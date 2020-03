Diako verbietet Besuche

Krankenhaus schottet sich gegen Coronavirus ab

+ Besuche im Diako werden weitgehend verboten. Foto: Menker

Rotenburg – Das Rotenburger Diakonieklinikum verbietet wegen des Coronavirus Besuche – zum Schutz seiner Patienten und Mitarbeiter. Ab sofort sind keine Besuche bei Patienten im Diakonieklinikum mehr möglich. Dies gilt auch für Besucher, die sich gesund fühlen und keine Krankheitssymptome zeigen, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstagmittag. In dringenden Fällen könnten in Absprache Ausnahmeregelungen getroffen werden. Dies sei ein Beschluss der Niedersächsischen Landesregierung.