29-Jährige angeklagt: Brandstiftung bei den Rotenburger Werken und im Diako

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Der Angeklagten wird versuchte schwere Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen. Nun wird am Verdener Landgericht darüber verhandelt. © dpa

Eine 29 Jahre alte Frau muss sich derzeit vor dem Landgericht Verden verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr zwei Mal versuchte schwere Brandstiftung vor. Eine der Taten soll sie in einem Gebäude der Rotenburger Werke begangen haben, die andere im Diakonieklinikum.

Rotenburg/Verden – Zwei Brandstiftungen im Abstand von zwei Monaten soll eine 29 Jahre alte Angeklagte in Rotenburg verübt haben. Erst in den Räumen der Rotenburger Werke, dann auf der „akutpsychiatrischen Station“ des Agaplesion Diakonieklinikums in der Kreisstadt. Mit einigen Hindernissen ist gestern der Prozess bei der 2. Großen Strafkammer des Landgericht Verden gestartet.

Bei der ersten Tat am 9. Dezember 2021 habe die Angeklagte, die bei Prozessauftakt am Montag als ihren letzten Wohnsitz die Anschrift der Rotenburger Werke nannte, dort in einem Gästeapartment mehrere Papiertücher und Kleidungsstücke auf einem Stuhl gestapelt und angezündet.

Schaden liegt bei 17.600 Euro

Während sie danach in die Innenstadt gegangen sei, um sich Alkohol zu kaufen, entwickelte sich der Anklage zufolge ein Schwelbrand, der zum „Bersten der Fensterscheiben“ führte. Die 29-Jährige soll die Feuerwehr alarmiert, aber nicht gesagt haben, wo es brennt. Der Schaden in dem anschließend unbewohnbaren Apartment soll 17 .600 Euro betragen haben.

Am 11. Februar 2022 war sie laut Anklageschrift Patientin im Diakonieklinikum. Im Bad eines Patientenzimmers, das sie sich mit einer anderen Frau teilte, soll die 29-Jährige mehrere Gegenstände angezündet haben, woraufhin der Duschvorhang in Brand geraten sei. Die Feuerwehr musste zum Löscheinsatz ausrücken. Das Zimmer war „wochenlang nicht bewohnbar“, so der Staatsanwalt. Der Schaden dieser zweiten Tat wird mit 5 000 Euro beziffert.

Vorgeworfen wird der 29-Jährigen laut Pressemitteilung des Landgerichts versuchte schwere Brandstiftung. Laut Anklage habe sie aufgrund einer Intelligenzminderung im Zustand erheblich verminderter Steuerungsfähigkeit gehandelt. Mit der Anklageschrift wird die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus empfohlen. Dort befand sich die Frau bereits nach der ersten Tat und aufgrund eines vorläufigen Beschlusses.

Angeklagte will sich am zweiten Verhandlungstag äußern

Aktuell ist sie im Maßregelvollzugszentrum Moringen (bei Göttingen) untergebracht. Ausreichend Zeit für die angekündigte Verteidigererklärung wäre gewesen, weil es ihrer Mandantin aber zu viel sei, wollte die Anwältin diese erst am zweiten Verhandlungstag verlesen. Dann werde die Angeklagte auch Nachfragen beantworten. Die Terminplanung sah bislang fünf Verhandlungstage bis zum 15. September vor. Wegen der Erkrankung einer beisitzenden Richterin musste gestern kurzfristig eine Kollegin aus einer anderen Kammer einspringen und damit sind Terminverschiebungen erforderlich. Außerdem soll ein psychiatrischer Sachverständige sein Gutachten ergänzen.

Am 18. August wird der Prozess um 8.30 Uhr fortgesetzt. Nach der derzeitigen Terminplanung sind für den zweiten Sitzungstag sieben Zeugen geladen.