Der Wettbewerb im Handy

SOMMER ZUHAUSE Olaf Precht misst sich virtuell mit anderen Sportlern

+ © Bergmann/Screenshots Für den Wettlauf braucht Olaf Precht nur ein Sport-Outfit und ein Smartphone. © Bergmann/Screenshots

Rotenburg – Freitagnachmittag 16 Uhr. Olaf Precht möchte heute einen Rekord knacken. Oder zumindest unter die ersten drei kommen. Gerade hat er noch einen Espresso getrunken und sich Powergel mit Vanillegeschmack in den Mund geschoben. Von seinem Haus am Grafeler Damm joggt er über die Visselhöveder Straße zum Verbindungsweg zwischen der Straße Zwischen den Wassern und dem Krankenhaus. Kurz hinter der Brücke der Rodau führt ein Weg rechts ab durch den Wald nach Worth. Bevor er in diesen einbiegt, drückt er auf sein Smartphone.