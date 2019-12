Mutterhaus ehrt die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe

Rotenburg – Die Integration der vielen Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren seit 2015 nach Rotenburg gekommen sind, befindet sich auf einem guten Weg. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) betont, dass es in der Kreisstadt nur wenige Konflikte gegeben habe. Ganz sicher gibt es auch heute noch Probleme, aber es sind eben andere als zu Beginn der Flüchtlingswelle. Damals ging es ums Ankommen und Unterbringen, also vor allem um elementare Bedürfnisse. Heute geht es viel mehr um Ausbildung und den Sprung auf den Arbeitsmarkt, um den Geflüchteten die Möglichkeit zu verschaffen, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. Das alles, was bislang erreicht worden ist, wäre ohne die Hilfe vieler Ehrenamtlicher so nicht möglich gewesen. Genau das unterstreicht das Diakonissen-Mutterhaus, das diese Menschen für einen Abend zu sich eingeladen hat, um ihnen vor allem eines zu sagen: „Danke!“

Das Engagement mit und für Geflüchtete erfordere Mut, Einsatz, Zeit und mitunter auch gute Nerven, weiß Johannes Stephens, der Referent des Vorstands und Bereichsleiter Geflüchtete im Mutterhaus. „Das alles ist nicht selbstverständlich“, fügt er hinzu. Daher wisse man im Diakonissen-Mutterhaus diese Unterstützung sehr zu schätzen. Als äußeres Zeichen des Dankes gibt es an diesem Abend, bei diesem vom Diakonischen Werk Niedersachsen geförderten Fest, für jeden Ehrenamtlichen eine Urkunde und dazu ein kleines Herz aus Holz. Stephens: „Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und motivieren noch viele andere Menschen, ebenfalls dabei zu sein.“

Was die Treue betrifft, gibt es bei Edith und Hermann Miesner keinen Zweifel. „Das ist doch meine christliche Pflicht“, erklärt Hermann Miesner. Es sei schön, anderen Menschen zu helfen. „Ich mache das aus Nächstenliebe.“ Zusammen mit seiner Frau betreut er zurzeit eine syrische Familie mit drei Kindern. „Sie leben in einer zweieinhalb Zimmer großen Wohnung“, schildert Miesner eines jener Probleme, mit denen viele der Geflüchteten heute konfrontiert sind. Sie brauchen größere Wohnungen, finden aber kaum eine. „Viele Vermieter winken ab, wenn sie hören, dass es um Flüchtlinge geht.“ Aber das Ehepaar Miesner lässt nicht locker und bemüht sich weiter, um etwas anderes für die Familie zu finden.

Unermüdlich sind auch die anderen Rotenburger, die sich in der Flüchtlingsarbeit stark machen für die, die dringend Hilfe brauchen. Das dokumentiert Martina Hoffstedt als Ehrenamtskoordinatorin im Diakonissen-Mutterhaus. Sie zeigt mit Bildern aus dem vergangenen Jahr, wie breit das Angebot inzwischen ist. Bilder, die einen Einblick gewähren in Unterricht, Nähstube, Fahrradwerkstatt, ins Café Campus, in Schwimmkurse und in die Ausstellung „Auf Augenhöhe“, die in diesem Jahr im Kantor-Helmke-Haus zu sehen war. Es sind aber auch Fotos von gemeinsamen Ausflügen, vom Sommerfest und aus der Holzwerkstatt dabei. Aufnahmen, die von Musik, von Freude und von dem Bemühen gekennzeichnet sind, gemeinsam einen Weg hin zur angestrebten Integration zu finden. Dazu gehören dann auch Veranstaltungen, in denen die Geflüchteten beispielsweise mit Alltagsdingen konfrontiert werden, die einfach wichtig sind.

+ Auch die Geflüchteten sagen „Danke!“ – mit einem reichhaltigen Büfett. © Menker

„Ich bin ergriffen von diesen Bildern“, sagt Andreas Weber. Er würde sich wünschen, eine solche Gemeinschaft gäbe es auch im Stadtrat. Nur vier Monate, nachdem er das Bürgermeisteramt von Detlef Eichinger übernommen hatte, begann die Flüchtlingswelle, auch Rotenburg zu erreichen. „Wir waren zunächst gar nicht darauf vorbereitet, haben es aber mit einer tollen Kooperation mit dem Mutterhaus geschafft, eine Unterbringungsmöglichkeit auf dem Campus zu finden.“ Auch ihm seien die vielen hilfsbereiten Menschen aufgefallen in der Kreisstadt.

„Ich bin nun seit anderthalb Jahren im Mutterhaus als Koordinatorin tätig und begleite und unterstütze mehr als 40 Ehrenamtliche“, sagt Martina Hoffstedt. „Wir sehen, wie empathisch, tatkräftig und mit wie viel Motivation ihr teilweise seit 2015 Euch ausdauernd, aktiv und vielfältig nach wie vor für die Neu-Rotenburger einsetzt“, erklärt sie. Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen stellten sie den geflüchteten Menschen unentgeltlich zur Verfügung, wenn es um die Integration geht. „Ihr seid Unterstützer, Zuhörer, Erklärer, Türöffner und Problemlöser.“ Die Ehrenamtlichen seien eine wichtige Säule unserer Gesellschaft und damit unverzichtbar. Es gehe ums menschliche Miteinander, es gehe um Zusammenhalt und letztendlich ums Funktionieren des Gemeinwesens. Das alles steckt hinter dem „Danke!“, das das Mutterhaus den Ehrenamtlichen an diesem Abend zukommen lässt – verbunden mit der Einladung, mit der Urkunde und dem kleinen Herz aus Holz. Und mit einem wunderbaren Essen, das Azad Almahmood zusammen mit Amina Suliman, Khalida Hassan, Zeinab Sleiman, Bahia Sulaiman und Salma Ali für die Gäste zubereitet hat. Ein buntes Büfett, an dem die Ehrenamtlichen eben auch einen Dank von den Geflüchteten selbst in Empfang nehmen.

„Die aktuelle Situation zeigt, dass wir weiterhin auf Eure ehrenamtliche Hilfe angewiesen sind“, unterstreicht Martina Hoffstedt noch kurz vor dem gemeinsamen Essen. Übersetzungen, die Begleitung zu Ärzten und Behörden, das Gestalten von Projekten und Veranstaltungen – „Ihr übernehmt als Vorbilder eine wichtige Funktion zur Orientierung und auch als Impulsgeber.“ Und so hoffen Stephens und Hoffstedt, dass die Ehrenamtlichen weiter am Ball bleiben. Zweifel daran haben sie aber nicht. men