Ein Jahr Bürgermeister Oestmann: Finanzen bleiben das große Thema

Von: Michael Krüger, Lars Warnecke

Ein Jahr ist er nun im Amt: „Dankbarkeit und Stolz – das sind die beiden Worte, die meinen augenblicklichen Gemütszustand wohl am treffendsten beschreiben“, sagte Bürgermeister Torsten Oestmann Anfang November 2021, nachdem ihm Marion Bassen (SPD) den Amtseid abgenommen hatte. © Guido Menker

Ein Jahr sind die neuen Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis nun im Amt. Das gilt auch für Bürgermeister Torsten Oestmann in Rotenburg. Zeit für einen ersten Rück- und Ausblick.

Rotenburg – Die Kommunalwahl im vergangenen Jahr hat in den hiesigen Rathäusern für einige Veränderungen gesorgt. Nicht nur gibt es mit Landrat Marco Prietz (CDU) einen neuen Chef in der größten Behörde des Kreises, sondern auch zahlreiche Bürgermeister, die nun auf ein erstes Jahr im Amt zurückblicken können. Wir haben nachgefragt – auch bei Torsten Oestmann im Rotenburg Rathaus. Oestmann ist zwar parteilos, war aber als Kandidat von SPD und Grünen angetreten.

Herr Oestmann, Sie haben nun das erste Jahr im Amt hinter sich. Wie lautet Ihr Fazit?

Das Jahr ist ruckzuck um gewesen, die Zeit verging wie im Fluge. Als Bürgermeister habe ich viele spannende Aufgabenbereiche und Menschen kennengelernt, wobei natürlich mit der andauernden Corona-Phase im letzten Herbst und dem Überfall Putins auf die Ukraine auch eine sehr herausfordernde Zeit hinter uns und auch noch vor uns liegt. Was ich in dieser Zeit erfahren habe: Ich kann mich auf mein Team verlassen! Finanziell stehen wir nicht nur durch die Kriegsfolgen, sondern auch durch die nunmehr seit 2013 fehlenden Jahresabschlüsse vor Herausforderungen. Diese verhindern eine zeitnahe Genehmigung unseres Haushaltes, wie wir dieses Jahr erst feststellen mussten. Da ist noch eine ordentliche Kraftanstrengung nötig.

Was haben Sie in den zurückliegenden zwölf Monaten angestoßen und erreicht?

Durch die Folgen des Angriffskrieges sind wir als Kommune natürlich deutlich stärker in unserem Handeln fremdbestimmt als in den Jahren zuvor. Die Finanzen sind ein großes Thema, und auch die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen stellt uns vor Herausforderungen. Aber mit Unterstützung vieler Ehrenamtlicher und durch die im sozialen Bereich tätigen Einrichtungen sind wir hier in Rotenburg sehr gut unterwegs, sodass wir die uns gestellten Aufgaben bislang gut umsetzen konnten.

Im politischen Alltag bin ich mir sicher, dass es mir gelungen ist, bei jetzt doch mittlerweile einigen Themen deutlich gemacht zu haben, dass es mir um Inhalte geht und nicht um Parteilinien, dass ich insofern also überparteilich unterwegs bin. Froh und glücklich bin ich über das Klima im Stadtrat und das Verhältnis zur Politik. Auch bei strittigen Themen ist es gelungen, auf der sachlichen Ebene zu bleiben. Dafür bin ich dankbar, denn so können die aktuellen und kommenden Herausforderungen deutlich angenehmer und zielführender angegangen werden.

Wie angekündigt, bin ich auf die Jugend zugegangen. In Rotenburg bildet sich nun eine Gruppe von jungen Menschen, die in den kommenden Jahren aktiv mitgestalten möchte. Das finde ich total spannend und hoffe, dass wir da einen Weg gefunden haben, der auch die altersmäßig nachrückenden Jugendlichen interessiert und zum Mitmachen animiert. Dies ist ein Teil der vermehrten Beteiligung, die ich anstrebe. Mittlerweile haben wir aber auch die ersten Treffen mit den Geschäftsleuten der Innenstadt durchgeführt. Diese Gesprächsrunde möchte ich gerne weiterführen, da ich die Innenstadt als Ganzes betrachte und auch dementsprechend mit Geschäftsleuten und Bürgerinnen und Bürgern weiter entwickeln möchte. Das dazu als Grundlage dienende Einzelhandelskonzept ist in der Fertigstellung, der Verkehrsentwicklungsplan wird im Dezember der Öffentlichkeit als Diskussionsgrundlage vorgestellt. Weitere Gesprächsrunden mit den Unternehmern aus Gewerbegebieten sind in Planung oder stehen unmittelbar bevor.

Welche Ziele haben Sie sich für die nächsten 365 Tage gesetzt?

Zunächst einmal haben wir weiterhin die Kriegsfolgen zu bewältigen, parallel dazu müssen wir intensivst weiter an der Erstellung unserer fehlenden Jahresabschlüsse arbeiten, um uns hier freizuschwimmen. Diese beiden Themen werden auch weiterhin sehr dominant sein.

Noch für dieses Jahr hoffe ich auf den Bescheid zur Aufnahme in die Städtebauförderung, sodass wir nächstes Jahr mit detaillierteren Planungen beginnen können, wie wir Rotenburg weiter entwickeln wollen. Als erste Maßnahme möchte ich die Goethestraße umgestalten, auch die energetische Sanierung des Ronolulu sollte zeitnah erfolgen. Wichtig ist für mich bei dem gesamten Thema der Stadtentwicklung eine möglichst breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Unterstützung hierfür erhoffe ich mir durch die neue Stelle für Öffentlichkeitsarbeit, die sich aktuell in der Ausschreibung befindet und bei welcher die Entwicklung neuer Beteiligungs- und Informationswege für die Öffentlichkeit zur Stellenbeschreibung gehört. Diese möchte ich kommendes Jahr angehen.

Ferner möchte ich nach den ersten Anfängen in diesem Jahr die schon angesprochene Jugendbeteiligung im nächsten Jahr fest in die politische Arbeit integrieren. Es gibt noch einige Themen, die auf der Liste für die nächsten 365 Tage stehen, wie die weitere Umsetzung des Fidi-Boon-Wech, die anstehenden Investitionen für die Feuerwehren oder die Weichenstellung für die Kanalsanierung. Und freuen würde ich mich, wenn wir endlich den Ausbau der Harburger Straße beginnen könnten, da werde ich dran bleiben. Aber eins ist klar: Wir begeben uns vor allem finanziell in eine mit großen Fragezeichen versehene Zukunft, trotzdem oder gerade deshalb möchte ich die sich bietenden Chancen nutzen, um Rotenburg und die Ortschaften weiter zu entwickeln.