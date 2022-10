Eike Holsten verteidigt sein Direktmandat: Der Rotenburger Wahltag in Rotenburg im Ticker zum Nachlesen

Von: Jens Wieters, Nina Baucke, Michael Krüger, Tom Gath, Lars Warnecke, Guido Menker, Matthias Röhrs

Reinhard Grindel und Eike Holsten (r.) fiebern mit. © Menker

CDU-Landtagsabgeordneter Eike Holsten verteidigt sein Direktmandat. Lesen Sie die Niedersachsen-Wahl in Rotenburg in unserem lokalen Liveticker nach.

Eike Holsten (CDU) verteidigt sein Landtagsmandat.

Die Wahl erfolgt denkbar knapp.

SPD-Kandidat Koch schließt weitere Anläufe für den Landtag aus.

22.40 Uhr: Es endet der Wahltag im Wahlkreis 53 Rotenburg. Es bleibt mit Eike Holsten der alte und neue Abgeordnete als knapper Sieger, seine CDU muss bei den Zweitstimmen aber kräftig einstecken. Damit beenden wir auch diesen Liveticker, weitere Hintergrundberichte zur Niedersachsen-Wahl im Landkreis Rotenburg finden Sie hier und in der Printausgabe der Rotenburger Kreiszeitung - am Montag und natürlich in den folgenden Tagen. mro

22.13 Uhr: Mit einem der besten CDU-Wahlkreisergebnisse, im Wahlkreis 54 Bremervörde, im Rücken möchte der Kreisvorsitzende Marco Mohrmann in der künftigen Oppositionsarbeit der CDU in Hannover „ein gehöriges Wort mitsprechen“. Das hat der 49-Jährige am Sonntagabend bestätigt. Zwar büßte Mohrmann im Vergleich zu 2017 mehr als vier Punkte ein, lag mit 46 Prozent der Stimmen aber weiter deutlich vor seinem erneuten Herausforderer Bernd Wölbern (SPD) mit 29,6 Prozent.

Mohrmann hatte das Mandat 2017 im traditionell sehr CDU-treuen Wahlkreis als Nachfolger des langjährigen Abgeordneten und ehemaligen Landwirtschaftsministers Hans-Heinrich Ehlen übernommen. Nun wechselt er mit seinem Rotenburger CDU-Kollegen Eike Holsten in die Oppositionsarbeit, für höhere Aufgaben dort hege er „durchaus Ambitionen“. Gleich am Montag werde er wieder in Hannover sein, um mit seiner Partei das „enttäuschende Gesamtergebnis“ aufzuarbeiten. mk

21.45 Uhr: Die Politiker im Kreis nehmen die Wahl unterschiedlich war. „Wir konnten uns dem Landestrend nicht entziehen“, sagt am Wahlabend der CDU-Kreisvorsitzende Marco Mohrmann. „Die Erfahrung, als Kandidat hat sich trotzdem gelohnt“, ist Henning Cordes (FDP) überzeugt, zumal er in seinem Heimatbereich in Visselhövede die Zehn-Prozent-Marke geknackt hat. „Zukünftig weiß man jetzt auch, was man bei einer weiteren Kandidatur anders machen könnte.“ 2027 erneut anzutreten – für ihn durchaus eine Option.

„Wir haben mehr Zulauf bekommen, als gedacht“, so Marie-Thérèse Kaiser (AfD). Viele Faktoren haben laut Jürgen Baumgartner, Kandidat der Linken, zum schlechten Abschneiden der Linken beigetragen: Querelen in der Bundespartei, die eigene Unsichtbarkeit im Wahlkampf und die Krisen im Land. Von den sieben Kandidaten entfielen die wenigsten Stimmen auf Michael Urban von den Freien Wählern. „Das Ergebnis ist, wie ich es erwartet hatte“, bilanziert der Scheeßeler nüchtern. nin/tsg/mk

CDU im Landkreis erwartet in Zukunft Oppositionsarbeit im Landtag

21.33 Uhr: Eike Holsten nimmt die Wahl mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Er persönlich hat gewonnen, aber: „Das landesweite Ergebnis für die CDU ist katastrophal. Umso glücklicher bin ich wieder den direkten Einzug in den Landtag geschafft zu haben – jetzt aber bin ich dort in neuer Rolle“. Er erwartet, dass die Christdemokraten in Zukunft in der Opposition sind. mk/mro

21.24 Uhr: „Klar, bin ich ein bisschen enttäuscht, aber das Leben geht weiter“, sagt Tobias Koch (SPD) nach seiner Wahlniederlage. „Ich freue mich, dass ich so unterstützt wurde in den letzten Wochen.“ Eine dritte Kandidatur für den niedersächsischen Landtag, der nächste Termin wäre 2027, schließt der Vahlder aber aus. mro/lw

Es war lange knapp, doch der Wahlsieg bleibt für Tobias Koch (M.) aus. © Warnecke.

21.13 Uhr: Grünen-Kandidatin Bettina Schwing hat das Direktmandat zwar nicht bekommen, zeigt sich aber glücklich über den Wahlausgang: „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, auch wenn man vorher dachte, dass es sogar noch mehr sein könnte.“ Im Wahlbezirk Quelkhorn konnte die Fischerhuderin sogar den Sieg einfahren. Bei der Wahl 2027 plant die 55-jährige Juristin, erneut anzutreten – sofern ihre Partei die Kandidatur unterstützt. tsg

21.06 Uhr: Im Nordkreis, dem Wahlkreis 54 Bremervörde, ist die Wahl eindeutiger. Auch hier gewinnt der CDU-Mandatsträger. Marco Mohrmann konnte aber 46,01 Prozent der Stimmen hinter sich vereinen. Die Stimmung beim Landwirt dürfte bestens sein, denn sein Konkurrent Bernd Wölbern, der in der vergangenen Legislaturperiode SPD-Nachrücker im Landtag war, erreichte nur 29,52 Prozent. Willi Heins (AfD) kommt auf 10,48 Prozent, dicht gefolgt von Faruk Maulawy (Grüne) mit 10,10 Prozent. Abgeschlagen mit 3,89 Prozent: Kevin Leonhardt von der FDP.

Der Wahlkreis bleibt eine CDU-Hochburg. Sie gewinnt mit 37,35 Prozent, die SPD folgt mit 32,01 Prozent. Die Grünen bekommen 10,14 Prozent der Stimmen, die AfD 10,07 und die FDP 4,11. mro

Eike Holsten verteidigt sein Mandat

20.54 Uhr: Jetzt sind alle Bezirke im Wahlkreis 35 Rotenburg ausgezählt. mro

Die Ergebnisse im Überblick Erststimmen:

1. Eike Holsten, CDU (34,21 Prozent; 17.061 Stimmen)

2. Tobias Koch, SPD (33,04; 16.479)

3. Bettina Schwing, Grüne (13,55; 6.758)

4. Marie-Thérèse Kaiser, AfD (10,39; 5.183)

5. Henning Cordes, FDP (3,53; 1.761)

6. Jürgen Baumgartner, Die Linke (3,11; 1.551)

7. Michael Urban, Freie Wähler (2,16; 1.079)

Wahlbeteiligung: 61,14 Prozent Zweitstimmen:

1. SPD (32,60 Prozent; 16.273 Stimmen)

2. CDU (30,40; 15.174)

3. Grüne (13,81; 6.895)

4. AfD (10,74; 5.359)

5. FDP (4,27; 2.129)

6. Die Linke (2,65; 1.321)

7. Freie Wähler (1,25; 624)

Wahlbeteiligung: 61,14 Prozent

20.44 Uhr: Die Wahl ist entschieden, Eike Holsten gewinnt. Hier eine erste Einschätzung aus der Redaktion:

Kurzkommentar: Altkreis Rotenburg verliert Status als CDU-Hochburg Eike Holsten ist der Mann der knappen Siege. Erneut war es wieder spannend gegen seinen Herausforderer von der SPD, Tobias Koch. Souverän sieht anders aus. Dem alten und neuen Landtagsabgeordneten muss das zu denken geben, immerhin ist seine Nominierung ebenfalls schon eng gewesen. Eigentlich haben Mandatsträger immer einen Amtsbonus. Von dem ist bei der Wahl aber nichts mehr zu sehen. Allerdings zeigt der Blick auf die Zweitstimmen: Von der einstigen CDU-Hochburg ist der Altkreis Rotenburg mittlerweile weit entfernt. Matthias Röhrs

20.30 Uhr: Tobias Koch räumt seine Niederlage ein und gratuliert Eike Holsten telefonisch. men

20.29 Uhr: Bei den Zweitstimmen zeichnet sich für die CDU eine herbe Niederlage ab. Konnte sie sich 2017 im Wahlkreis 53 Rotenburg noch durchsetzen, muss sie sich gerade auf Platz zwei einordnen. Drei Bezirke sind zwar noch offen, aber die SPD führt bereits mit 32,52 Prozent. Die CDU kommt aktuell auf 30,37, die Grünen auf 13,86, die AfD auf 10,72, die FDP auf 4,3, Die Linke auf 2,65 und Freie Wähler auf 1,23 Prozent.

Prekär: Im Südkreis können die Christdemokraten nur zwei Kommunen für sich gewinnen - die Gemeinde Scheeßel und die Samtgemeinde Bothel. mro

20.12 Uhr: So langsam kann Eike Holsten wohl aufatmen. Nur noch vier Wahllokale stehen noch aus, rund 520 Stimmen liegt er vor seinem SPD-Widersacher Tobias Koch. Damit hat der CDU-Mann wohl sein Direktmandat verteidigt. Aber wie vor fünf Jahren schon, war das Ergebnis denkbar knapp. Zudem: Der Rotenburger wird in seiner Heimatstadt wohl verlieren. Dort fehlt aber noch ein Wahlbezirk. Insgesamt fehlen noch vier im Südkreis. mro

Enges Rennen zwischen Holsten und Koch

19.34 Uhr: Es bleibt ein enges Rennen zwischen Holsten und Koch. Der CDU-Mann kommt aktuell auf 34,60 Prozent, der SPD-Herausforderer auf 32,99 Prozent. 18 Bezirke müssen noch ausgezählt werden. mro

19.15 Uhr: Schauen wir doch mal auf die Zweitstimmen: Im Wahlkreis 53 Rotenburg hat die SPD die CDU erstmals an diesem Abend überholt und liegt nun bei 32,14 Prozent (80 Wahlbezirke von 124). Die Christdemokraten liegen bei 31,16, die Grünen bei 12,94, die AfD bei 11,41, die FDP bei 4,41, Die Linke bei 2,59 und die Freien Wähler bei 1,17 Prozent. mro

19.12 Uhr: Der Vorsprung von Eike Holsten wird immer knapper. Er rutscht auf 35,09 Prozent ab, Tobias Koch verbessert sich auf 32,78 Prozent. Aktuell sind 80 Wahlbezirke ausgezählt. mro

18.54 Uhr: Immer mehr Wahlbezirke beenden ihre Auszählung. Mehr als ein Drittel, 42 von 124 haben, bereits gemeldet, und bis jetzt führt Landtagsabgeordneter Eike Holsten (CDU) mit 39,36 Prozent bei bei den Erststimmen. Doch es bleibt knapp: Es folgen Tobias Koch (SPD; 31,66 Prozent), Marie-Thérèse Kaiser (AfD; 10,78), Bettina Schwing (Grüne; 9,50), Henning Cordes (FDP; 4,09), Jürgen Baumgartner (Die Linke, 2,60) und Michael Urban (Freie Wähler, 2,01). mro

18.21 Uhr: Die ersten Wahllokale melden ihre Ergebnisse der Erststimmen. Natürlich sind diese Zahlen nicht belastbar, als kleine Momentaufnahme taugen sie dennoch. Nach vier von 124 ausgezählten Bezirken führt Eike Holsten (CDU) mit 41,45 Prozent der Stimmen. Tobias Koch (SPD) kommt auf 30,91 Prozent. Bettina Schwing (Grüne) kommt auf 8,73, Henning Cordes (FDP) auf 5,09, Jürgen Baumgartner (Linke) auf 3,64, Michael Urban (Freie Wähler) auf 1,09 und Marie-Thérèse Kaiser (AfD) auf 9,09 Prozent. mro

Henning Cordes und Volker Behrens (l.) verfolgen die Ergebnisse. © Wieters

18.00 Uhr: Die Abstimmung ist beendet. In ganz Niedersachsen schließen jetzt die Wahllokale. Während es in Hannover um die Regierungsbildung geht, blicken im Südkreis Rotenburg alle auf die Auszählung für das Direktmandat. Bleibt CDU-Mann Eike Holsten Vertreter der Region in der Landeshauptstadt? Oder wird Tobias Koch von der SPD das Amt übernehmen? Gibt es vielleicht eine Überraschung?

Die ersten Ergebnisse können schon bald veröffentlicht werden. Gerade in den kleinen Bezirken kann es schnell gehen. Den ganzen Abend über halten wir Sie hier über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Unsere Reporter sind an verschiedenen Orten vor Ort - zum Beispiel in Vahlde bei Tobias Koch und in Rotenburg bei Eike Holsten. mro

17.46 Uhr: Gleich schließen die Wahllokale und die Wahlvorstände machen sich an die Auszählung. Einer, der schon seit 40 Jahren dabei ist, ist Walter Jungfer. Wir haben uns mit dem 74-Jährigen über dieses besondere Ehrenamt unterhalten. mro

16.37 Uhr: Die Botheler Samtgemeinde-Verwaltung steht heute vor einer besonderen Herausforderung: Eine Vielzahl ihrer Mitarbeiter ist an Corona erkrankt, die Hälfte der Ordnungsamts-Belegschaft fällt aus. Das Team ist mehr zusammengerückt, hat sich Reporter Jens Wieters beim Ortsbesuch berichten lassen. Aktuell gehe man nicht von größeren Verzögerungen im Wahlablauf aus.

Die anfänglichen Bedenken von Bürgermeister Dirk Eberle haben sich schon vor der Wahl schnell in Luft aufgelöst, denn mit Karin Schröder, Jacqueline Beglau und Amtsleiter Volker Behr hätten sich drei Verwaltungsleute „so schnell und intensiv in die Materie Wahlen reingekniet, dass ich da nur sehr stolz drauf sein kann“. Die gute Vorbereitung scheint zu fruchten. mro/jw

Bürgermeister unterwegs

16.23 Uhr: Auch Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann ist unterwegs, um sich bei den Wahlhelfern zu bedanken. 16 Lokale klappert er gerade ab. Jeder Wähler in Hiddingen bekommt übrigens ein Tütchen mit Blumensamen - für ein blühendes Hiddingen.

15.59 Uhr: Was machen Kandidaten eigentlich nach der Stimmabgabe am Wahltag? Die beiden Kandidaten von SPD und CDU vor allem Sport. Eike Holsten trifft sich mit seiner Laufgruppe bereits am Vormittag im Ahewald. Zusammen genießen sie eine sechs Kilometer-Joggingrunde. Nachmittags wird es familiärer, dennoch bleibt Bewegung im Spiel. Mit seiner Frau Katrin sowie den drei Kindern Tilda (9), Joris (6) und Linja (2) geht es ins Ronolulu.

Tobias Koch bestreitet dagegen noch ein Spiel im Tor des Vahlder SV, die am Nachmittag gegen Jeddingen II spielen. 4:1 geht das Spiel der dritten Kreisklasse für Kochs Team aus. Ein gutes Omen? mro/men/lw

14:38 Uhr: Thorsten Schiemann, Ordnungsamtsleiter der Stadt Rotenburg ist mit dem bisherigen Verlauf der Wahl sehr zufrieden. Es habe nur wenige, krankheitsbedingte Ausfälle in den 16 Wahlvorständen gegeben. Er hatte allerdings zuvor für eine Reserve gesorgt - und somit läuft bis jetzt alles, wie es geplant war. Übrigens: Wer aus Versehen das Kreuz an der falschen Stelle gemacht hat, bekommt im Wahllokal beim Wahlvorstand einen neuen und darf einen weiteren „Versuch“ starten, so Schiemann. men

14.08 Uhr: Noch knapp vier Stunden können Stimmen abgegeben werden. Dann erfahren wir bald, wer den Wahlkreis 53 Rotenburg zukünftig im Leineschloss Hannover vertreten wird. Also genug Zeit, sich mit einigen Hintergrundinfos zu versorgen. Einige jüngere Empfehlungen aus der Rotenburger Lokalredaktion gefällig?

Die Bewohner der Rotenburger Werke wählen den Landtag mit. Doch die politische Teilhabe lässt noch zu wünschen übrig, so Sascha Jansen von der Bewohnervertretung. Aber mit der Teilhabe in der Werke-internen Politik läuft es schon recht gut.

Erst Kreuz, dann Karussell? Da parallel zur Niedersachsen-Wahl Herbstmarkt in Rotenburg ist, steht das Ordnungsamt dort vor einer Doppelbelastung.

Welchen Stellenwert, welche Macht haben das Landesparlament und seine Abgeordneten eigentlich? Dazu haben wir die Ex-Ministerin Mechthild Ross-Luttmann aus Unterstedt befragt.

Natürlich berichtet Kreiszeitung.de auch über die Wahl in Niedersachsen insgesamt. Einen landesweiten Ticker finden Sie hier. mro

12.05 Uhr: Blicken wir doch mal in den Nordkreis. Dort hat SPD-Kandidat Bernd Wölbern gerade sein Kreuz gemacht. Wer seine Konkurrenten sind, welche Erfolgschancen sie und Wölbern haben, lesen Sie hier. mro

Bernd Wölbern bei der Wahl. © privat

11.20 Uhr: Um Punkt 11.15 Uhr war es soweit: Tobias Koch, SPD-Landtagskandidat im Wahlkreis 53 Rotenburg, wirft im Dorfgemeinschaftshaus seines Heimatortes Vahlde seinen Stimmzettel in die Urne. Ob die Nervosität bei ihm schon steigt? „Noch bin ich mega-entspannt.“

Tobias Koch gibt seine Stimme ab. © Warnecke

Auch CDU-Landtagskandidat Eike Holsten und seine Frau Katrin haben ihren Beitrag für eine gute Wahlbeteiligung bereits am Vormittag geleistet. men/lw

CDU-Landtagskandidat Eike Holsten und seine Frau Katrin haben ihren Beitrag für eine gute Wahlbeteiligung bereits am Vormittag geleistet. © Guido Menker

10.54 Uhr: Der Wahltag ist noch lang. In Scheeßel hat Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) in den Wahllokalen vorbeigeschaut und sich bei den Helfern bedankt. Schokolade als Nervennahrung? Denn der Arbeitstag endet nicht mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr, danach wird es mit der Auszählung erst richtig spannend. mro

10.02 Uhr: Der frühe Vogel fängt den Wähler? 8 Uhr heute Morgen. Eike Holsten verteilt beim Bäcker Brunnen-Müller an der Harburger Straße in Rotenburg Frühstückstüten. Darin: Marmelade (Erdbeere), Butter und ein Apfel. men

Frühaufstehen für den Wahlkampf: Eike Holsten (r.). © Guido Menker

09.56 Uhr: Werfen wir doch mal einen Blick auf die Direktkandidaten. Alle hat unsere Redaktion in den vergangenen Monaten besucht:

Denkbar knapp war die erneute Nominierung von Eike Holsten, der 2017 das Direktmandat für die CDU geholt hat. „Es hat ein paar Tage gebraucht, aber ich habe das gut verdaut“, sagt er hinterher - beim Laufen. Aber auch: „Probleme lösen, Leute zusammenbringen – das mache ich gerne.“

Auch SPD-Kandidat Tobias Koch steht nach 2017 das zweite Mal auf dem Wahlzettel. Dieses Mal soll es klappen. Bei einem Treffen an einem Teich gibt er sich angriffslustig. „Für den Samtgemeinderat habe ich bei der letzten Kommunalwahl die meisten SPD-Stimmen bekommen, für den Kreistag waren es ebenfalls jede Menge – alles ist also gut.“

Die meisten Kandidaten halten Direktwahl nicht für realistisch

Neben diesen beiden Favoriten geben sich die übrigen Kandidaten eher realistisch. Bettina Schwing von den Grünen peilt bereits die Wahl 2027 an. Direktmandat sei schwierig, für die Liste sei sie zu unbekannt. Henning Cordes (FDP) über seine Chancen: „Das wird wohl eher ein bisschen schwierig, aber Wahlen sind immer wie Wundertüten: Niemand weiß, was am Ende dabei herauskommt.“

Jürgen Baumgartner von den Linken konzentriert sich darauf, für seine Partei möglichst viele Stimmen zu sammeln. Einen Sitz in Hannover brauche er nicht. Auch Marie-Thérèse Kaiser (AfD) glaubt nicht an einen Wahlsieg. Sie sieht ihre Zukunft ohnehin nicht in Niedersachsen. mro

9. Oktober, 8 Uhr: Die Wahl des nächsten niedersächsischen Landtages hat am Sonntagmorgen begonnen. Noch bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben und mit entscheiden, wer das Land zukünftig regiert. An dieser Stelle finden Sie den ganzen Nachmittag und Abend die aktuellen Entwicklungen speziell für den Südkreis Rotenburg. Einen lokalen Überblick finden Sie auch hier.

Hierbei legen wir unser Augenmerk insbesondere auf die Direktkandidaten im Wahlkreis 53 Rotenburg: Amtsinhaber Eike Holsten (CDU), Tobias Koch (SPD), Bettina Schwing (Grüne), Henning Cordes (FDP), Marie-Thérèse Kaiser (AfD), Jürgen Baumgartner (Die Linke) und Michael Urban (Freie Wähler). Erstmals gehören auch die Gemeinden Oyten und Ottersberg diesem Wahlkreis an.

Natürlich schauen wir auch immer wieder in den Norden des Landkreises - in den Wahlkreis 54 Bremervörde. Hier treten der bisherige Abgeordnete Marco Mohrmann (CDU), Bernd Wölbern (SPD), Faruk Maulawy (Grüne), Kevin Leonhardt (FDP) und Willi Heins (AfD) an. mro