Regionalbischof Brandy zu Besuch im Kirchenkreis Rotenburg

Von: Judith Tausendfreund

Hans Christian Brandy und Michael Blömer (v.l.) im Austausch. Beide sehen die Schwierigkeiten, die in den kommenden Jahren auf die Kirchengemeinden zukommen. Beide blicken aber auch zuversichtlich in Richtung Zukunft. © Tausendfreund

Der Kirchenkreis Rotenburg fällt nach dem Eindruck von Regionalbischof Hans Christian Brandy durch viel ehrenamtliches Engagement auf. Auch das gemeinsame diakonische Wirken bezeichnet er als etwas Besonderes.

Rotenburg – Regionalbischof Hans Christian Brandy findet klare Worte: „Die Großwetterlage ist schwierig“, beschreibt er die allgemeine Situation der Kirchen. Brandy hat in den vergangenen Tagen den Kirchenkreis Rotenburg visitiert. 45 Termine hat er wahrgenommen. Das Ritual findet alle sechs Jahre statt, Brandy ist zuständig für den Sprengel Stade, einen der sechs Kirchenbezirke der hannoverschen Landeskirche. Seit 13 Jahren ist er in der Region als Regionalbischof aktiv.

Der Kirchenkreis ist auf einem guten Weg

2016 war er hier zuletzt, durch die Pandemie ist der eigentliche Takt etwas verschoben. Gemeinsam mit Superintendent Michael Blömer lässt der Regionalbischof die Eindrücke der letzten Tage Revue passieren. „Der Kirchenkreis ist auf einem guten und stabilen Weg“, betont er. Es habe Unruhe durch ungewöhnlich viele Stellenwechsel gegeben, diese seien aber zufällig in der Häufigkeit aufgetreten. Vorteilhaft sei jetzt, dass kaum Vakanzen anstehen würden und auch, dass nun viele junge Mitarbeiter in den Gemeinden aktiv sind – sodass in Zukunft mit weniger weiteren Wechseln zu rechnen sei. „Wenn wir auf den Kirchenkreis blicken, kann ich die kirchliche Situation als relativ stabil bezeichnen“, so Brandy.

Dennoch kann er die schwierige Großwetterlage beziffern und mit Blick auf den Rotenburger Kirchenkreis benennen. „In den letzten sechs Jahren haben wir knapp elf Prozent Mitglieder hier im Kirchenkreis verloren, in den vergangenen zwei Jahren waren es mehr Austritte als in den Jahren davor“, erklärt er. „Es gibt allerdings Regionen, die noch stärker von den Mitgliederverlusten betroffen sind“, ergänzt er. Auch Blömer kennt die Zahlen: „Im letzten Jahr haben wir 1 500 Mitglieder verloren“. Etwas mehr als die Hälfte dieser Zahl sei durch reale Austritte bedingt, die weiteren Verluste kommen durch Todesfälle zustande. Positiv sei aber beispielsweise, dass Angebote für Kinder sehr stark nachgefragt werden. Auch die Jugendarbeit im Kirchenkreis Rotenburg benennen beide als ausgesprochen gut.

Die Diakonie in Rotenburg bietet ein buntes Konzert professioneller Nächstenliebe.

Dennoch wird es perspektivisch Veränderungen geben. „Wir müssen uns auf diese Herausforderung einstellen“, so Brandy mit Blick auf die Zahlen. Mittelfristig bedeuten weniger Mitglieder weniger finanzielle Mittel – dementsprechend müssen Strukturen entwickelt werden, die diesen Umbruch begleiten. Blömer gibt an, dass bis ins Jahr 2028 alle vorhandenen Stellen gesichert sind. Ab dem Jahr 2029 gilt es, neu zu planen. „Wir wollen jetzt aber erst mal auf die Zeit bis dahin blicken und alle Gemeinden gut mit Personal versorgen“, so Blömer weiter.

Als herausragendes Merkmal der Region Rotenburg benennt Brandy das Wirken der Diakonie. „Sie bietet in Rotenburg ein buntes Konzert professioneller Nächstenliebe“, formuliert der Regionalbischof spontan eine bildliche Beschreibung der diakonischen Arbeit. Brandy benennt zahlreiche Stellen, wie zum Beispiel die Beratungsstellen, die Rotenburger Werke, das Diakonissen Mutterhaus, die Altenhilfe, das Krankenhaus und mehr. Die zahlreichen Unterhaltungen, die er mit den unterschiedlichen „Playern“ dieses diakonischen Wirkens in den vergangenen Tagen führte, sind ihm deutlich präsent. „Das waren tolle Gespräche“, betont er. Bemerkenswert sei auch ein Abend mit den ehrenamtlich tätigen Kirchenvorstandsvorsitzenden gewesen.

Brandy betont, dass das ehrenamtliche Engagement im Kirchenkreis Rotenburg ein ganz besonderes sei. Nicht zuletzt hat ihn auch ein Gespräch mit der Polizei bewegt. Gesprochen hat er auch mit den Landräten der beiden Kreise, Marco Prietz (CDU) für den Landkreis Rotenburg und Jens Grote für den Heidekreis. Besucht wurden Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann, insgesamt vier Schulen und einige Betriebe.

Brandy beschreibt diese Gespräche als Blick über den Tellerrand. Doch auch mit den zahlreichen kircheninternen Mitarbeiter hat er ebenso zahlreiche und positive Gespräche geführt, fasst er zusammen.