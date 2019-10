Dennis Cordes holt Sieg im Vergleichsschießen

Schützenverein Waffensen besucht die Schützengilde in Rothenburg ob der Tauber

+ Dennis Cordes (M.) mit dem 2. Schützenmeister Christian Pehl (r.) und dem 1. Schützenmeister Michael Ehrlinger.

Waffensen – Es soll eine kleine Überraschung sein, schreibt Michael Ehrlinger als erster Schützenmeister der Königlich privilegierten Schützengilde 1374 Rothenburg ob der Tauber. In seiner E-Mail an unsere Redaktion schickt er uns einen Bericht vom Besuch einer Abordnung des Schützenvereins Waffensen unter der Leitung der Vorsitzenden Luise Klee im Frankenland. Dort in Rothenburg standen die traditionelle Hammelübergabe und der Schützenball auf dem Programm. „Am Nachmittag wurde noch ein Vergleichsschießen mit dem KK-Gewehr zwischen den Vereinen ausgetragen“, berichtet Ehrlinger. Den besten Schuss gab der Waffensener Dennis Cordes ab – mit einem 570,0 Teiler gewann er den Wettkampf. Der Besuch aus dem Norden muss den Freunden in Rothenburg gut gefallen haben. Ehrlinger: „Wäre schön wenn Sie dies in Ihrer Kreiszeitung veröffentlichen könnten, es wäre eine Überraschung für unsere Freunde aus Waffensen.“ Machen wir doch gerne! men