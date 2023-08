Das Virus macht Pause - aber es bleibt

Von: Michael Krüger

Manch ein Relikt aus der Coronazeit wie dieses Schild auf dem Rewe-Parkplatz in Rotenburg regt nicht nur wegen des Rechtschreibfehlers zum Schmunzeln an. Aber das Virus ist noch da. © Michael Krüger

Die Pandemie ist vorbei, aber das Coronavirus ist weiter da. Dass die Lage auch im Landkreis Rotenburg nicht mehr so gefährlich werden kann, liegt an der Immunisierung der Bevölkerung. Lungen-Experte Tom Schaberg zieht seine Lehren aus der Coronazeit und blickt voraus.

Rotenburg – Corona ist in den vergangenen Tagen doch wieder ein Thema geworden. Gerade die neue Omikron-Untervariante Eris sorgt für Schlagzeilen. Bei Tom Schaberg klingelt auch immer mal wieder das Telefon zum Thema, meistens sind es Freunde, die sich Tipps holen: Muss ich mich noch schützen? Muss ich mich testen, wenn ich krank bin? Wie lange bleibe ich zuhause?

Noch immer gibt es viele Fragen zu diesem Virus, das die Welt ergriffen hatte. Ende 2019 hatte sich Professor Tom Schaberg als Chefarzt des Zentrums für Pneumologie vom Rotenburger Diakonieklinikum verabschiedet, die große Arbeit begann nur wenige Woche später. Die Pandemie begann. Der angesehene Spezialist für infektiöse Lungenerkrankungen wurde für viele Seiten zum gefragten Mann, noch heute sitzt er als eines von 14 Mitgliedern im „Expertenbeirat pandemische Atemwegsinfektionen“ des Robert-Koch-Instituts. Als ihn das Verdener Krankenhaus um Hilfe bittet, redet er mit der Belegschaft, die Impfbereitschaft steigt dort rapide. Rund 80 Vorträge habe er zum Thema gehalten, weltweit im Grunde: Videokonferenzen seien eine Errungenschaft dieser Zeit, die er nicht missen möchte. Schaberg hat auch in Interviews mit der Kreiszeitung immer gemahnt, gewisse Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken und die Geschwindigkeit beim Impfen zu erhöhen. „Es wurde erst schlecht kommuniziert“, kritisiert er. „Es gab zu viele Aufrufe, zu wenig Aufklärung.“ Der Weg durch die Pandemie hätte besser verlaufen können. Rund 175 000 Tote in Deutschland wurden gezählt, mehr als 300 im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19. Die Probleme mit Langzeitfolgen sind noch nicht absehbar. „Das ist ja nicht nichts“, sagt Schaberg.

„Unschöne Diskussionen“ mit Ärzten

Hinterher ist man immer schlauer. „Wir wussten ja nicht, was kommt“, so Schaberg. „Und das Virus war zunächst extrem gefährlich.“ Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 sei deswegen „völlig richtig“ gewesen. Der zweite harte Lockdown ab Anfang 2021 sei allerdings „zu spät“ gekommen. Zudem hätte man sich auf Bereiche beschränken müssen, von denen man da schon wusste, dass sie maßgeblich zur Verbreitung beitrugen – Großveranstaltungen beispielsweise. „Erneut die Schulen zu schließen, war Quatsch“, so der 68-Jährige. Kinder seien nie ein Treiber der Pandemie gewesen. Und über abgesperrte Parkbänke, Masken in der Fußgängerzone oder Ausgangssperren auf dem Dorf amüsiere man sich heute zurecht. „Schlimm“ sei es aber, dass die polarisierenden gesellschaftlichen Diskussionen den Aufschwung der AfD befeuert hätten. „Die haben bei Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern ganz gut Beute gemacht.“ Anfeindungen wegen seiner klaren Meinung zur Bekämpfung der Pandemie habe er selbst dennoch nie erlebt. Nur hätten sich einige Leute in seinem Umfeld zurückgezogen, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Und auch mit Kollegen aus der Ärzteschaft habe er „einige unschöne Diskussionen“ gehabt.

Tom Schaberg ist ein weltweit angesehener Lungenfacharzt und hat bis Ende 2019 das Zentrum für Pneumologie im Diakonieklinikum geleitet – dann kam Corona. © Krüger

Die Erfahrungen der Pandemie haben Schaberg in seinem Vertrauen in die Wissenschaft gestärkt. „Ohne Impfung wäre es furchtbar geworden“, ist er überzeugt. „Man darf wieder etwas mehr Gottvertrauen haben als früher.“ Zudem sei es offensichtlich geworden, dass einfachste Maßnahmen große Wirkung erzielen können: Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen. Schaberg selbst habe sich in den Zeiten der Pandemie mit wenigen Freunden und seiner Familie in eine „soziale Blase“ zurückgezogen. Das sei hier in Rotenburg oder in Schleswig-Holstein, wo er in einem kleinen Dorf mit seiner Frau ein Ferienhaus besitzt, anders als in Großstädten gar kein Problem. An Corona erkrankt ist er bis heute nicht. Wenn Besuch kommt, ist auch wieder Händeschütteln angesagt. „Wenn die Zahlen deutlich steigen, setze ich halt wieder eine Maske auf.“

Kein vernünftiger Mensch erwartet mehr eine Krankheitswelle durch Corona, die das Gesundheitssystem überfordert. Die Pandemie als Schreckensszenario ist vorbei.

„Das Virus macht derzeit Pause“, sagt Schaberg. „Kein vernünftiger Mensch erwartet mehr eine Krankheitswelle durch Corona, die das Gesundheitssystem überfordert. Die Pandemie als Schreckensszenario ist vorbei.“ Natürlich werde es im Herbst und Winter wieder mehr Erkrankungen geben, aber die Situation sei eine grundsätzlich andere als 2020 oder 2021: „Die Immunität ist vorhanden. Dennoch werden weiter Menschen sterben.“ Es gebe keine harmlosen Corona-Varianten, sie würden nur harmloser, wenn die Gesellschaft immunisiert ist. Im Herbst werde Biontech einen neuen Wirkstoff auf den Markt bringen, der für alle derzeit gängigen Varianten gerüstet ist. Schaberg empfiehlt, dass gerade Ältere sich wieder impfen lassen sollten, wenn die letzte Auffrischung oder Erkrankung länger her ist.

Gefährliche Nähe zu Tieren

Die Politik fordert er zudem auf, sich vorzubereiten. Ein technischer und logistischer Notstand, in dem Masken, Desinfektionsmittel und Medikamente fehlen, dürfe sich nicht wiederholen. Niemand dürfe denken, solch ein Thema habe sich erledigt. Gerade der weltweite Tierhandel sei ein großes Problem, „wenn Menschen und Tiere zusammenkommen, die nicht zusammenkommen sollten“. Auch das Coronavirus stamme aus dieser ungesunden Nähe. Die vorherigen Erfahrungen aus Vogel- und Schweinegrippen hatten die Alarmglocken längst klingeln lassen. Schaberg: „Es ist nur dumm: Wir wissen nicht, wann es wieder passiert.“

Die Corona-Lage im Landkreis Rotenburg Wie überall in Deutschland sind auch im Landkreis Rotenburg wieder leicht steigende Coronazahlen zu erkennen, vor allem im Herbst und Winter könnte sich das Virus wieder schneller verbreiten. Das Landesgesundheitsamt hatte in den vergangenen Wochen neun, acht und 23 Fälle gemeldet. Die Dunkelziffer wird deutlich höher liegen, seit dem Fall der gesetzlichen Einschränkungen und Meldepflichten sowie der hohen Grundimmunisierung werden Erkrankungen nur noch selten angezeigt oder überhaupt bemerkt. Einen Nachweis der derzeit viel diskutierten Omikron-Untervariante EG.5, auch Eris genannt, gibt es im Kreis bislang nicht. Fachleute sehen eine sehr breite Grundimmunität aus Impfungen und Infektionen. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht mehr anstecken kann. Sondern, dass man als grundsätzlich gesunder Mensch in der Regel nicht so schwer erkrankt, dass man in eine Klinik oder gar auf die Intensivstation muss. „Die Dunkelziffer nicht erkannter Infektionen für den Landkreis Rotenburg lässt sich nicht seriös abschätzen, da zum einen Infektionen mit oder ohne vorherige Impfung und/oder Infektionen unter der gegenwärtig dominanten Omikron-Variante oftmals nicht bemerkt oder aber als so harmlos empfunden werden, dass kein Arztbesuch erfolgt, zum anderen aus den unterschiedlichen Motivationsgründen entweder bagatellisiert oder bewusst nicht gemeldet werden“, bestätigt auch Kreissprecherin Christine Huchzermeier. In Rücksprache mit dem Hausarzt sollte je nach Alter und Gesundheitszustand über eine mögliche weitere Impfung nachgedacht werden.