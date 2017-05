Demo für mehr Klinik-Personal

Diakonie-Mitarbeiter appellieren an Politik

Rotenburg - Von Joris Ujen. „Es ist Zeit, dass wir gehört werden, also macht Lärm!“ Rund 50 Mitarbeiter des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg folgten dem Aufruf ihres Kollegen am Freitagmittag vor dem Haupteingang des Krankenhauses. Mit Bannern, Fahnen und einer Menge Wut im Bauch protestierte die Belegschaft zum „internationalen Tag der Pflege“ gegen den Personalmangel in deutschen Krankenhäusern.