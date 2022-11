Der Winter in der Region wird eher trüb

+ © Guido Menker Schnee auf dem Haupt von „Knolli“ auf der Rotenburger Geranienbrücke? Ob es in diesem Jahr einen eiskalten und schneereichen Winter geben wird, ist fraglich. © Guido Menker

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Reinhard Zakrzewski schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Langfristige Wetterprognosen sind schwierig. Früher gab es Bauernregeln, heute Klimamodelle. Und die lassen für die Region einen Winter erwarten, der kein richtiger ist.

Rotenburg – Am ersten Dezember beginnt der meteorologische Winter. Doch nach der frühwinterlichen Episode in der vergangenen Woche ist von Eis und Schnee im Flachland nichts zu sehen. Richtung Monatswechsel wird es spannend. Am Südrand von massiven Hochdruckgebieten über Nord- und Osteuropa könnte der Winter aus Osten einen neuen Anlauf nehmen. Wie weit die Temperaturen runtergehen und ob uns die kontinentale Kaltluft überhaupt erreicht, ist noch sehr unsicher.

Stellt sich die Frage: Wie heftig wird der Winter insgesamt ausfallen? In alten Zeiten waren die Bauernregeln das einzige Hilfsmittel, um die Witterung der kommenden Wochen und Monate abzuschätzen. Das galt insbesondere für die Oktober in Bezug auf den Winter. Unter bestimmten Bedingungen waren Regeln wie „Warmer Oktober bringt fürwahr stets einen kalten Januar“ oder „Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein“ gar nicht so schlecht.

Veränderungen durch Klimaerwärmung

Ausweislich der Statistik folgte auf einen mindestens 1,5 Grad zu warmen und zu trockenen Oktober in Mitteleuropa in 90 Prozent aller Fälle ein strenger Januar und mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent auch ein kalter Februar. Mit der sprunghaften Klimaerwärmung Anfang der 1990er-Jahre und den damit verbunden Schwankungen der atmosphärischen Zirkulation gerieten viele Weisheiten aber ins Wanken. Beispielhaft sei das Jahr 2006 genannt, als auf einen extrem milden und trockenen Oktober – wie in diesem Jahr – der wärmste Winter aller Zeiten folgte.

An die Stelle der guten alten Bauernregeln sind spezielle Klimamodelle getreten. Im Gegensatz zu den üblichen Wettervorhersagemodellen, die den Ist-Zustand der Atmosphäre derzeit bis maximal 16 Tage in die Zukunft berechnen, berücksichtigen die über mehrere Monate reichenden Klimamodelle auch die Witterung der Vormonate, die Meerwassertemperaturen, die aktuelle Ausdehnung des arktischen Meereises oder die Verteilung von Land und Meer. Bis vor einigen Jahren waren die Temperatur- und Niederschlagtrends eher der Blick in die berühmte Glaskugel. Doch mittlerweile liegt die Trefferquote im Zeitraum von drei Monaten bei beachtlichen 66 Prozent. Das bedeutet aber auch, dass ein Drittel der Vorhersagen daneben gehen.

Richtig schön Schmuddelwetter

Nach aktuellem Stand der führenden Jahreszeitenmodelle aus Amerika und Europa soll der Winter 2022/23 in Deutschland um ein bis zwei Grad zu warm und durch viele Hochdruckgebiete bestenfalls durchschnittlich feucht ausfallen. Im Klartext hieße das: Es gibt weniger Frost und Schnee als üblich, dafür oft ruhiges und trübes Schmuddelwetter – also ein Winter ohne richtigen Winter.