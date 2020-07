Das erste Auto wird Oldtimer

Rotenburg/Wohlsdorf – „Das ist mein erstes Auto, ich habe es mir mit 18 Jahren für 750 Euro gekauft“, berichtet Gunther Lengen stolz. Ein roter Peugeot 205 CTi mit schwarzem Verdeck steht in der Werkstatt. Das H-Kennzeichen glänzt noch, ein Oldtimer. „Eineinhalb Jahre bin ich dieses Auto gefahren, seitdem stand es sich in einer Garage kaputt“, bedauert Lengen. Vor zehn Jahren nahm sich der heute 33-Jährige vor, den Peugeot zu restaurieren, aber irgendwas kam immer dazwischen. „Es hat einfach nicht gepasst“, so Lengen. Doch das Virus sorgt für zeitliche Freiräume.

Die Verwandtschaft konnte zu Ostern nicht besucht werden, die Fitnessstudios hatten geschlossen, die geliebten Motocross-Strecken waren gesperrt und auf dem Sofa sitzen zu langweilig: Da kamen Gunther Lengen die verlassene Werkstatt in den Abendstunden, die erste Lehre als KFZ-Mechatroniker und der Peugeot 205 CTi gerade richtig. „Mit 18 Jahren waren nachgerüstete Boxen in den Türen und getunte Scheinwerfer ein Muss“, sagt der Spross einer Rotenburger Autohändler-Familie.

Heute ärgert er sich, damals mit dem Trend gegangen zu sein. Und so mussten jetzt nicht nur die Verkleidungen der Türen in den originalen Zustand zurückgesetzt werden, es warteten viele Stunden an Arbeit auf Lengen. Der Peugeot 205 CTi sollte so detailgetreu wie möglich restauriert werden.

„Die richtigen Kabel verbinden kann ich, für alles andere gibt es im Internet Videos, die zeigen wie es funktioniert. Das kann ja nicht so schwer sein“, dachte sich Lengen. Heute muss er selber ein bisschen über diese Gedanken lachen.

Denn schon das Abschleifen der Karosserie belehrte ihn eines Besseren, zu grob war sein eigener Schliff. Also arbeitete der heutige Automobilkaufmann per Hand alle Autoteile nach. Die originale rote Farbe des Cabrios ließ sich Gunther Lengen von einer Firma anmischen und lackieren. Auch die Sitze wurden von einem Sattler neu bezogen. Als Restposten wurde der originale Stoff in England angeboten. Alles andere hat Gunther Lengen in Eigenregie selber restauriert.

Den im Innenraum ausgeblichenen Teppich baute er aus und färbte ihn mit Teppichfarbe in der eigenen Badewanne wieder satt rot. Vor dem Satteln des Cabriodachs hatte Lengen ein wenig Respekt, ein falscher Schnitt oder zu große Spannung und es reißt, hätte neu bestellt werden müssen. Die Sorge war berechtigt. „Die Hersteller des Verdecks schicken keine Anleitung zum Einbauen mit. Denn sollte ich es falsch aufbauen, und die haben mir die Anleitung mit verkauft, könnte ich die Hersteller belangen, sollten irgendwelche Schäden passieren. Zum Beispiel, das Dach fliegt weg und landet dem hinter mir fahrenden Fahrzeug in der Frontscheibe“, erklärt Lengen.

Die Kabelstränge anzuschließen, zu verbinden und zu verlegen ging ihm leicht von der Hand. Erstaunt war Lengen von dem gut erhaltenen Motor. 195 000 km zeigt der Tachometer, und nur Kleinigkeiten mussten erneuert werden. Die Felgen aus den 1980er-Jahren fand Gunther Lengen auf dem Dachboden des eigenen Autohauses in Rotenburg. Sie wurden sandgestrahlt und von ihm schwarz lackiert. Der Oldtimer hat mittlerweile die Tüv-Prüfung ohne Mängel bestanden. Der Peugeot 205 CTi designt vom italienischen Karosseriebauunternehmen und Designstudio Pininfarina strahlt in neuem Glanz. Jetzt heißt es nur noch: Warten auf schönes Wetter! Nächstes Jahr wäre Gunther Lengen gerne mit seinem Oldtimer in Bremen bei der Classic Motorshow dabei. „An solchen Autos ist das Schrauben noch etwas ganz anderes, du kommst problemlos an jedes Teil“, sagt der 33-Jährige aus Wohlsdorf. „Jede Stunde, die kaputten Hände und auch das Ärgern manchmal über sich selber, manchmal über das Auto, haben sich doch gelohnt. Denn das Fahren eines solchen Schätzchens ist etwas ganz Besonderes“, strahlt Lengen. Ein neues Projekt würde noch in der Garage auf ihn warten – mal gucken, wie lange. Aber: Wenn nicht jetzt, wann dann.

Von Kristin Stüring