Feier für Rotenburger Flüchtlingshelfer

Von: Andreas Schultz

Im Interview verrieten Margret Großmann (v.l.) und Karin Imhoff, was sie bei ihren Radfahrkursen für geflüchtete Frauen außer Muskelkraft noch so antreibt. © Schultz

Orientierung geben, Deutsch beibringen, bei Amtsgängen unterstützen: Rotenburger Ehrenamtliche leisten viel in der Flüchtlingshilfe. Das Diakonissenmutterhaus hat sich nun im Rahmen einer Feier bedankt.

Rotenburg – Als sich der Raum langsam mit Gästen füllt, spielt Victorija Schreiner Tschaikowskys „Süße Träumerei“. Wahrscheinlich gibt es nur wenige Stücke, die passender wären als diese getragene Melodie, um von Tisch zu Tisch zu gehen und die vielen bunten Kärtchen zu betrachten. Auf ihnen stehen Zitate der Hauptfiguren dieses Abends: Ehrenamtliche aus der Rotenburger Flüchtlingshilfe schreiben, was ihnen ihre Arbeit bedeutet. Helfen zu können und mit einem Lächeln belohnt zu werden, eint einige Schreiber. Eine ähnliche Form der Anerkennung will das Diakonissen-Mutterhaus ihnen für ihr Wirken geben – mit der Einladung zum gemeinsamen Austausch bei leckerem Essen.

„Mein Ehrenamt bedeutet für mich ...“: Alle gefragten Freiwilligen hatten verschiedene Sichten auf ihre Arbeit. Geht man nach dem Inhalt der bunten Kärtchen, stand für viele die Freude am Helfen im Vordergrund. © Schultz

Und weil es eine Veranstaltung ist, die vor allem im Zeichen des Dankes steht, ist Mutterhaus-Vorstand Matthias Richter während seiner Ansprache auch voll des Lobes. Für ihn ist klar: Das Gesicht einer Stadt wie Rotenburg werde nicht von der Skyline, also von Gebäudeumrissen im Abendlicht, bestimmt, sondern von den Aktiven – „von Menschen, die schauen, was passiert, die Orientierung geben und helfen. Sie entscheiden darüber, ob eine Stadt lebenswert ist oder aber eine bloße Ansammlung von Häusern“. Er lobte das von den Ehrenamtlichen eingebrachte Herz und Mitgefühl: „Was Sie tun, ist unbezahlbar.“

In die gleiche Kerbe schlug Bürgermeister Torsten Oestmann. „Der Ukraine-Krieg hat zuletzt wieder gezeigt, dass wir hier ein sehr starkes Netzwerk haben – mit Menschen, die für andere einspringen. Wir hatten quasi sofort Sprachmittler da, die vermittelt haben“, sagte er und zollte darüber hinaus Anerkennung dafür, dass die Ehrenamtlichen ihren jeweiligen Tätigkeiten ohne Erwartung einer Gegenleistung nachgingen: „Sie erwarten keinen Lohn. Die Rückmeldung der Menschen, denen Sie helfen, ein Lächeln, ist Ihnen Lohn genug.“ Sein Dank richtete sich darüber hinaus an Martina Hoffstedt, die als Ehrenamtskoordinatorin des Diakonissen-Mutterhauses die Kräfte in die richtigen Bahnen lenkt. Er goutierte, dass das Mutterhaus die bis August durch „Aktion Mensch“ finanzierte Stelle bis Ende kommenden Jahres verlängert hat, und schloss an: „Wir brauchen eine Ansprechpartnerin mit Herz, die das alles koordiniert. In diesem Sinne freue ich mich auf weitere, enge Zusammenarbeit.“ Die Angesprochene selbst antwortete darauf: „Es ist mir eine große Freude, euch weiterhin begleiten zu dürfen und ein Teil eines großartigen und besonderen Teams zu sein.“ Die von ihr betreuten Ehrenamtlichen seien Unterstützer, Erklärer, Türöffner, Problemlöser: „Wir alle sehnen uns nach einer Gesellschaft, die Menschlichkeit und Gemeinschaft lebt. Ihr setzt eure Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen unentgeltlich für geflüchtete Menschen ein“, sagte sie.

Martina Hoffstedt bei der Begrüßung der Ehrenamtlichen © Schultz

Beweise dafür lieferten Regina Netter, Sanaa Al Haji, Karin Imhoff, Margret Großmann, Daniel Meyer und Torben Mahnken, die den Versammelten aus ihrer jeweiligen Arbeit berichteten. Netter erzählte unter anderem über die Anstrengungen, einer älteren Frau aus Eritrea im Verlauf von sechs Jahren bei wöchentlichen Treffen Deutsch beizubringen. „Es war ein wenig schwer“, sagte sie – letztlich habe es aber mit Unterhaltungen schon mal geklappt. Ihr Fazit: „Man bekommt eine Menge zurück von den Menschen, die man begleitet.“

Al Haji war in der Lage, beide Sichten darzustellen: die der aus Syrien Geflüchteten, die Hilfe annimmt, und die der Helfenden, die Geflüchtete bei Problemen mit Behörden und allgemein mit der deutschen Sprache hilft. „Ich habe viel Hilfe bekommen und habe dann gesagt: Jetzt bin ich auch mal dran. Und ich mache das von Herzen gern“, fasste die Juristin und frisch ausgebildete Sozialpädagogin zusammen. Ihr Tipp für alle, die mit dem Lernen der Sprache Schwierigkeiten haben: „Niemals aufgeben. Sprache ist wie ein Meer – du musst schwimmen, schwimmen, schwimmen. Dann klappt es.“

Für Karin Imhoff und Margret Großmann stand zu Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit die Überlegung im Raum, wie sie vor allem Frauen aus anderen Kulturkreisen wie dem Iran und Irak unterstützen können. Da Mobilität ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, gaben sie Stunden in Sachen Radfahren. Ihr Fazit: „Sowas braucht Zeit, es ist nicht immer leicht“, sagt Großmann. Und Imhoff verriet, dass ihr die Aha-Momente Freude bereitet hätten, die sich bei ihren Schülerinnen eingestellt haben.

Über diese und andere Begebenheiten tauschten sich die Ehrenamtlichen im Anschluss bei ukrainischen und syrischen Spezialitäten aus.