich besonders zugespitzt hatte, gingen bereits zurück. „Der Winter geht vorbei“, so Kluthe. „Die Lage bleibt angespannt, aber wir haben begeisterte Kollegen, die helfen wollen. Es motzt keiner.“