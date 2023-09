Das Rotenburger Kantor-Helmke-Haus wird 30

Von: Tom Gath

Teilen

Michael Burgwald steht vor dem Anbau und präsentiert das neue Herbstprogramm. © Gath, Tom

1993 wurde das Kantor-Helmke-Haus umgebaut und erweitert. Seitdem beleben die Stadtbibliothek und die Volkshochschule das ehemalige Schulgebäude mit Kultur und Bildung – ein Grund zum Feiern.

Rotenburg – Bis zu 45 Millionen Euro will die Stadt Rotenburg mit finanzieller Hilfe von Bund und Land unter anderem in die Innenstadt investieren. Bevor die ersten Maßnahmen geplant werden, bietet sich im Herbst jedoch die Möglichkeit, auf den vergangenen großen Umbau des Rotenburger Zentrums zu blicken. Denn das Kantor-Helmke-Haus in seiner heutigen Form feiert 30-Jähriges.

Ab 1985 wurden die innerstädtischen Straßen mit Fördermitteln umgestaltet und 1993 konnte die Volkshochschule (VHS) gemeinsam mit der Stadtbibliothek in das sanierte und erweiterte Kantor-Helmke-Haus einziehen. Für den heutigen Leiter der VHS, Michael Burgwald, ein absoluter Glücksfall für die ganze Stadt: „Rotenburgs damaliger Stadtplaner Werner Scholz hat einen Anruf vom Ministerium bekommen, dass noch Gelder aus einem Strukturhilfeprogramm da seien. Die Stadt müsse sich nur schnell entscheiden.“ Bis dahin waren die VHS und die Bibliothek im Rathaus untergebracht, „ziemlich beengt“, wie Burgwald sagt.

Die Heimat der Bibliothek entstand

Die Stadt hat sich schließlich schnell entschieden und konnte den renommierten Bremer Architekten Gerhard Müller-Menckens gewinnen, der darauf spezialisiert war, alte Gebäude für eine kulturelle Nutzung umzugestalten. Zunächst wurde der schon damals über 100 Jahre alte Altbau vollständig entkernt. Müller-Menckens ließ den Dachboden der ehemaligen Schule entrümpeln und zum heutigen Auditorium mit Platz für 140 sitzende Gäste umbauen. Im Eingangsbereich entstand das großzügige Foyer und der Altbau wurde mit einer verglasten Rotunde verbunden – die heutige Heimat der Bibliothek. Wie ein Wintergarten verbindet der Neubau das alte Schulgebäude mit dem angrenzenden Wiedau-Park.

Der hintere Teil des Kantor-Helmke-Hauses, bevor die Bibliotheksrotunde angeschlossen wurde. © Privat

Vom 4. bis zum 29. September präsentiert die VHS Fotos vom Umbau im Foyer und blickt auf drei Jahrzehnte Kulturarbeit im Herzen Rotenburgs zurück. Am 18. September – auf den Tag genau 30 Jahre nach der feierlichen Neueröffnung – berichtet zudem der ehemalige Stadtplaner Werner Scholz in einem Vortrag von den damaligen Planungsprozessen.

Ein Juwel für Rotenburg

Noch weiter zurück blickt die zertifizierte Gästeführerin Almuth Quehl bei ihrem Rundgang über den Kirchhof am 26. September. Denn das Kantor-Helmke-Haus ist nur ein Teil von „Rotenburgs neugotischem Viertel“: Auch das alte Kreiskirchenamt und die Stadtkirche sind Zeugnisse des typischen Baustils des 19. Jahrhunderts mit vielen roten Ziegeln. „Putz ist Lüge“, soll der Architekt des Kantor-Helmke-Hauses, der berühmte Hannoveraner Conrad Wilhelm Hase, einmal gesagt haben. Hase hat vor allem im norddeutschen Raum über 170 Backsteinkirchen im neugotischen Rundbogenstil errichtet oder restauriert. Die dabei von ihm gerne eingesetzten Ziegel mit glasierter Oberfläche verzieren noch heute deutlich sichtbar die Seiten des Kantor-Helmke-Hauses.

So sah eine erste Idee für den Anbau aus. Letztlich hat sich die Stadt aber für eine runde Bibliothek im neugotischen Backsteinstil entschieden. © Privat

Auch nach fast 150 Jahren halte das Haus noch und „ist ein Juwel für Rotenburg“, sagt der VHS-Leiter Burgwald. Er bekomme immer wieder begeisterte Rückmeldungen von auswärtigen Besuchern. Damit das auch so bleibt, müsse aber natürlich laufend etwas getan werden, unter anderem eine energetische Sanierung und der Bau eines weiteren Lagerraumes stehen an. Denn so schön das Haus auch sei, die Raumkapazitäten würden bei weitem nicht reichen. Über 300 Kurse bietet die VHS jedes Jahr an, die zahlreichen Deutschkurse und Angebote zum Schulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg sind da noch nicht mit eingerechnet.

Am 4. September startet die VHS nach der Sommerpause auch ihr Herbstprogramm. Bis Anfang Januar können alle Interessierten finanziell geförderte Sprachkurse, kulturelle Bildungsangebote, Gesundheitsseminare, Computerkurse und vielfältige Vorträge besuchen. Viele der Angebote können auch als anerkannter Bildungsurlaub in Anspruch genommen werden. Jeder niedersächsische Angestellte hat das Recht auf bis zu fünf Tage Sonderurlaub, um sich außerbetrieblich fortzubilden.

Jubiläumsveranstaltungen und Herbstprogramm Um das Jubiläum des Kantor-Helmke-Hauses zu feiern, organisiert die Volkshochschule gemeinsam mit der Stadtbibliothek vier Sonderveranstaltungen:

4. bis 29. September: Ausstellung „30 Jahre Kantor-Helmke-Haus“ 18. September, 19.30 Uhr: Vortrag „Ein Glücksfall der Stadtsanierung“ von Werner Scholz 21. September, 20 Uhr: Lesung und Collage „Eintausendmal Lebensglück“ von Christoph Jauernig 26. September, 18 Uhr: Stadtführung „Auf den Spuren von Conrad Wilhelm Hase“ von Almuth Quehl Die regulären Angebote des Herbstprogramms (4. September bis 15. Dezember) sind zum Stöbern im Programmheft festgehalten, das zum Beispiel in Rathäusern und Apotheken im Südkreis ausliegt. Online ist das Kursangebot unter www.vhs-row.de zusammengefasst. Der persönliche Tipp von VHS-Leiter Michael Burgwald: „Ich habe vergangenes Jahr beim autogenen Training mitgemacht, das kann ich wärmstens empfehlen. Das ist leicht erlernbar und kann ein Leben lang angewendet werden.“