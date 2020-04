Vom Diako auf die Insel

Medizinerin beginnt während der Corona-Krise Arbeit auf Wangerooge

+ Medizinerin Annick Goltz wagt das Abenteuer Nordseeinsel als Hausärztin. Foto: dpa

Wangerooge/Rotenburg – Auf der drängenden Suche nach einem Hausarzt hat sich die Nordseeinsel Wangerooge an die Öffentlichkeit gewandt – im Radio hörte Annick Goltz den Aufruf und beginnt nun mitten in der Corona-Krise die Arbeit dort. „Ich habe eigentlich gedacht, ich komme hierher, es sind Osterferien und es ist richtig viel zu tun. Im Prinzip ist es hier einfach nur leer“, sagte Goltz zur Eröffnung der Praxis in der vergangenen Woche. Ein Touristen-Verbot soll helfen, das Gesundheitssystem auf der Insel mit rund 1 300 Einwohnern im Kreis Friesland nicht zu überlasten.