Das kann sich hören lassen: Neustart beim Rotenburger Kreischorverband

Von: Lars Warnecke

Seit März sind sie ein Team: Matthias Raatz (v.l.), Kathrin Kiesel, Anne Cordes, Anika Studt, Hans-Hermann Gerke und Anja Schürmann vom Vorstand des Kreischorverbandes Rotenburg. © Warnecke

Der Kreischorverband Rotenburg stellt sich neu auf - und das in gleich mehrfacher Hinsicht. Vier von sieben Vorstandsmitglieder sind frisch im Team. Und wenn es darum geht, Vokalgruppen aufzunehmen, sollen das künftig nicht nur Chöre mit Vereinsstatus sein.

Rotenburg – Sie sind kein bisschen leise, die Vorstandsmitglieder vom Rotenburger Kreischorverband (KCV). Alles andere hätte auch überrascht angesichts ihrer großen Passion: dem Singen in der Gemeinschaft. Sieben Mitglieder (inklusive Beisitzer) stehen in der Verantwortung, drei Männer und vier Frauen. „Das ist doch wirklich mal paritätisch“, meint Kathrin Kiesel.

Die Rotenburgerin, die im gemischten Chor Continuo mitwirkt, ist Beisitzerin – und das noch gar nicht so lange. Im März war es, dass der für den Altkreis zuständige Verband, der hier die Interessen der Chöre vertritt, eine neue Vorstandsriege wählte. Und siehe da: Mehr als die Hälfte – namentlich sind das neben Kiesel noch Matthias Raatz (2. Vorsitzender, Scheeßel), Anja Schürmann (Schriftführerin, Wittkopsbostel) und Anika Studt (Kreischorleiterin, Rotenburg) – ist seitdem neu im Team. „Und das ist auch gut so“, befindet Anne Cordes, die Vorsitzende, mit Blick auf die Besetzung. Seit der letzten Mitgliederversammlung ist die Fintelerin in Amt und Würden, ist von der Stellvertreterin zur Chefin des 1978 gegründeten Verbandes aufgestiegen. Man könnte sagen: Sie ist schon vom alten Eisen, wie auch der langjährige Schatzmeister Hans-Hermann Gerke (Wittorf) und Beisitzer Erik Ahlenstorf (Sottrum).

Nur vom Alten, vom vermeintlich Bewährten möchte sich der Vorstand, nicht einmal ein halbes Jahr im Amt, nun ein Stück weit lösen, wie Cordes berichtet: „Wir haben einen Neustart, der sich noch innerhalb diesen Jahres manifestieren muss.“ Worauf sie anspielt? Im Zuge dessen, dass der CVNB, der Dachverband Niedersachen-Bremen, bereits im Februar, seine Satzung geändert hatte, müssen die Altkreisrotenburger adäquat nachziehen.

Zahl der Chöre stagniert

Laut der Vorsitzenden ändert sich damit eine wichtige Sache: „Bisher haben wir nur Gesangsvereine aufnehmen können, nun sollen auch Ensembles mit Schwerpunkt Gesang die Möglichkeit haben, bei uns Mitglied zu werden.“ Denn sie und ihre Mitstreiter wissen: Die Zahl der Chöre sinkt – auch im Südkreis. Aktuell sind es dort 16 Gruppen – und selbst die haben, nicht zuletzt wegen Corona, an Mitgliedern mehr oder weniger kräftig einbüßen müssen, weil man sich etwa mittlerweile in andere Richtungen orientiert hat. „Viele wollen sich heute auch gar nicht mehr fest an einen Verein binden“, weiß Cordes. Vor allem darum nehme man sich die Novellierung, die spätestens bei der nächsten Mitgliederversammlung Anfang 2023 „eingetütet“ werden soll, nun zur Brust. Sprich: Wer in einer lockeren Formation singt, kann bei Interesse künftig dem Chorverband ohne große bürokratische Hürden beitreten – und durch die Zugehörigkeit einige Vorteile genießen. Denn, wie Hans-Hermann Gerke vom Männerchor Wittorf berichtet, würden Versicherungen und die Abwicklung mit der Gema über den Verband gedeckt – wie es schon für Chöre der Fall war und ist. „Da denkt man im ersten Moment ja noch gar nicht drüber nach“, sagt der Schatzmeister.

Auch Schulungen und Chorleiterausbildungen sind im Programm. Nur von einer Förderung aus dem Kulturtopf des Landkreises, die der Verband erhält – jährlich sind das 2 500 Euro an öffentlichen Mitteln – werden die Ensembles nicht partizipieren können, da man dafür eine Gemeinnützigkeit nachweisen müsste. Dennoch ist Cordes zuversichtlich: „Wir erheben ja auch eine Umlage – so besteht schon die Möglichkeit, sie irgendwie über die Gema- und Versicherungsvorteile hinaus unterstützen zu können.“

Anika Studt, die in Rotenburg den gemischten Chor Continuo leitet, freut sich jedenfalls schon heute darauf, viele „neue, tolle Musiker“ kennzulernen. Und auch darauf, Konzertzusammenstellungen auf die Beine zu stellen, die es vorher so noch nicht gegeben hat. „Ich persönlich erhoffe mir einen Austausch, von dem man lernen kann“, sagt die gebürtige Stemmerin. Vernetzung sei ihr besonders wichtig, das sei das A und O.

Neue Website in der Mache

Vernetzung spielt aber auch noch an anderer Stelle für den KVC eine bedeutsame Rolle – nämlich im Internet. Auch dort wollen die Verantwortlichen einen Neustart hinlegen, eine frische Website, die den alten Auftritt nach immerhin schon 20 (!) Jahren ablösen soll, ist in der Entstehung. „Wir wollen hier ganz viel runterschmeißen und uns auf das Wesentliche konzentrieren“, kündigt Anne Cordes an. Überschaubarkeit sei das Stichwort. „Wir haben die Chöre angeschrieben, dass sie uns bitte Bilder und Infos von und über sich zur Verfügung stellen – mit dem Material möchten wir sie dann auf der Seite in Kürze vorstellen.“ Ein Link soll darüber hinaus zu den eigenen Websites leiten – sofern die Gruppen denn über eine verfügen. „Was wir von den Chören kriegen, wird verarbeitet“, verspricht die Vorsitzende, die ihre Stimme unter anderem im „Klangfarben“-Chor Fintel/Vahlde einbringt.

Der nimmt in diesen Tagen übrigens wieder seinen Probenbetrieb auf, wie eigentlich alle Chöre in der Region. Und ein erster Auftritt ist auch schon in Reichweite: Am Sonnabend, 24. September, steigt im Rotenburger Ratsgymnasium wieder ein Kreischorfest – nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause. Nachdem bei der letzten Ausgabe 2019 nur Männer- und Frauenchöre ihr Liedgut vor großem Publikum zum Besten gaben, sollen es dieses Mal ausschließlich die gemischten Chöre sein. Und auch der Schulchor des Gymnasiums sowie dessen Chorklasse sind in das Programm involviert. „Wir möchten nämlich, dass auch junge Sänger die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren“, sagt Cordes.

So würden schlussendlich zwischen fünf und acht Formationen in der Aula auf der Bühne stehen – bereits fest gemeldet seien dem Vernehmen des Vorstandes nach neben Klangfarben auch die Rotenburger Chöre Continuo und Tonart. Beginn der illustren Darbietungen ist um 19 Uhr, der Einlass erfolgt schon eine halbe Stunde eher. Der Eintritt ist frei.