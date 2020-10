Damit das Wasser fließen kann

Rotenburg – Bis in den Februar hinein machen sich die beiden Unterhaltungsverbände (UHV) Mittlere und Obere Wümme beziehungsweise die von ihnen beauftragten Firmen wieder an die Arbeit. Ihr Job ist es, den Wasserabfluss in den Gewässern II. Ordnung sicherzustellen. Im Rahmen der sogenannten Gewässerunterhaltung lassen sie Abflusshindernisse entfernen und zugleich die Gewässer selbst vom Kraut befreien. Das gilt unter anderem auch für den Rotenburger Stadtstreek. In diesem Fall allerdings lassen sich keine schweren Maschinen einsetzen – „und das bedeutet, dass dort die Arbeit von Hand verrichtet wird“, sagt Gerhard Lohmann, Verbandsvorsteher des UHV Mittlere Wümme.

Die Arbeiten in der Rotenburger Innenstadt sind für den Januar vorgesehen. An den Kosten wird sich die Stadt in diesem Jahr beteiligen, erklärt Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Grund: Der Stadtstreek ist nicht zuletzt aufgrund der Trockenheit in den vergangenen beiden Jahren stark zugewachsen; außerdem gilt es, im Bereich der Abzweigung von Mühlen- und Stadtstreek den Stadtstreek zusätzlich von viel abgelagertem Sand zu befreien. Nur so lasse sich wieder ein besserer Durchfluss gewährleisten und ein derart starkes Zuwachsen wie zuletzt zumindest reduzieren, sagen die Experten.

Bei den Unterhaltungsarbeiten sei grundsätzlich darauf zu achten, dass der Eingriff in die Gewässer möglichst schonend erfolgt, um den Natur- und Artenschutz zu berücksichtigen, erläutert Gerhard Lohmann. Das bedeute, die Arbeiter gehen sehr zielgerichtet vor. Aus diesem Grund ist bereits seit Jahren häufig zu sehen, dass die Böschungsfüße bei den Mäharbeiten geschont werden.

„Dieser Übergangsbereich zwischen Ufer und Gewässer stellt für viele Arten einen bedeutsamen Lebensraum dar. Gleichzeitig wird der Abfluss gewährleistet, indem der übrige Querschnitt von Bewuchs befreit wird, sodass sowohl den Belangen der Wasserwirtschaft, als denen des Artenschutzes nachgekommen wird“, wird Reinhard Trau, Verbandsvorsteher des UHV Obere Wümme, in einer Mitteilung von Lasse Störmer zitiert. Störmer ist Geschäftsführer des Kreisverbandes der Wasser- und Bodenverbände im Gebiet der Wümme. Der UHV Mittlere Wümme hat es mit Fließgewässern auf einer Länge von rund 500 Kilometern zu tun, der UHV Obere Wümme hat sich um 300 Kilometer zu kümmern.

Die Unterhaltungsmaßnahmen finden üblicherweise in den Herbst- und Wintermonaten statt. In dieser Zeit sind laut Gesetz auch die notwendigen Gehölzarbeiten durchzuführen. „Insbesondere Weiden bereiten uns am Gewässer oftmals Sorgen, da diese häufig auch in das Gewässerprofil hineinwachsen und somit den Abfluss behindern. Entlang der Wümme ist daher ein regelmäßiger Rückschnitt notwendig“, spricht Trau aus Erfahrung. Noch im Oktober sollen die Gehölzarbeiten an der Wümme vorgenommen werden.

Zwei Weiden hat die Stadt gerade erst am Stadtstreek im Bereich zwischen der Tafel und dem Speicher entfernen lassen. Das teilt die Baumbeauftragte der Stadt, Nicole Austel, mit. Weiden hätten eben nur eine begrenzte Lebensdauer – und diese beiden waren aufgrund ihres Zustandes nicht mehr zu retten.

Der Stadtstreek kommt zurzeit aufgrund des viel zu starken Bewuchses sehr schön daher. Aber: „Wir müssen da schon rasieren“, sagt Lohmann. „Jedoch auch in diesem Fall mit Augenmaß.“ Doch eben die Kombination des starken Bewuchses und der deutlichen Versandung macht bei geringen Niederschlägen aus dem Stadtstreek mitunter ein stehendes Gewässer. Das gelte es zu vermeiden. Während der Bewuchs von Hand bearbeitet und bis zur Wümme durchgeschoben wird, um ihn dort dann maschinell zu entnehmen und zu entsorgen, kann die Versandung maschinell bearbeitet werden.

Im Gespräch mit der Presse weisen Lohmann, Störmer und Werner Kochta als Technischer Berater des UHV darauf hin, dass die UHV zurzeit damit beschäftigt seien, einen neuen Unterhaltungsplan zu erstellen. Grund dafür sei das neue Naturschutzgebiet Wümmeniederung. Der Verband müsse klären, welche Auswirkungen die Unterhaltungsmaßnahmen auf besondere Lebensräume haben. Bei massiven Eingriffen seien dann vor allem hydraulische Gründe entscheidend. In manchen Gewässern übrigens musste bereits im Sommer eine Mahd durchgeführt werden, weil die Sohle so zugewachsen war, dass kein Wasser mehr fließen konnte. „Im Sommer werden durch den Artenschutz allerdings höhere Anforderungen an die Unterhaltung gestellt, weil die Arbeiten oft mitten in Brut- und Schlupfzeiten durchgeführt werden müssen“, so Lohmann.