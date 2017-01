Neues Führungsduo des Diakonieklinikums stellt sich vor

Detlef Brünger (links) und Christoph Maier sind das neue Führungsduo an der Spitze des Rotenburger Diakonieklinikums.

Rotenburg - Von Michael Krüger. „Eine ganz normale Mitarbeiterversammlung“, sagt Christoph Maier nach zwei Stunden Vorträgen und Diskussionen im Buhrfeindsaal des Agaplesion Diakonieklinikums in Rotenburg. Rund 200 der 2 400 Mitarbeiter des größten Arbeitgebers im Landkreis waren gekommen, um zu sehen und zu hören, wie sich das in der Führungsetage neu aufgestellte Haus nach der Demission von Rainer W. Werther präsentiert.

Neben dem neuen Generalbevollmächtigten Maier und seinem Kollegen, Neu-Geschäftsführer Detlef Brünger, steht auch Agaplesion-Chef Markus Horneber Rede und Antwort. Doch nicht wenige Fragen bleiben offen.

Das ändert sich auch nicht im Pressegespräch nach der nicht-öffentlichen Versammlung: Warum musste Werther gehen? Warum hieß es zunächst, er wolle sich „beruflich neu orientieren“? Was hat Werther falsch gemacht? „Das sind keine Themen für die Öffentlichkeit“, sagt Tino Drenger, Leiter der Agaplesion-Unternehmenskommunikation in der Frankfurter Zentrale. Wohl aber ist doch so viel zu vernehmen: Die Höhe der „Abfindung“, so Drengers Rotenburger Sprecher-Kollegin Ute-Andrea Ludwig, werde man natürlich nicht nennen. Die Geschichte vom freiwilligen Abschied hat sich damit überholt.

„Der Tenor war nicht Vergangenheitsbewältigung, sondern der Blick nach vorn“, sagt der 50-jährige Maier, der bislang Geschäftsführer des Klinikums Werra-Meißner in Hessen war, zur Mitarbeiterversammlung. Die Gesamtsituation empfinde er nach der öffentlichen Debatte über das Verhalten des Mehrheitsgesellschafters Agaplesion „nicht mehr als aufgeregt“, ergänzt sein Partner in der Geschäftsführung, der 52-jähriger Brünger, seit März 2015 in Rotenburg kaufmännischer Direktor.

Es gebe jetzt einen „Schulterschluss“ mit dem Diakonissen-Mutterhaus für die Suche nach einem neuen Klinikleiter. Denn, das sei vereinbart: Die Doppelspitze Maier/Brünger sei nur eine „Interimslösung“, es werde extern nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger gesucht. In dieser Zeit aber müsse das Diako handlungsfähig bleiben – „alles andere wäre Stagnation, wir würden Jahre verlieren“, so Maier. Anträge müssten weiter gestellt, Fördermittel eingetrieben werden. Das Diako dürfe sich nicht nur um sich selbst drehen.

Keine finanzielle Mehrbelastung

Die neue Doppelspitze sei auch keine finanzielle Belastung für das Haus, die bisherigen Aufgaben würden nur anders verteilt. Spekulationen über eine deutlich gestiegene Konzernumlage und eine dadurch steigende Unzufriedenheit in der Belegschaft, weil Gegenwerte vermisst würden, will Brünger zerschlagen: „Die Konzernumlage ist nicht wesentlich anders als in den Vorjahren, außerdem erhalten wir zum Beispiel über den gemeinsamen Einkauf medizinischer Geräte entsprechende Gegenleistungen.“

Das Diakonieklinikum sei insgesamt „ein gut aufgestelltes Haus“, so Maier. Man schreibe unverändert positive Zahlen, und daraus resultierten Möglichkeiten für Investitionen. Brünger: „Alle Gelder, die im Hause verdient werden, bleiben im Haus.“ Konkrete Zahlen könne er aber aktuell noch nicht nennen. Die nächsten größeren Projekte wie der Umbau der Klinik für Gastroenterologie, das Eltern-Kind-Zentrum mit Neugeborenen-Intensivstation oder die Anschaffung von Großgeräten wie Computertomographen könnten nur mit diesen Gewinnen in die nächsten Planungsphasen gehen. Auch das Parkdeck auf dem Altgelände sei weiter ein Ziel, wenn auch erst 2018.

Die offiziellen Presseerklärungen

Unter dem Titel „Wechsel in der Geschäftsführung des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg“ teilte Pressesprecherin Ute-Andrea Ludwig am 11. Oktober mit: „Der Geschäftsführer des Agapelsion Diakonieklinikums Rotenburg, Rainer W. Werther, hat dem Vorstand der Agaplesion gAG und den Gesellschaftern mitgeteilt, dass er zum 31.12.2016 sein Amt als Geschäftsführer des Klinikums sowie der betreffenden Tochtergesellschaften niederlegen wird, um sich beruflich neu zu orientieren.

Rainer W. Werther hat in den zurückliegenden Jahren das Klinikum aus der Verlustzone geführt, die Entwicklung des Klinikums vorangetrieben und maßgeblich zur Integration in den Agaplesion Konzern beigetragen. Der Agaplesion Vorstand und die Gesellschafter bedauern diese Entscheidung und danken Werther für die mehr als fünf Jahre erfolgreiche Tätigkeit im Diakonieklinikum. (...) Nachfolger von Rainer W. Werther wird zum 1.1.2017 Dipl.-Kfm. Georg Schmidt, der seit April 2005 Geschäftsführer im Agaplesion Bethesda Krankenhaus Wuppertal ist.“

Und ergänzend dazu: „Herr Werther steht für weitere Nachfragen nicht zur Verfügung.“

Es folgte lautstarker Protest von Mitarbeitern und den kirchlichen Vertretern des Minderheitsgesellschafters vom Diakonissen-Mutterhaus. Sie warfen Agaplesion vor, mit ihrer einsamen Entscheidung „sowohl die Unternehmensgrundsätze von Agaplesion als auch die Prinzipien der Diakonie auf das Gröbste verletzt“ zu haben.

Schmidt teilte daraufhin Anfang November mit: „Ich habe nach intensiver Beratung dem Agaplesion-Vorstand mitgeteilt, dass ich vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Diskussionen auf Gesellschafterebene die Stelle des Geschäftsführers nicht antreten werde.“ Die „Interimslösung“ Maier/Brünger wurde schließlich am 28. November gemeinsam beschlossen. Damit habe auch das neue Auswahlverfahren begonnen.

Ein Kommentar zu diesem Thema

Es bleiben viele Fragen von Michael Krüger



+ Michael Krüger Der milliardenschwere Gesundheitskonzern mit diakonischem Anspruch gibt kein gutes Bild ab. Es geht in der Debatte über den Mehrheitseigner Agaplesion aus Frankfurt aber nicht darum, ob es damals als eigenständiges Krankenhaus eine viel heilere Welt in Rotenburg war. Die Zeit ist vorbei, und sie sollte nicht schöngeredet werden. Als Haus ohne großen Partner würde das Diakonieklinikum in heutiger Zeit nicht mehr bestehen können.

Es geht vielmehr darum, wie ein Konzern mit seinen Mitarbeitern und der Öffentlichkeit umgeht. Agaplesion lässt auch nach dem internen „Mitarbeiterforum“ und dem folgenden Pressegespräch viele Fragen offen. Oder es wird ausweichend geantwortet. Sind es „alternative Fakten“, die Agaplesion im Oktober präsentierte, als man davon sprach, Geschäftsführer Rainer W. Werther gehe freiwillig? Nein, es ist nur ein Sprachgebrauch, auf den man sich gegen die Zahlung einer entsprechend hohen Abfindung geeinigt hat.

Dass ein großes Unternehmen, der größte Arbeitgeber im Landkreis, seinen Chef entlässt, kann gute Gründe haben. Es ist auch nicht das erste Mal, dass jemand aus der Führungsriege im Diako gehen muss. Die Ursachen dafür müssen gar nicht publik gemacht werden. Das gehört zum Geschäft. Allerdings ist die Art und Weise entscheidend: Agaplesion hat gegen alle Vereinbarungen mit dem Rotenburger Mutterhaus verstoßen und sich anschließend in einem mittelschweren PR-Desaster verheddert.

Mitarbeiter, Diakonie und Öffentlichkeit protestierten zurecht. Auch drei Monate später bleibt unklar, wie es weitergehen soll: nur eine Übergangslösung. Die Kritiker müssen nun aber wohl oder übel einlenken: Ein Zurück funktioniert nicht. Das Diako muss mit seinem Mehrheitsgesellschafter einen Weg finden, sich im Wettkampf der Kliniken zu behaupten. Die „schöne heile Welt von damals“ gibt es nicht mehr – und auch ein Geschäftsführer Werther war kein Heilsbringer für alle.