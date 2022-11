Brünger verlässt das Rotenburger Diakonieklinikum

Von: Michael Krüger

Detlef Brünger verlässt das Diakonieklinikum © Krüger, Michael

Nach sieben Jahren ist Schluss in Rotenburg: Krankenhaus-Chef geht zurück nach Schleswig-Holstein. Über die Nachfolge wird noch entschieden.

Rotenburg – Nach über sieben Jahren in Rotenburg verlässt Detlef Brünger das Diakonieklinikum zum Ende des Jahres. Der heute 58-Jährige war zunächst kaufmännischer Direktor des größten Arbeitgebers im Landkreis Rotenburg, dann in einer Übergangszeit „Generalbevollmächtigter“ und schließlich seit September 2017 Geschäftsführer.

Der Diako-Chef spricht auf Nachfrage von „privaten Gründen“ für seinen eigenen Wunsch, das Krankenhaus zu verlassen. Brünger wohnt mit seiner Familie in Bargteheide (Schleswig-Holstein), hatte auch in seinen Jahren in Rotenburg viel Pendelei auf sich genommen. Nun werde er die Branche wechseln, sagt er: „Dies ist keine Abkehr vom Krankenhaus oder Rotenburg, sondern ein Hin zu einer neuen Perspektive.“ Die Jahre in Rotenburg habe er als „sehr intensive Zeit“ wahrgenommen, die weiteren Herausforderungen für die Krankenhauslandschaft durch die anhaltende Pandemie und den Streit um ordnungspolitische Vorgaben und die Finanzierung des Gesundheitswesens seien allerdings nicht minder groß.

Beginn nach „stürmischem Herbst“ 2016

Diplom-Volkswirt Brünger hatte die Führungsposition im Diako nach einem „stürmischen Herbst 2016“ übernommen, wie es damals von der Gesellschafterversammlung hieß. Die Demission des vorherigen Geschäftsführers Rainer W. Werther war nicht geräuschlos über die Bühne gegangen, auch aus der Belegschaft heraus und seitens der evangelischen Kirche hatte es zum Teil heftige Kritik am Vorgehen von Agaplesion mit Alleingängen bei der Entscheidung gegeben.

Unternehmenssprecher Lars Wißmann sagt, die Belegschaft bedauere den Abschied Brüngers. Er habe mit großer Professionalität und Kontinuität das Diako durch die vergangenen Jahre manövriert und dabei immer aufs Team gesetzt. Der Vorstandsvorsitzende des Agaplesion-Konzerns, Markus Horneber, bescheinigt in einer Mitteilung Brünger „großes Engagement“ und „umsichtiges Handeln“.

Zunächst übergangsweise folgt auf Brünger in Rotenburg Jörn Wessel. Der ist bislang Geschäftsführer des Agaplesion Diakonieklinikums Hamburg, einem etwas kleineren Haus als Rotenburg. In Teamarbeit soll er bis zu einer geregelten Nachfolge beide Häuser führen. Wessel ist auch im Vorstand der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft tätig. Brünger bezeichnet ihn als „sehr erfahrenen Krankenhausmanager“, der die Konzernstrukturen gut kennt.