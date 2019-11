Mit Demut in der Stimme

Vokalensemble Seicento vocale berührt in der Stadtkirche

+ Festliche Prachtentfaltung frühbarocker Kirchenmusik mit dem Vokalensemble „Seicento vocale“. Foto: Pröhl

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. „Eines Tages zu meiner Beerdigung diese Musik aus dem Himmel hören zu können, wäre ein großartiger Trost.“ Mit diesen nachdenklichen Worten begrüßt Kantor Simon Schumacher seine Zuhörer zur Musik am Ersten an diesem trüb-verregneten 1. November in der Stadtkirche. Was den jungen Kirchenmusiker zu diesen vielleicht etwas kuriosen Worten motiviert, ist das Konzertprogramm. „Musikalische Exequien“ von Heinrich Schütz und Johann Hermann Scheins „Israelsbrünnlein“ werden zu Gehör gebracht. Passenderes hätte für diesen Monat nicht gewählt werden können.