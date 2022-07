Rotenburg: Das letzte Examen an der Altenpflegeschule

Nach 35 Jahren ist Schluss: Der letzte Jahrgang von Altenpflegern, der seine dreijährige Ausbildung an der Berufsfachschule für Altenpflege im Diakonissen-Mutterhaus absolviert hat, verlässt das Gebäude. © Mutterhaus

21 Absolventen hat die Altenpflegeschule des Diakonissen-Mutterhauses in Rotenburg in diesem Jahr. Sie sind die letzten, die dort die Schwelle in die Berufswelt übertreten, denn die Pflegeschule schließt – zugunsten der generalistischen Ausbildung beim Agaplesion-Diakonieklinikum.

Rotenburg – Kreuz, Herz und Anker sind die Symbole, die auf den Schlüsselanhängern prangen. Auf diese Weise gibt das Diakonissen-Mutterhaus dem letzten Jahrgang der dreijährigen Altenpflegeausbildung an der eigenen Schule „Glaube – Liebe – Hoffnung“ symbolisch mit auf den Weg. 21 Absolventen lassen die Einrichtung als Altenpfleger mit der Verabschiedung hinter sich. Sie sind damit die Letzten.

Der letzte Jahrgang 35 Jahre lang gehörte die Altenpflegeausbildung mit der Fachschule und später Berufsfachschule für Altenpflege zum festen Arbeitsbereich des Diakonissen-Mutterhauses. Dass die Einrichtung stolz auf das in dieser Zeit Erreichte ist, macht sie in ihrer Pressemeldung deutlich: „Die Berufsgruppe der Altenpflegerinnen und Altenpfleger war und ist die Einzige, die sich von Ausbildungsbeginn an mit der speziellen Situation älterer, alter und hochaltriger Menschen, sowohl ganz direkt als auch auf die Gesamtgesellschaft bezogen, auseinandergesetzt und hier spezielle Kompetenzen zu individuell geplanter Beratung, Betreuung und Pflege erworben hat. Nun geht mit dem letzten Ausbildungsgang eine Ära zu Ende.“

Denn „die Zukunft ist generalistisch“, wie es in einer Pressemeldung aus dem Diakonissen-Mutterhaus heißt. Auf Nachfrage konkretisiert Mutterhaus-Vorstand Matthias Richter die Hintergründe: Die Einrichtung habe sich dazu entschlossen, die Altenpflegeausbildung auslaufen zu lassen, weil der Gesetzgeber die bislang getrennte Kranken- und Altenpflege in der generalistischen Pflegeausbildung zusammengefasst hat. „Vom Prinzip her ist die Überlegung sinnvoll – wobei allerdings Fragezeichen bleiben, ob in der generalistischen Ausbildung spezielle Altenpflegethemen genauso gewichtet sind. Der größere Markt liegt nämlich in der Krankenpflege“, sagt Richter.

Immerhin unterscheide sich die Altenpflege zum Beispiel in der sozialen Komponente: Der langfristige Bezug zur gepflegten Person sei dort stärker geprägt – „das ist im Krankenhaus ja nicht unbedingt so“. Die hauseigene Pressemeldung liest sich etwas optimistischer: „Zukünftig generalistisch ausgebildeten Pflegefachfrauen und -männer sind dann sowohl für Aufgaben in Akutkrankenhäusern (Pflege von Kindern und Erwachsenen), der ambulanten Pflege sowie in der geriatrischen und gerontopsychiatrischen Langzeitpflege, vor allem natürlich Seniorenheimen, ausgebildet.“ Diese Ausbildungsform gibt es im Schulzentrum bereits, sie befindet sich in der Trägerschaft des Agaplesion Diakonieklinikums. An der Örtlichkeit wird sich für künftige angehende Pflegekräfte also erst mal nichts ändern – der Schulungsort ist zumindest derselbe. Eine weitere Konstante im Neuen solle Richter zufolge die Tradition bleiben, individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Schüler einzugehen und sie durch die Lehrzeit zu begleiten. Reine Nächstenliebe ist das aber nicht, gibt der Vorstand zu: „Wir wollen damit möglichst viele Schüler zum Examen bringen. Das ist selbstverständlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir wirklich alle Kräfte auch brauchen.“

„Vom Prinzip her ist die Überlegung sinnvoll – allerdings bleiben Fragezeichen, ob in der generalistischen Ausbildung spezielle Altenpflegethemen genauso gewichtet sind“, sagt Matthias Richter. © Menker

Ob die Pflegereform mit ihrer generalistischen Ausbildung nun tatsächlich mehr Menschen in den Beruf lockt, darüber ist Richter zumindest skeptisch. „Ob das gelingt ... Aber ich will auch nicht unken. Das wird man sehen. Im Idealfall müssten in der Krankenpflegeschule jetzt die Zahl an Schülern mehr rauskommen, die vorher in der Altenpflege waren. Aber ich bin auch kein Prophet“. Dass Zahlen eine Sache für sich sind, habe sich ohnehin beim Anmeldeverhalten für die Altenpflegeausbildung direkt nach der Pflegereform gezeigt: Als sich abzeichnete, dass die alten Ausbildungsberufe auslaufen, schoss die Nachfrage für diese noch einmal in die Höhe.

Der aktuelle Ausbildungsjahrgang der Altenpflege ist zwar der letzte, Einfluss auf die Qualität der Ausbildung hatte das aber nicht, versichert Richter: „Da steckt genauso viel Engagement drin, wie auch in den Jahren zuvor, auch wenn es keine Fortsetzung gibt.“ Dafür habe Schulleiterin Gesine Brockhoff schon gesorgt – sie habe, genau wie Richter, viel Wert darauf gelegt. Aber eine abnehmende Dynamik wäre auch unangemessen gewesen, stattdessen nimmt Brockhoff das Momentum mit in ihrer neue Tätigkeit: Sie wechselt mit an die Krankenpflegeschule. Der Mutterhaus-Vorstand ist froh darüber, dass die Kompetenz in dem Feld weiter wirkt, immerhin sei Brockhoff aufgrund ihrer Kenntnisse „eine gefragte Frau“.