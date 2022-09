Der Pflanzenarzt hilft

Von: Michael Krüger

René Wadas schaut genau hin: Der „Pflanzenarzt“ betont, dass Pflanzen es uns zeigen, wenn sie Hilfe brauchen. © Mira Media

Pflanzenarzt René Wadas ist am Dienstagabend zu Gast in der Stadtbibliothek Rotenburg. Im Interview spricht er über natürlichen Dünger und die Sinne der Pflanzen.

Rotenburg – René Wadas verspricht Heilung. Seine Arzttasche hat er immer dabei, allerdings ist diese grün: Der Buchautor und Gärtnermeister bezeichnet sich selbst als Pflanzenarzt. Am Dienstagabend ist er ab 19 Uhr zu Gast in der Rotenburger Stadtbibliothek. Dort liest er nicht nur aus seinen Bestsellern, sondern bietet auch eine Pflanzensprechstunde an – Besucher können Pflanzenteile oder auch Fotos erkrankter Pflanzen zur Begutachtung mitbringen. Der Eintritt kostet acht Euro für Menschen, für Pflanzen ist er kostenlos. Im Interview verrät Wadas vorab, wie ein Pflanzendoc arbeitet.

Mein Rasen ist grün. Muss ich in diesem Dürre-Sommer ein schlechtes Gewissen haben?

Absolut gar kein Problem. Wir hatten natürlich einen Hitzesommer und mussten Wasser sparen. Viele Rasenflächen haben darunter gelitten. Aber die Natur hat da ganz viele Tricks auf Lager. Sobald es jetzt wieder regnet, wird man sehen, wie schnell es wieder grün wird. Es sind einige Kahlstellen entstanden. Es ist jetzt die beste Zeit, diese zu schließen – der Boden ist noch schön warm, innerhalb kürzester Zeit keimt die Saat. Mit einer Extraportion Herbstdünger kann man den Rasen unterstützen, damit er im Frühjahr wieder gut dasteht.

Sie haben einen kleinen grünen Arztkoffer. Was befindet sich denn darin? Doch bestimmt keine Mullbinden und Pflaster.

Mullbinden nicht, Sprühpflaster schon – auch Pflanzen können sich verletzen, Wunden können bluten und sich infizieren. Hier ist alles drin, was ich für die Erste Hilfe brauche: Eine Schere, weil man ab und zu etwas amputieren muss. Die ersten notwendigen Tinkturen, um der Pflanze zu helfen und Plagegeister zu verjagen. Natürlich auch Messgeräte für pH-Wert oder Salzgehalt, um zu erkennen, wie gut der Boden ist und wie viel Dünger drin ist. Viele Pflanzen bekommen einfach zu wenig zu futtern.

Wie ist die Idee des „Pflanzenkrankenhauses“ entstanden, und warum ist das notwendig?

Es gibt Ärzte für alles Mögliche. Es gibt Ärzte für Tiere, für Fische. Warum soll es nicht auch einen für Pflanzen geben? Man braucht halt eine Anlaufstelle, da bietet sich eine Pflanzenklinik an. Ich habe zwei Arten von Patienten: Die Kassenpatienten kommen zu mir in die Sprechstunde und erhalten kostenlos Hilfe. Die Privatpatienten besuche ich zuhause, das kostet 120 Euro. Das ist es vielen Pflanzenliebhabern wert. Es kann auch schon mal vorkommen, dass ich einen Hausbesuch auf Mallorca abstatte, oder es gibt Onlineberatungen in der Türkei oder Schanghai.

René Wadas in seinem Element: Aber auch dem Gartenexperten gelingt im Beet nicht alles, verrät er im Interview. © Mira Media

Woran erkenne ich, dass meine Pflanze krank ist?

Mit offenen Augen! Pflanzen kommunizieren mit uns und zeigen, dass sie krank sind. Sie werden schlapp, sie lassen die Blätter hängen oder werfen sie ab. Manche glänzen nicht mehr, sie sehen fahl aus – ganz ähnlich wie bei uns Menschen. Diese ersten Anzeichen muss man ernst nehmen und es beobachten. Dann sieht man auch meist schon die Plagegeister, die den Pflanzen die Lebenskräfte rauben.

Wie „heilen“ Sie erkrankte Pflanzen?

Mein Thema ist: Pflanzen helfen Pflanzen! Was haben Pflanzen in ihrer Evolution entwickelt, um sich gegen Schädlinge zu schützen? Das machen wir uns zunutze. Zum Beispiel, wenn wir an unseren roten Rosen Rost, Mehltau oder Läuse vorfinden, gibt es ein ganz natürliches Mittel: Knoblauch, Zwiebeln und Ackerschachtelhalm. Das wird ausgekocht. Man nimmt eine große Knolle Knoblauch, zwei Zwiebeln und Ackerschachtelhalm in zwei Litern Wasser. Das lässt man 15 Minuten köcheln, dann kann man es auf fünf Liter verdünnen und die Rosen besprühen. Dann wird man schnell merken, dass die Pilze oder Läuse einen großen Bogen um meine Pflanzen machen.

Welche Fehler werden beim Anbau von Gemüse, Beeren und Obst im eigenen Garten oft gemacht?

Meistens entstehen Probleme dadurch, dass man die Pflanzen nicht richtig versorgt, nicht genug Kompost eingearbeitet hat. Kompost ist Gold für Pflanzen mit seinen Nährstoffen. Starkzehrer wie Kohl brauchen viel, Schwachzehrer wie Bohnen oder Erbsen nicht. Wichtig ist auch, immer Mischkulturen anzulegen, keine Monokulturen. Man muss sich erkundigen, was schlägt sich, was verträgt sich. Neben der Kartoffel darf natürlich keine Tomate stehen, weil die sich gegenseitig anstecken mit Krankheiten.

Wie sieht Ihr Garten aus?

Wir haben 2 500 Quadratmeter Gemüsegarten. Auch bei uns ist es nicht so, dass immer alles wunderbar wächst, das ist auch witterungsabhängig. Wir nutzen keine Chemie, sondern das, was uns die Natur zur Verfügung stellt. Wir düngen mit Pferdemist, nebenan stehen einige Tiere auf der Weide. Wir haben auch zwei Folienhäuser, wo wir Auberginen, Gurken und Tomaten anbauen, da fahren wir richtig große Ernten ein. Wir haben viele Leute, die wir mit versorgen.

Pflanzen sind viel mehr als nur stinknormale grüne Lebewesen.

Macht Gartenarbeit zufriedener?

Aber sicher! Gartenarbeit wird nicht umsonst als therapeutisches Mittel eingesetzt. Nichts ist besser, als wenn man Früchte erntet und Erfolge seiner Arbeit sieht. Pflanzen lassen sich nicht hetzen, haben ihren eigenen Rhythmus. Das erdet natürlich. Pflanzen lehren uns aber auch, zu scheitern. Wir müssen lernen, mit dem Scheitern umzugehen, dann wird man ein richtig guter Gärtner. Pflanzen zeigen uns, wie zerbrechlich die Natur ist. Deswegen sollten Kinder auch immer gleich mit ins Gärtnern eingebunden werden. Da lernen sie, Verantwortung zu übernehmen.

Welche Rolle spielt Dünger für das Pflanzenwohl?

Pflanzen leben nicht nur von Luft und Liebe allein. Das kann man auch mit uns wieder vergleichen: Auch der Mensch will nicht mit Fast Food ernährt werden. Blaukorn ist zum Beispiel Fast Food für die Pflanze. Da muss sie nichts tun und wird einfach nur dick und anfällig für Schädlinge.

Wie schlau sind Pflanzen?

Schlauer als wir denken. Sie haben eine Art Intelligenz, sie haben Sinne: Sie können schmecken, sie können riechen, sie können hören. In Japan haben sie erforscht, dass der Wein, der mit Mozart beschallt wird, besser schmeckt, als wenn er Hardrock zu hören bekommt. Es gibt ganz viele Dinge, die zeigen, dass Pflanzen viel mehr sind als nur stinknormale grüne Lebewesen.

Im Herbst stehen letzte Rückschnitte an. Wo ist das sinnvoll?

Mein Tipp ist, so wenig wie möglich abzuschneiden. Überall in den Stauden und hohlen vertrockneten Zweigen sitzen Nützlinge, die dort den Winter verbringen. Wenn man das alles immer abschneidet und womöglich noch durch den Häcksler jagt, vernichtet man auch die Nützlinge. Lieber im Frühjahr schneiden. Wichtig ist auch, keine Sträucher zu schneiden, die im Frühjahr blühen – sonst ist die Blüte weg. Der große Rückschnitt erfolgt im Frühjahr, wenn der Frost vorbei ist.

Sie bieten Sprechstunden an, ist die Nachfrage groß?

Ich biete jede Woche eine Sprechstunde an, seit Corona online via Youtube und Facebook. Die ist wirklich sehr gut besucht, immer zwischen 50 und 150 Teilnehmer sind dann live dabei.

Hat sich die Frage von Balkon- und Gartenverschönerung durch den Krieg mehr Richtung Nahrungsmittelanbau verlagert?

Die Veränderungen gibt es seit Beginn von Corona. Seit der Pandemie sind die Menschen viel mehr im Garten. Dazu steigen die Preise immens. Es wird schon überlegt, wie man sich mehr selbst versorgen kann. Der Trend wird sich noch verstärken. Da wird mancher auch überlegen, seinen Rasen umzugraben, weil Dünger zum Beispiel viel teurer wird und man lieber wieder Gemüse anbaut. Das habe ich auch zum Anlass genommen, ein Gemüsebuch zu schreiben – das wird passend im Frühjahr zur neuen Saison erhältlich sen.

Mehr Infos zum Pflanzenarzt auf einer Website der-pflanzenarzt.de.