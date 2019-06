Dauerhafter Umzug

Mehrheit der Marktbeschicker für Pferdemarkt

+ Auch am Mittwoch soll der Wochenmarkt seinen festen Standort auf dem Pferdemarkt bekommen, wenn es nach der Mehrheit der Marktbeschicker geht. Foto: Stadt Rotenburg

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Um den Mittwochs-Standort des Wochenmarktes gab es in Rotenburg einige Diskussionen. Seit November vergangenen Jahres stehen die Marktbeschicker nicht nur samstags, sondern auch am Mittwoch auf dem Pferdemarkt. Und nach einer verlängerten Probezeit ist klar: Die Mehrheit der Verkäufer möchte am neuen Standort bleiben, wie ihr Sprecher Andreas Müller am Donnerstag im Rathaus verkündet.