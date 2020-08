Damit das Netz sicher bleibt

Rotenburg – Die Stadtwerke Rotenburg (SR) sanieren schon seit mehreren Wochen die Versorgungsleitungen unterhalb der Straße „Zwischen den Wassern“ – vom Fasanenweg an arbeitet sich das beauftragte Tiefbauunternehmen nach und nach bis zur Brauerstraße vor. „Bis zum Winter soll alles fertig sein“, sagt Kai Hoffmann, Teamleiter Netzbetrieb.

Was für die Anwohner mit Unannehmlichkeiten verbunden ist, hat einen ganz wichtigen Hintergrund: „Es geht um die Versorgungssicherheit“, erklärt Uwe Schmidt, bei den Stadtwerken für die Bereiche Vertrieb und Marketing zuständig. Die Leitungen für Gas, Wasser und Strom sind inzwischen rund 50 Jahre alt – und gelten eben nicht mehr als sicher. An der Straße „Zwischen den Wassern“ habe es in den vergangenen Jahren schon mehrere Wasserrohrbrüche gegeben – mit massiven Folgen. Solche Ereignisse sind für die Experten der Stadtwerke eine Art Alarmsignal, erklärt Hoffmann auf Anfrage.

Die alten Leitungen müssen komplett raus, neue Leitungen kommen rein – was so einfach klingt, stellt einen großen Aufwand dar. Nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich. Denn ein solcher Auftrag beinhaltet auch, sämtliche Häuser neu anzubinden. Und das dauert.

Die Sanierung von Versorgungssträngen ist für Kai Hoffmann und sein Team ein Dauerthema, eine unendliche Geschichte also. „Nach und nach geht es weiter“, sagt Hoffmann. Grundlage für die Sanierung sind Störungsmeldungen, die bei den Stadtwerken eingehen, aber auch Bestandsaufnahmen. Daraus ergibt sich am Ende ein Fahrplan. Für dieses Jahr seien noch keine weiteren Baustellen vorgesehen, für das Vorgehen im kommenden Jahr arbeite man zurzeit den Plan aus. Dabei sitzen auch Partner mit im Boot – allen voran die Stadt Rotenburg. Einerseits, weil die Stadtwerke immer auch den Anschluss von Neubaugebieten zu erledigen haben. Andererseits, weil es den Stadtwerken und der Stadt darum geht, die Belastungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten. Das bedeutet, wenn die Stadt beispielsweise plant, einen Fußweg oder eine Straße zu sanieren, sie die Gelegenheit gleich auch für die Erneuerung von Versorgungsleitungen nutzt – damit am Ende nur einmal gebuddelt werden muss.

„Diese Absprache klappt gut“, sagt Hoffmann. Einmal im Jahr setze man sich zusammen, um die anstehenden Maßnahmen zu koordinieren. Gespräche mit vielen Beteiligten seien das. Wie gut das funktioniert, zeigt die Baustelle im Bereich „Zwischen den Wassern“. Die Arbeiter haben inzwischen die Einmündung zur Wittorfer Straße erreicht. Von dort an bis hoch zur Brauerstraße soll im Zuge der Maßnahme gleich auch der Fußweg mit neuen Gehwegplatten ausgestattet werden.

80 Zentimeter tiefer installieren die Techniker neue Gas- und Stromleitungen, weitere 40 Zentimeter darunter kommt die neue Wasserleitung hin. men