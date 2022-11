„Der Volkstrauertag mahnt uns zu Frieden und Verständigung“

Von: Nina Baucke

Michael Meyer zum Volkstrauertag: „Friede und Wohlstand sind keine Selbstverständlichkeit“ © Baucke, Nina

Am Sonntag ist Volkstrauertag. Wir haben mit Michael Meyer vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge über die Bedeutung des Tags, moderne Erinnerungsformen und die aktuelle Spendenbereitschaft gesprochen.

Rotenburg – In so gut wie jeder Ortschaft im Landkreis liegen ab Sonntag wieder für einige Zeit große Blumenkränze vor den Mahnmalen: Es ist Volkstrauertag, an dem es seit vielen Jahren zwei Wochen vor dem ersten Advent darum geht, Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Aber wie sieht es mit der Bedeutung dieses Tages heute aus – 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine? Wir haben uns darüber mit Michael Meyer von der Stabstelle Kreisentwicklung des Landkreises, der zugleich Geschäftsführer des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Altkreis Rotenburg ist, unterhalten.

Warum ist der Volkstrauertag überhaupt noch wichtig?

Der Volkstrauertag ist der nationale Gedenktag an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in Deutschland und weltweit. 77 Jahre nach dem letzten Krieg werden die Zeitzeugen naturgemäß weniger. Aber die Kinder von Kriegstoten, die ohne den Vater aufwachsen mussten, gibt es heute noch. Es ist wichtig, dass wir die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nicht vergessen. Wer vergisst, läuft Gefahr, Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Darum brauchen wir den Volkstrauertag nach wie vor. Und er ist nicht nur der „Tag der nationalen Trauer“, sondern gleichzeitig ein Anlass, der zu Versöhnung, Verständigung und Frieden mahnt. Und das dürfte heute so wichtig sein, wie eh und je.

Hat sich die Bedeutung durch den Krieg in der Ukraine verändert?

Der Volkstrauertag stand schon immer für Gedenken und Innehalten, für Empathie und Mahnung, für Verständigung und Versöhnung. Und diese Leitgedanken passen nach dem Beginn des Ukrainekrieges besonders in diese schwere Zeit. Der letztjährige Volkstrauertag stand im Zeichen des Beginns des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion vor 80 Jahren. Die Bedeutung wird dieses Jahr besonders dadurch deutlich, dass tagtäglich Menschen in einem Krieg fallen – und das bei uns in Europa.

Hat dieser Krieg also etwas an der Wahrnehmung dieses Tages verändert?

Sicherlich steht dieses Thema jetzt im Mittelpunkt. Aber auch wenn es vielen vielleicht nicht bewusst ist, hatte der Tag schon vorher eine große Bedeutung – auch mit Blick auf die Verantwortung, die wir haben.

Die Mehrzahl der Teilnehmer an den Gedenkveranstaltungen, vor allem in den Dörfern, sind eher Mitglieder der älteren Generation. Aber Jahr um Jahr lichten sich die Reihen. Wie lassen sich Jüngere erreichen?

Der Volksbund befasst sich schon seit vielen Jahren mit dieser Frage. In einigen Orten ist man dazu übergegangen, junge Menschen in die Ausgestaltung der Gedenkveranstaltungen einzubeziehen. Teilweise bringen sich ganze Schulklassen in die Abläufe ein. Beispielsweise tragen Schüler in eigenen Worte ihre Gedanken vor. Ich würde mir wünschen, dass sich diese Form von Gedenkveranstaltungen weiterverbreitet und der Volkstrauertag dadurch alle Einwohner unseres Landkreises generationsübergreifend erreicht.

Was sagen Sie jungen Menschen, wenn diese fragen: Volkstrauertag – warum soll der mich interessieren?

Friede und Wohlstand sind keine Selbstverständlichkeit. Um das festzustellen, müssen wir seit Februar nicht mehr weit gucken. Jugendliche können hier ohne Hunger, ohne Flucht und ohne mit der Waffe in der Hand in den Krieg ziehen zu müssen aufwachsen. Der Volkstrauertag ist meines Erachtens die beste Gelegenheit, sich dessen bewusst zu werden und dankbar zu sein.

Wie lässt sich der Tag vielleicht in einer anderen, zeitgemäßeren Form begehen – um wieder mehr Menschen anzusprechen? Muss sich da eine neue Kultur des Gedenkens entwickeln?

Die Verantwortlichen stellen sich ständig die Frage, ob die Form noch die richtige ist. Muss das sonntagmorgens um 9 Uhr sein? Ich denke, das ist bei den Verantwortlichen in den einzelnen Orten Thema – und da wird man dann in den nächsten Jahren sehen, ob die Überlegungen dann auch Erfolg haben.

Wenn wir uns die Gedenkfeiern beispielsweise in kleineren Orten anschauen: Man versammelt sich an einem Denkmal, es wird etwas verlesen und ein Kranz niedergelegt. Vielleicht gibt es noch einen Gottesdienst. Reicht das noch?

Ich denke, man wird neue Arten automatisch finden, denn mit den Jahren ändern sich ja auch die Akteure. Momentan wird dieser Tag überwiegend von einem ziemlich geschlossenen Personenkreis getragen. Es sind Soldaten, Reservisten, Schützenvereine, Kyffhäuser, teilweise Feuerwehren und die Verantwortlichen der Gemeinde. Und da dort ein ständiger personeller Wechsel ist, werden diese Fragen kommen, ob das so noch ausreichend ist: einfach zu sagen, dass aus unserer kleinen Gemeinde fünf Leute damals gefallen sind, derer wir heute gedenken – oder ob wir das globaler fassen müssen. Ich bin mir sehr sicher, dass sich diese Frage in den nächsten Jahren noch mehr stellen wird, als heute. Und dass dann die zukünftig handelnden Personen darauf auch eine Antwort finden werden.

Es gibt mittlerweile Reden für den Volkstrauertag im Internet zum Download. Aber welche Rolle spielen beispielsweise in den Dörfern individuell gestaltete Andachten?

So was ist empfehlenswert. Es ist ja auch für die Teilnehmenden interessanter, wenn ich eine Person nehme, die gefallen ist, sie herausgreife und dieser Person dann durch biografische Daten etwas beigebe, als wenn ich nur einer nicht näher genannten Zahl von Opfern gedenke. Erst dadurch, dass man dem Opfer ein Gesicht verleiht und biografische Daten nennt, wird es interessant. Da muss sicherlich jeder Ort seinen eigenen Weg finden. In Rotenburg zum Beispiel gibt es ja auch noch andere Opfergruppen, wo man jedes Jahr auf ein anderes Schicksal eingehen kann.

Auch mit dem Blick auf andere Opfergruppen: Ist dann so ein „Kriegerdenkmal“ überhaupt der richtige Ort oder muss man auch da mittlerweile anders denken?

Wir verstehen diese Orte ja heute nicht mehr als Denkmäler, sondern eher als Mahnmale. Von daher würde ich sagen, dass diese Denkmäler schon ein guter Platz für die Ausgestaltung einer Gedenkveranstaltung sind. Denn wenn man dort so sieht, wie jung die Männer – und manchmal sind es ja auch Frauen, die dort drauf stehen – waren, die da ihr Leben lassen mussten, dann mahnt uns das doch. Dass es ein falscher Weg war, den man da eingeschlagen hat. Dass wir daraufhin wirken müssen, den Frieden zu erhalten. Von daher halte ich die Denkmäler in dieser Form für den richtigen Ort.

Mit dem Volkstrauertag ist ja auch eng die Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verbunden. Welche Rolle spielt die Sammlung heute noch?

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist eine Bürgerinitiative für den Frieden mit vielen Partnern im In- und Ausland. Er betreut im Auftrag der Bundesregierung über 830 Kriegsgräberstätten im Ausland. Auch mehr als 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sucht und findet er noch Kriegstote, klärt damit das Schicksal von Vermissten und schafft einen Ort der Trauer für die Angehörigen. Und er unterhält als einziger Kriegsgräberpflegedienst der Welt eine eigene schulpädagogische Arbeit. Diese Aufgaben kosten Geld, denn der Volksbund finanziert sich überwiegend aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Daher spielt die Haus- und Straßensammlung natürlich eine große Rolle für die Sicherung unserer Arbeit. Zudem sehe ich das auch als Teil der Öffentlichkeitsarbeit, denn unsere Sammler kommen so mit den Bürgern über den Volksbund ins Gespräch.

Hilfsorganisationen, wie Sea Watch und Unicef, merken bereits jetzt, dass die Spendenbereitschaft der Menschen angesichts der höheren Lebensmittel- und Energiepreise im Keller ist. Wie sieht die Lage bei Ihnen aus?

Mir liegen natürlich für die aktuelle Sammlung noch keine Zahlen vor, aber man muss sagen, dass die Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge hier im Landkreis eine sehr lange Tradition hat. Gerade in den Dörfern, wo die Sammler seit Langem bekannt sind, der Zeitpunkt seit langem bekannt ist, haben die meisten Leute das Geld schon im Küchenschrank parat liegen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Sicherlich werden wir aber nicht mehr an die sehr guten Ergebnisse aus der Vor-Corona-Zeit herankommen.

Aber sind die Haustürsammlungen – auch in Zeiten von Corona – noch angemessen?

Es ist ja einmal die Haussammlung, aber auch die Straßensammlung, wo Schüler und Soldaten beispielsweise in den Fußgängerzonen stehen. Mit beidem zusammen sind wir heute noch sehr erfolgreich. Von daher habe ich nicht den Eindruck, dass man da jetzt von abgehen müsste, weil sich die Kultur der Ansprache geändert hat. Natürlich kann es irgendwann der Fall sein, dass man sich anhand geänderter Umstände über die Form Gedanken machen muss. Aber nach wie vor ist die Haus- und Straßensammlung ein Instrument, mit dem der Volksbund den größten Teil seiner Einnahmen erzielt.

Spielt es eine Rolle, dass man nicht einfach online eine Summe überweist, sondern einem Menschen gegenüber steht?

Ja. Gerade in den kleinen und mittelgroßen Ortschaften sind die Sammler einfach bekannt. Wenn jedes Jahr derselbe vorbeischaut, der vielleicht sogar auch mein Nachbar ist, dann gebe ich dem das Geld vermutlich sogar eher, als einer unbekannten Person. Die Sammlung des Volksbundes im Zusammenhang mit dem Volkstrauertag ist hier im Landkreis, weil sie hier auch flächendeckend durchgeführt wird, so bekannt, dass niemand unsicher sein muss, ob das Geld auch ankommt. Man weiß, das gehört beides zusammen, und das bedeutet auch eine sehr gute Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Sammlung.

Was würden Sie sich für dieses Jahr für den Volkstrauertag wünschen – angesichts der wirtschaftlichen und politischen Situation?

Ich hoffe, dass der Sinn des Tages nicht nur bei den Besuchern der Gedenkveranstaltungen, sondern auch bei einem Großteil der Bevölkerung ankommt: der Tag als Gedenktag für die Opfer und auch als Tag, der uns zu Frieden und Verständigung mahnt.