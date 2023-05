Das Rotenburger Kanalnetz ist ein Sanierungsfall

Von: Michael Krüger

Teilen

Auch dieser Schmutzwasserkanal ist marode: Aktuell ist in Rotenburg die Brauerstraße gesperrt, weil dort eine aufwendige Sanierung vorgenommen werden muss. Die Straße war bereits abgesackt. © Krüger

Rotenburgs Kanalnetz ist ein Sanierungsfall. Das ist spätestens in den vergangenen Monaten offensichtlich geworden: Gleich drei Mal musste die Stadt Notreparaturen veranlassen, weil Rohre defekt waren. Über Jahrzehnte wurde zu wenig für die Unterhaltung unternommen. Das rächt sich nun. Kosten in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro könnten auflaufen.

Rotenburg – Als der Teerbelag auf der Brauerstraße in Rotenburg Mitte April über Nacht absackte, war das Problem für jeden Bürger zu sehen: Rotenburgs Kanäle sind marode, es drohen Einbrüche, das Netz ist für die gewachsene Stadt nicht mehr ausreichend. Mittlerweile ist die Straße für den Verkehr komplett gesperrt, es wird noch einige Wochen dauern, bis der Schmutzwasserkanal und einige Hausanschlüsse repariert sind. Es ist die dritte Notreparatur, die in jüngster Zeit in der Kreisstadt notwendig geworden ist. Erst war es eine Druckwasserleitung auf der Amtsbrücke, dazu kommt eine eben solche im Gewerbegebiet Hohenesch. Ist die Erde erstmal auf, drohen weitere, böse Überraschungen: „Wir wissen nicht, was uns im Untergrund erwartet“, sagt Bauamtsleiter Roman Lauchart. Ein Großteil des Rotenburger Kanalnetzes ist sanierungsbedürftig. Kostenpunkt: unklar – aber auf jeden Fall sehr hoch.

Schon im Wahlkampf ein Thema

Das Thema ist nicht neu. Es ploppte spätestens im letzten Bürgermeisterwahlkampf immer mal wieder auf, aber die Argumente fielen schwer: Alle Verwaltungen der jüngeren Vergangenheit scheinen es versäumt zu haben, sich wirklich zu kümmern – egal, welcher politischer Farbe der Mann an der Spitze war. Darauf angesprochen, hält sich der jetzige Rathauschef Torsten Oestmann offensiv zurück: „Zur Vergangenheit sage ich nichts. Ich habe viele Themen übernommen, die wir jetzt abarbeiten müssen.“ Federführend dabei ist im Rathaus als Experte auch Bauamtsleiter Lauchart. Und der wird etwas deutlicher: „In den vergangenen Jahrzehnten wurde zu wenig gemacht. Die Kanäle wurden nicht unterhalten.“ Das rächt sich nun – in einer Zeit, in der es um den städtischen Haushalt sowieso nicht gut bestellt ist.

Die Kanalgebühren in Rotenburg wurden seit 2012 nicht neu kalkuliert. Es entgeht uns jährlich ein Millionenbetrag, den wir einnehmen müssten, um das Netz zu unterhalten.

86 Kilometer Schmutzwasserkanäle ziehen sich durch die Kreisstadt. Dazu kommen 40 Kilometer Abwasserdruckleitungen, die mit Pumpen betrieben werden, und 81 Kilometer Regenwasserkanäle. Das Regenwasser wird direkt in Wümme, Wiedau und Rodau abgeleitet, das Schmutzwasser landet zur Aufbereitung natürlich in der städtischen Kläranlage. Nur: Es landet dort mittlerweile viel mehr, als durch Toiletten und Co. gespült ankommen dürfte. Zwar laufe aus maroden Kanalbereichen nichts hinaus, wohl aber dringe Grundwasser ein, so Lauchart. Mit der Folge, dass ein beträchtlicher Teil des Abwassers in der Kläranlage eigentlich nicht landen müsste. Hinzu komme eine beträchtliche Versandung vieler Schmutzwasserkanäle, die im Rotenburger Stadtgebiet einen Durchmesser von aktuell bis zu 60 Zentimetern haben. Der größte liege im Bereich der Verdener Straße. 70 Prozent des in den meisten Gebieten 60 bis 80 Jahre alten Kanalnetzes, schätzt Lauchart, sollten saniert werden. Welche Kosten dafür auf die Stadt zukommen könnten, will er aktuell nicht kommentieren. Im Ausschuss für Straßen- und Tiefbau hatte Laucharts Vorgänger Clemens Bumann im März 2022 von Schätzungen für die kommenden 30 Jahre in Höhe von 300 bis 500 Millionen Euro für das gesamte Netz gesprochen.

Kamera sucht nach Schadstellen

Wie Rotenburg selbst oder mithilfe von Fördergeldern das stemmen kann, ist unklar. Genauso unklar ist noch die Situation des laufenden Haushaltsjahres durch weiter fehlende Jahresabschlüsse. Rotenburg erwartet auch in diesem Jahr erst im Herbst einen durch den Landkreis genehmigten Haushalt. Darin soll laut Bürgermeister Oestmann auch ein Teil von bis zu 800 000 Euro verankert werden, die für eine erste richtige Bestandsaufnahme der Kanalsituation dienen sollen. Eine Firma müsse beauftragt werden, die das Kanalnetz mit einer Kamera abfährt und auf Schadstellen untersucht. Im gleichen Arbeitsschritt soll eine erste Grundreinigung erfolgen, Lauchart erwartet „tonnenweise“ Sand, der herausgespült werde und zu entsorgen sei.

Rotenburg will sein gesamtes Kanalnetz anschauen lassen. © Schultz, Andreas

Rotenburgs Probleme mit Kanälen ist auch bereits an anderer Stelle aufgeploppt. Um das Kalandshof-Quartier der Rotenburger Werke wie seit Jahren geplant zu entwickeln und den Lidl-Markt von der Brauerstraße dorthin umziehen lassen zu können, ist ein neuer Regenwasserkanal notwendig – rund 350 Meter lang. Den kann die Stadt derzeit aber aus bekannten Gründen der Haushaltsführung noch nicht bauen lassen. Mit anderen Problemen wie der noch nicht planungsfertigen Zuwegung zur Verdener Straße führt das zu Verzögerungen – Kostensteigerungen für die Investoren inklusive.

Gebühren müssen steigen

Investitionen liegen damit auf städtischer und privater Seite auf Eis, und die laufende Unterhaltung wird zum Problem. Das betont auf politischer Ebene Stefan Fuchs als Sprecher des Grünen-Ortsverbands. Seit 2012 konnten die Kanalgebühren in Rotenburg nicht grundlegend neu kalkuliert werden, weil es keine klare Bestandsaufnahme des Vorhandenen gab. Mit der Folge, dass der Stadtkasse jährlich „ein Millionenbetrag“ fehle. Die Gebühren sollten eigentlich kostendeckend nur dafür sorgen, dass das Netz unterhalten werden könne. Doch das sei nicht geschehen. Es fehle schlichtweg an Geld: „Das schadet uns.“